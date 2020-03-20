14 крутых штуковин для ванной стоимостью до $ 20, до которых почему-то раньше никто не додумывался

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Современный человек не мыслит себя без ванной комнаты. Она играет большую роль в нашей жизни: здесь мы можем расслабиться. И ничто не должно нарушать гармонию и покой. Некоторые люди настолько уверены в этом, что специально создают вещи, благодаря которым наша ванная становится самым уютным, веселым, а заодно и рациональным местом в доме.

Мы в AdMe.ru собрали в этой статье девайсы стоимостью до $ 20, которые будут не только вызывать улыбку на лицах своих обладателей, но и принесут неоспоримую пользу. Кстати, о наиболее рациональном девайсе для ванной читайте в бонусе.

Мусорное ведро для ванны с встроенным ершиком

Можно купить здесь.

Туалетная бумага с судоку

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Пластиковый диспенсер для туалетной бумаги с кассетой для мелочей

Можно купить здесь.

Приспособление для гигиеничного подъема сиденья унитаза

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Двусторонняя присоска для мелочей в ванной

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Автоматический дозатор для зубной пасты

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Силиконовый мини-вантуз

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Мыльница-держатель с крючками

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Выдавливатель для зубной пасты

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Диспенсер для мыла с удобной кнопкой в виде улитки

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Насадка на кран для детей

Можно купить здесь.

Пробка для ванны

Можно купить здесь.

Угловая полка на липучках

Можно купить здесь.

Спа-подушка для ванны на присосках

Счастливые обладатели этой подушки утверждают, что это тот самый уровень кайфа, который хочется получить в ванной. Можно купить здесь.

Бонус: этот стеллаж идеально подойдет для небольших санузлов

Можно купить здесь. У этих стеллажей только один недостаток: они стоят дороже $ 20. Но дешевле, чем полноценный шкафчик в ванную.

Что из всего вышеперечисленного показалось вам самым забавным, а что — самым полезным?