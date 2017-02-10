14 крутых идей для упаковки подарков к 14 февраля

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Кажется, упаковать подарок очень просто, но сделать это со вкусом намного круче, чем просто завернуть в красивую бумагу.

AdMe.ru представляет вашему вниманию подборку идей, как можно упаковать подарок ко Дню всех влюбленных. Помните: красивая подача увеличивает ценность подарка как минимум вдвое.