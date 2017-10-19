14 сравнений еды, благодаря которым вы забудете о диетах

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Чтобы добиться желаемой фигуры, придется не только заниматься спортом, но и сесть на низкокалорийную диету. А любая диета, как правило, требует невероятной силы воли, ведь иногда так хочется съесть что-то вкусное, сладкое или даже вредное, но нельзя. Или можно?

Для тех, кому приходится считать калории, AdMe.ru сравнил продукты из разных категорий, чтобы понять, можно ли есть то, что хочется, и при этом не потолстеть.