14 лайфхаков, которые облегчат жизнь владельцам кошек
Некоторые владельцы котов с годами обзаводятся таким запасом знаний, что легко решают любую «кошачью» проблему. Им точно известно, как быстро успокоить питомца, отучить его от дурных привычек, и они способны за 3 минуты сделать когтеточку, которую не придется прибивать. А главное, они всегда готовы поделиться своим опытом с другими любителями кошек.
Мы в AdMe.ru вдохновились находчивостью хозяев усатых-полосатых и спешим передать их советы и идеи миру.
1. Как быстро успокоить питомцев
Утихомирить котов можно с помощью лакомства, которое крепится к любой гладкой поверхности. Эти желеобразные конфетки животным удобнее лизать, поэтому они долго будут заняты делом. Если под рукой ничего нет, намочите кошек водой: они сразу же успокоятся и начнут вылизываться.
2. Как приучить кота расчесываться самостоятельно
Коты вовсе не прочь расчесывать себя сами. Просто прикрепите щеточку (можно старую «массажку») к стене или ножке стола, и питомец тут же прибежит о нее потереться.
3. Как избавиться от неприятного запаха из кошачьего лотка
Проверенный способ: насыпьте в нижний поддон лотка немного сухого зеленого чая.
4. Как отучить кота ходить в туалет в неположенном месте
Если туалет кажется коту неудобным, он начинает его избегать и искать более комфортные места. В этом случае попробуйте постелить в лоток что-то мягкое: ненужную тряпку, газету или насыпьте земли.
5. Как отучить кошек ходить по цветам
Положите в горшок жесткие засушенные цветы или шишки, котам будет неудобно по ним ходить, и они оставят цветок в покое.
6. Как уменьшить агрессию кошек, которые не ладят друг с другом
Чтобы животные притерлись друг к другу, им нужно время, а иногда очень много времени. Помочь им на первых порах можно с помощью полочек и мостиков: так вы создадите дополнительное пространство, из-за нехватки которого в основном и возникают конфликты.
7. Как отучить кота ходить по столу
Отвадить питомца можно с помощью малярного скотча: нарежьте его и разложите по столу липкой стороной вверх. Клейкая ловушка отобьет всякое желание разгуливать по запретным местам.
8. Как приучить кота к когтеточке, если он ее игнорирует
Если сбрызнуть поверхность когтеточки спреем с кошачьей мятой, животные с удовольствием начнут ею пользоваться. Некоторые «дралки» продаются уже пропитанными мятой.
9. Как отучить питомца портить мебель
Кошки начинают точить когти о диваны и обои, когда у них нет другого варианта. Купите когтеточку или сделайте ее сами, а на пострадавшую мебель наклейте на время защитную пленку. Если ничего под рукой нет, прикройте любимое «точильное» место картоном и со временем опустите его на пол. Кот переключится на него.
10. Как сделать когтеточку за 3 минуты
Обмотайте ножку стола толстой джутовой веревкой или нитками и покажите питомцу, что здесь можно точить когти.
11. Как сделать игрушку для кота
Из обувной коробки и втулок от бумажных полотенец или туалетной бумаги получается универсальная игрушка. Кошки обычно долго с нею возятся: они думают, что где-то там прячется мышка, и засовывают в отверстия лапки в надежде ее поймать.
12. Как сделать для питомца лесенку
Кошки обожают забираться повыше, но от их неудачных прыжков страдают и они сами, и мебель. Сделайте для своего любимца лесенку: обмотайте доску или широкую палку веревкой и укрепите ее.
13. Как сделать домик для кота
Домик легко сделать из большой картонной коробки, достаточно вырезать в ней вход и постелить что-то мягкое внутрь и даже сверху.
14. Как сделать кошачий комплекс
Из старых спиленных веток деревьев, которые можно найти в лесу и даже у себя во дворе, можно создать целый кошачий тренажер, главное, его хорошо укрепить. Для этого подойдут гвозди и уголки.
Вот здесь много фотографий самодельных комплексов для вдохновения.
А какими «кошачьими» лайфхаками пользуетесь вы? Поделитесь с нами!
Фото на превью gussie_the_cat / Instagram, neko.co.kr / Instagram