14 сравнений еды, благодаря которым вы забудете о диетах
Чтобы добиться желаемой фигуры, придется не только заниматься спортом, но и сесть на низкокалорийную диету. А любая диета, как правило, требует невероятной силы воли, ведь иногда так хочется съесть что-то вкусное, сладкое или даже вредное, но нельзя. Или можно?
Для тех, кому приходится считать калории, AdMe.ru сравнил продукты из разных категорий, чтобы понять, можно ли есть то, что хочется, и при этом не потолстеть.
1/2 упаковки хлебцов = 3 наггетса
100 г брокколи = 1 зефирка
100 г сухофруктов = маффин
1 яблоко = горсть мармеладных мишек
100 г мюсли-микс = маленькая пачка чипсов
Стакан кефира (2,5 %) = средний стакан капучино
Стакан мультифруктового смузи = маленькая бутылка Coca-Cola
Горсть грецкого ореха (100 г) = большая картошка фри
100 г изюма = 100 г мармелада
4 вареных яйца = гамбургер
3,2 % йогурт с кусочками фруктов = небольшой круассан с начинкой (15 г)
100 г бурого риса = 2 венских вафли
Диетический фитнес-батончик = клубничное мороженое
Вареная куриная грудка = один вкусный домашний блинчик
Так что, получается можно есть что угодно?
- И да и нет. Важно помнить, что все хорошо в меру. Иногда можно заменить диетические продукты чем-то вкусным и даже немного вредным. Это даст психологическую разгрузку, поможет держать диету и добиться результатов.
- Но нельзя забывать, что помимо калорий в еде важны и другие элементы (аминокислоты, полезные жиры, витамины), из которых строится наш организм и которых много в растительной и диетической пище.
- Поэтому, слишком часто делая выбор в пользу вредной пищи, мы лишаем себя этих элементов, а значит, здоровее не становимся, даже если не набираем вес.