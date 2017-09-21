14 кухонных хитростей, которыми пользуются шеф-повара в ресторанах

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Те, кто часто готовит, знают, что порой пребывание на кухне превращается в сущий ад: масло брызжет, мясо подгорает, а только что купленные яйца оказались несвежими. Мы в AdMe.ru любим трудности, но не настолько, чтобы их терпеть. Поэтому собрали 14 самых полезных кухонных трюков, которые помогут сэкономить время, нервы и прокачают ваши навыки.

№ 1. Если вы жарите котлеты для бургера, сделайте углубление посередине. Так мясо прожарится быстрее

№ 2. Чтобы отрезать идеальный кусок торта, подержите нож под горячей водой. Тогда нож не будет застревать и прилипать к торту

№ 3. Воткните пульверизатор в лимон, чтобы сделать спрей с лимонным соком

№ 4. Определить размер порции по руке

№ 5. Чтобы нож не скользил при резке, закрепите на рукоятке несколько канцелярских резинок

№ 6. Чем тоньше кожица у лимона, тем он кислее

№ 7. Чтобы сосиска прожарилась равномерно снаружи и внутри, сделайте на ней небольшие надрезы

№ 8. Чтобы проверить свежее ли яйцо, обратите внимание на целостность мешочка вокруг желтка

№ 9. Разрезанный торт не зачерствеет, если поставить в места разреза кусочки хлеба и закрепить их зубочистками

№ 10. Сколько минут варить яйца вкрутую

№ 11. Зелень лучше хранить в фольге, так она останется свежей надолго

№ 12. Чтобы приготовить идеальный бекон, положите мясо на фольгу. Разогрейте духовку до 204 градусов и поставьте на 12 минут

№ 13. Чтобы разогреть пиццу так, будто ее только что приготовили, просто спрысните ее водой и разогрейте в духовке

№ 14. Разрезайте стейк вдоль волокон. Так мясо не будет крошиться и получится ровными кусками