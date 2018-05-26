14 модных приложений, с которыми любая девушка сможет оставить стилистов без работы

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Каждая девушка хочет быть красивой, стильной и мечтает об идеальном гардеробе. При этом мало кто хочет тратить огромное количество времени на выбор подходящего наряда. Хочется, чтобы содержимое шкафа, как по взмаху волшебной палочки, за считаные секунды разложилось на стильные комплекты и все вещи гармонично сочетались между собой. Сегодня такой волшебной палочкой могут стать специальные приложения для смартфона, которые запросто решат вечную проблему девушек: что надеть?