14 крутых идей для упаковки подарков к 14 февраля
Кажется, упаковать подарок очень просто, но сделать это со вкусом намного круче, чем просто завернуть в красивую бумагу.
AdMe.ru представляет вашему вниманию подборку идей, как можно упаковать подарок ко Дню всех влюбленных. Помните: красивая подача увеличивает ценность подарка как минимум вдвое.
Цветы
Украсить коробочку живыми или искусственными цветами, сделать подпись — что может быть более романтичным. Неважно, какие будут цветы, можете украсить живыми, а можете сделать их своими руками.
Сердечки
Сердечки в любом их виде украсят упаковку подарка. Вы можете их нарисовать, вырезать, сделать из них объемную аппликацию, написать на них пожелания или признания. Получатель будет очень доволен.
Банты, краски и конфетти
Упакуйте свой подарок в красивую бумагу и добавьте еще пару штрихов: сбрызните контрастными красками, присыпьте конфетти и перевяжите бантом. Такому подарку будет рад любой.
Ткани и кружева
Очень просто и в то же время очень мило упаковать подарок таким образом.
Для самых серьезных намерений
Для тех, кто в День всех влюбленных решил сделать серьезный шаг, подойдет такая упаковка для подарка, но с нею уже придется посидеть подольше, чем с предыдущими.
Буквы и цифры
Отличное применение цветному скотчу: им вы можете оформить инициалы вашей половинки или же, к примеру, дату вашего знакомства. Да и вообще все, что вы только придумаете.
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Фото на превью wrap_me / instagram.com