14 крутых штуковин для ванной стоимостью до $ 20, до которых почему-то раньше никто не додумывался
Современный человек не мыслит себя без ванной комнаты. Она играет большую роль в нашей жизни: здесь мы можем расслабиться. И ничто не должно нарушать гармонию и покой. Некоторые люди настолько уверены в этом, что специально создают вещи, благодаря которым наша ванная становится самым уютным, веселым, а заодно и рациональным местом в доме.
Мы в AdMe.ru собрали в этой статье девайсы стоимостью до $ 20, которые будут не только вызывать улыбку на лицах своих обладателей, но и принесут неоспоримую пользу. Кстати, о наиболее рациональном девайсе для ванной читайте в бонусе.
Мусорное ведро для ванны с встроенным ершиком
Туалетная бумага с судоку
Пластиковый диспенсер для туалетной бумаги с кассетой для мелочей
Приспособление для гигиеничного подъема сиденья унитаза
Двусторонняя присоска для мелочей в ванной
Автоматический дозатор для зубной пасты
Силиконовый мини-вантуз
Мыльница-держатель с крючками
Выдавливатель для зубной пасты
Диспенсер для мыла с удобной кнопкой в виде улитки
Насадка на кран для детей
Пробка для ванны
Угловая полка на липучках
Спа-подушка для ванны на присосках
Счастливые обладатели этой подушки утверждают, что это тот самый уровень кайфа, который хочется получить в ванной. Можно купить здесь.
Бонус: этот стеллаж идеально подойдет для небольших санузлов
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У этих стеллажей только один недостаток: они стоят дороже $ 20. Но дешевле, чем полноценный шкафчик в ванную.
Что из всего вышеперечисленного показалось вам самым забавным, а что — самым полезным?
Фото на превью Аliexpress