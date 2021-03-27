14 крошечных деталей, которые даже ухоженную женщину превратят в неряху

Небрежность сейчас в моде. Но есть вещи, которые с этим стильным направлением не имеют ничего общего и граничат с откровенной неряшливостью. Даже от природы привлекательная женщина может выглядеть отталкивающе, если перестанет следить за мелочами, из-за которых продуманный образ полетит в тартарары.

AdMe.ru приметил незначительные, на первый взгляд, детали во внешнем виде, которые могут напрочь испортить впечатление о девушке.

1. Складки на колготках

Как говорится, лучше морщинка на лице, чем на чулке. А чтобы их не было, важно обращать внимание на размер чулок. Слишком большие изделия будут сползать и образовывать те самые складки в области колен и щиколоток. Также стоит изучить состав изделия. Если в нем менее 5 % эластана, то они будут провисать: лайкра в них содержится только в поясе.

2. Неправильно подобранное белье

Главное правило нижнего белья — оно должно оставаться нижним и не говорить о своем присутствии окружающим. Чем плотнее ткань верхней одежды, тем больше декоративных деталей может быть на бюстгальтере и трусах. Для обтягивающей одежды больше подойдет гладкое нижнее белье. Для вещей с открытой спиной можно использовать самоклеящийся лиф.

3. Пятна на коже от бижутерии

Если вы знаете, что во время носки украшения оставляют на коже зеленые или черные пятна и полосы, то покройте аксессуары с внутренней стороны прозрачным лаком. Так кожа останется чистой.

4. Неровно расположенные швы одежды

Перед выходом из дома достаточно пары секунд, чтобы проверить правильное положение швов. Перекрученные штанины, колготки или рукава не только выглядят крайне неаккуратно, но еще и доставляют дискомфорт, создают складки там, где их быть не должно, и деформируют вещи. А кривые швы на джинсах делают ноги неровными и более полными.

5. Две объемные сумки вместе

Носить сумки в паре сейчас в тренде. Они могут быть в одном стиле, но разного размера, или даже одинаковыми. Однако холщовые авоськи все же не предназначены для повседневной носки в качестве дополнительной сумки. Они сгодятся, например, для походов в магазин. Ежедневная носка такого мешка создаст несобранный вид. Если каждый день необходимо брать с собой много вещей, то лучше рассмотреть вариант одного большого и вместительного аксессуара.

6. Привычка часто поправлять одежду

Если вы в какой-то вещи чувствуете себя неуютно, то лучше не надевайте ее за пределами дома. Из-за постоянного одергивания и подтягивания одежды у окружающих создается ощущение, что вы из-за чего-то жутко нервничаете.

7. Сеченые концы волос

С такой проблемой сталкиваются многие девушки. Это может быть следствием недостатка витаминов, пересушивания или плохих погодных условий. Некоторые не обращают внимания на то, что концы выглядят не ахти, и не стригут их, пытаясь отрастить длинные волосы. Однако торчащие в разные стороны пряди создают неопрятный образ. Куда лучше смотрятся пусть и короткие, но здоровые волосы с аккуратным свежим срезом.

8. Белые вещи, которые потеряли свой цвет

Даже белоснежные вещи со временем приобретают желтоватый или сероватый оттенок. Он может быть заметен на всей вещи, или на ткани могут появиться желтоватые пятна. Попробуйте использовать отбеливатель, соду с уксусом, лимонный сок, зубную пасту, аспирин для возвращения белизны предметам гардероба. А чтобы сохранить вещи белыми дольше, всегда стирайте их отдельно от одежды других цветов.

9. Пятна и царапины на очках

Эффект от стильной оправы запросто испортят грязные линзы. Всегда держите под рукой салфетку из микрофибры и периодически протирайте очки. Если на стеклах появились сильные царапины, то лучше их заменить.

10. Оверсайз без акцентов

Одежда оверсайз сейчас в моде, но если не подчеркивать изгибы, то вещи сделают фигуру бесформенной. Можно заправить большие топы в брюки или добавить ремень, чтобы подчеркнуть талию и сбалансировать пропорции.

11. Использование тонального крема в качестве помады

Чтобы добиться эффекта макияжа без макияжа на губах, девушки нередко наносят не помаду телесного оттенка, а тональный крем. Однако это средство по текстуре не подходит для нанесения на губы. Оно часто скатывается и собирается в складках. Результат — неухоженные на вид губы. Для такого макияжа стоит воспользоваться увлажняющими помадами нюдовых оттенков.

12. Легинсы в качестве штанов

Легинсы — это отличный вариант для занятий спортом. Можно их надеть и с удлиненным свитером, заменив легинсами колготки. Ведь все-таки легинсы не штаны, и носить их с коротким верхом и каблуками не стоит. Вы будете выглядеть так, будто вышли из дома не до конца одетой.

13. Чересчур длинные рукава

Слишком длинные рукава, которые доходят до самых пальцев, сделают образ неряшливым, а короткие выглядят по-детски. Лучше всего, если рукава будут заканчиваться чуть ниже кости запястья. Их вполне можно подшить, что обеспечит вам более ухоженный вид. Или научиться круто подворачивать.

14. Рукава гармошкой

Закатанные рукава делают образ более расслабленным. Кажется, что сложного: можно просто собрать рукав гармошкой. Это быстро и просто. Вот только такой подворот выглядит неаккуратно и скомканно, а также рукав постоянно норовит сползти обратно. Чтобы этого не случилось, можно завернуть край, тогда ткань станет более плотной и не будет скользить по руке. Есть и другие альтернативные варианты.

До локтя. Расстегните пуговицы на манжетах. Край рукава аккуратно подверните на изнаночную сторону и закатайте несколько раз. Главное — не складывайте ткань донельзя, то есть плотным валиком. Так создастся впечатление, что выбранный верх маловат.

По-итальянски. Расстегните рукава и подверните рукав вверх наизнанку, чтобы манжет оказался выше локтя. Теперь еще раз сложите только нижнюю часть рукава в 2 раза, не заправляя туда манжет. Если все было сделано верно, то манжет будет немного выглядывать сверху.

J Crew (в честь одноименного бренда, который и дал такому способу популярность). Техника та же, что и в варианте по-итальянски. От предыдущего заворота отличается небрежностью исполнения.

Одинарный. Нужно только единожды подвернуть рукава. Подходит для рубашек, пиджаков, джинсовых курток. Особое внимание нужно уделить аккуратности заворота — так образ будет более благородным.