14 сравнений еды, благодаря которым вы забудете о диетах

Чтобы добиться желаемой фигуры, придется не только заниматься спортом, но и сесть на низкокалорийную диету. А любая диета, как правило, требует невероятной силы воли, ведь иногда так хочется съесть что-то вкусное, сладкое или даже вредное, но нельзя. Или можно?

Для тех, кому приходится считать калории, AdMe.ru сравнил продукты из разных категорий, чтобы понять, можно ли есть то, что хочется, и при этом не потолстеть.

1/2 упаковки хлебцов = 3 наггетса

100 г брокколи = 1 зефирка

100 г сухофруктов = маффин

1 яблоко = горсть мармеладных мишек

100 г мюсли-микс = маленькая пачка чипсов

Стакан кефира (2,5 %) = средний стакан капучино

Стакан мультифруктового смузи = маленькая бутылка Coca-Cola

Горсть грецкого ореха (100 г) = большая картошка фри

100 г изюма = 100 г мармелада

4 вареных яйца = гамбургер

3,2 % йогурт с кусочками фруктов = небольшой круассан с начинкой (15 г)

100 г бурого риса = 2 венских вафли

Диетический фитнес-батончик = клубничное мороженое

Вареная куриная грудка = один вкусный домашний блинчик

Так что, получается можно есть что угодно?

  • И да и нет. Важно помнить, что все хорошо в меру. Иногда можно заменить диетические продукты чем-то вкусным и даже немного вредным. Это даст психологическую разгрузку, поможет держать диету и добиться результатов.
  • Но нельзя забывать, что помимо калорий в еде важны и другие элементы (аминокислоты, полезные жиры, витамины), из которых строится наш организм и которых много в растительной и диетической пище.
  • Поэтому, слишком часто делая выбор в пользу вредной пищи, мы лишаем себя этих элементов, а значит, здоровее не становимся, даже если не набираем вес.

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9 Комментарии
  • 19 октября 2017
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