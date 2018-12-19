14 лайфхаков, которые облегчат жизнь владельцам кошек

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Некоторые владельцы котов с годами обзаводятся таким запасом знаний, что легко решают любую «кошачью» проблему. Им точно известно, как быстро успокоить питомца, отучить его от дурных привычек, и они способны за 3 минуты сделать когтеточку, которую не придется прибивать. А главное, они всегда готовы поделиться своим опытом с другими любителями кошек.

Мы в AdMe.ru вдохновились находчивостью хозяев усатых-полосатых и спешим передать их советы и идеи миру.

1. Как быстро успокоить питомцев

Утихомирить котов можно с помощью лакомства, которое крепится к любой гладкой поверхности. Эти желеобразные конфетки животным удобнее лизать, поэтому они долго будут заняты делом. Если под рукой ничего нет, намочите кошек водой: они сразу же успокоятся и начнут вылизываться.

2. Как приучить кота расчесываться самостоятельно

Коты вовсе не прочь расчесывать себя сами. Просто прикрепите щеточку (можно старую «массажку») к стене или ножке стола, и питомец тут же прибежит о нее потереться.

3. Как избавиться от неприятного запаха из кошачьего лотка

Проверенный способ: насыпьте в нижний поддон лотка немного сухого зеленого чая.

4. Как отучить кота ходить в туалет в неположенном месте

Если туалет кажется коту неудобным, он начинает его избегать и искать более комфортные места. В этом случае попробуйте постелить в лоток что-то мягкое: ненужную тряпку, газету или насыпьте земли.

5. Как отучить кошек ходить по цветам

Положите в горшок жесткие засушенные цветы или шишки, котам будет неудобно по ним ходить, и они оставят цветок в покое.

6. Как уменьшить агрессию кошек, которые не ладят друг с другом

Чтобы животные притерлись друг к другу, им нужно время, а иногда очень много времени. Помочь им на первых порах можно с помощью полочек и мостиков: так вы создадите дополнительное пространство, из-за нехватки которого в основном и возникают конфликты.

7. Как отучить кота ходить по столу

Отвадить питомца можно с помощью малярного скотча: нарежьте его и разложите по столу липкой стороной вверх. Клейкая ловушка отобьет всякое желание разгуливать по запретным местам.

8. Как приучить кота к когтеточке, если он ее игнорирует

Если сбрызнуть поверхность когтеточки спреем с кошачьей мятой, животные с удовольствием начнут ею пользоваться. Некоторые «дралки» продаются уже пропитанными мятой.

9. Как отучить питомца портить мебель

Кошки начинают точить когти о диваны и обои, когда у них нет другого варианта. Купите когтеточку или сделайте ее сами, а на пострадавшую мебель наклейте на время защитную пленку. Если ничего под рукой нет, прикройте любимое «точильное» место картоном и со временем опустите его на пол. Кот переключится на него.

10. Как сделать когтеточку за 3 минуты

Обмотайте ножку стола толстой джутовой веревкой или нитками и покажите питомцу, что здесь можно точить когти.

11. Как сделать игрушку для кота

Из обувной коробки и втулок от бумажных полотенец или туалетной бумаги получается универсальная игрушка. Кошки обычно долго с нею возятся: они думают, что где-то там прячется мышка, и засовывают в отверстия лапки в надежде ее поймать.

12. Как сделать для питомца лесенку

Кошки обожают забираться повыше, но от их неудачных прыжков страдают и они сами, и мебель. Сделайте для своего любимца лесенку: обмотайте доску или широкую палку веревкой и укрепите ее.

13. Как сделать домик для кота

Домик легко сделать из большой картонной коробки, достаточно вырезать в ней вход и постелить что-то мягкое внутрь и даже сверху.

14. Как сделать кошачий комплекс

Из старых спиленных веток деревьев, которые можно найти в лесу и даже у себя во дворе, можно создать целый кошачий тренажер, главное, его хорошо укрепить. Для этого подойдут гвозди и уголки. Вот здесь много фотографий самодельных комплексов для вдохновения.