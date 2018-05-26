14 модных приложений, с которыми любая девушка сможет оставить стилистов без работы
Каждая девушка хочет быть красивой, стильной и мечтает об идеальном гардеробе. При этом мало кто хочет тратить огромное количество времени на выбор подходящего наряда. Хочется, чтобы содержимое шкафа, как по взмаху волшебной палочки, за считаные секунды разложилось на стильные комплекты и все вещи гармонично сочетались между собой. Сегодня такой волшебной палочкой могут стать специальные приложения для смартфона, которые запросто решат вечную проблему девушек: что надеть?
AdMe.ru подготовил для вас подборку из 14 модных приложений для создания стильных образов, систематизации гардероба, вдохновения и удачных покупок.
- Cloth — одно из самых удобных англоязычных приложений для организации гардероба. Нужно сфотографировать свои образы и сохранить, указав необходимую информацию: на какой случай жизни каждый комплект (работа, прогулки и т. д.), марки, категории вещей. Можно отметить, с кем вы уже встречались в конкретном наряде, чтобы не повториться в будущем. Есть опция совмещения комплекта с погодой. Выбирать наряд из имеющихся вещей станет намного проще.
- Wardrobe Assistant позволяет организовать свой гардероб без утомительного копания в шкафу. Одежда удобно разделена по категориям, событиям и сезонам. Есть возможность делиться составленными луками в соцсетях. Доступен лист желаний и примеры идеального гардероба.
- The Iconic открывает дверцу в мир фешен-индустрии и модных трендов для всех владельцев iPhone. Приложение отслеживает новинки, тенденции, последние коллекции дизайнеров. Можно выбрать понравившуюся вещь и подобрать к ней подходящие аксессуары, другие предметы гардероба. К некоторым вещам указана цена и ссылка на интернет-магазин.
- Stylect — для фанатов обуви. Приложение предлагает варианты обуви, вы выбираете то, что больше нравится. Запомнив ваши предпочтения, в дальнейшем Stylect будет делать максимально подходящие под ваш вкус предложения, предупреждать, когда появится скидка на понравившуюся пару.
- Shopping Tracker запоминает ваши покупки и контролирует расходы на шопинг. Позволяет найти оптимальное соотношение цены и качества, сравнивая цены у разных брендов и разных странах.
- Keep Shopping помогает собрать целую копилку с идеями для шопинга и вдохновиться на необычные подарки для друзей и близких. В приложении сразу указывается ссылка на магазин, где можно купить понравившуюся вещь.
- The Hunt — отличный сервис для поиска конкретных вещей, которые вам нужны. Необходимо загрузить фото одежды, которую хотите найти, добавить краткое описание, при необходимости установить лимит суммы, а дальше около 4 млн пользователей приложения откликнутся на ваш запрос и помогут с поисками.
- Goodlook: можно создавать, сохранять и комментировать коллажи стильных образов, а также ставить лайки, делиться образами и покупать понравившиеся вещи. Приложением могут пользоваться и женщины, и мужчины. Одна из фишек Goodlook — подбор образов с ориентацией на погоду. Постоянно предлагаются выгодные акции, статьи на тему моды и советы от стилистов.
- Stylebook помогает упорядочить вещи в шкафу, составить из них комплекты и планировать будущие покупки. Приложение позволяет черпать вдохновение для стильных луков, просматривая фото street style и интервью экспертов модной индустрии.
- TrendForTrend — отличный сервис для профессионалов и фешен-редакторов журналов, а также для тех, кто хочет всегда быть в курсе последних тенденций в мире моды. Например, это приложение использует сайт Fashionista для составления своих подборок. Несомненный плюс: все фото очень высокого качества.
- LookBook позволяет комбинировать загруженные заранее вещи в стильные луки, видеть, как они сочетаются между собой, анализировать, чего не хватает. Фотографировать одежду нужно на контрастном фоне, приложение затем само обрежет фон по контуру. Есть календарь, с помощью которого можно планировать свои наряды на конкретные дни и случаи.
- Stylicious — это приложение рекомендуют Time Magazine и New York Fashion Week для организации гардероба и подбора стиля. Можно комбинировать луки, заранее, до покупки смотреть, как желаемая вещь из списка желаний будет вписываться в имеющийся гардероб. Есть календарь для планирования своих образов на каждый день. Есть советы стилистов, возможность совершать покупки и делиться фото понравившихся вещей в соцсетях.
- Like to Know it — настоящая находка для всех, кто хочет всегда быть в курсе того, что носят популярные it-girls и модницы из инстаграма. Приложение распознает вещи на фото и присылает на почту подробное описание всех деталей понравившегося образа, указав, где их можно купить.
- Shoplook — отличное приложение для тех, кто тоскует по канувшему в Лету Polyvore. И кстати, пользователи последнего могут восстановить свои пропавшие после продажи сайта коллажи, перенеся их в Shoplook, — подробнее читайте здесь. Все вещи удобно разбиты по категориям, интуитивно понятный интерфейс, есть возможность сортировать вещи по цветам. Ассортимент обещают существенно расширить в ближайшее время.
А как вы держите под контролем свой гардероб? Поделитесь секретными фишками с нами в комментариях.