14 крутых бытовых хитростей, для которых понадобится только пищевая пленка

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Оказывается, пищевая пленка годится не только для того, чтобы упаковывать в нее продукты. Например, с помощью этого нехитрого материала можно облегчить переезд на новое место, сохранить чистоту на кухне и даже избавиться от надоедливых насекомых.

AdMe.ru проверил самые интересные способы использования пищевой пленки и решил рассказать вам о том, что действительно можно сделать с ее помощью. А в конце мы покажем хитрости, которые нам не понравились (но мы их все равно опробовали).

1. Превратить обычный стакан в стакан-непроливайку

Если у вас нет стакана с крышкой, а вы хотите подстраховаться от случайного пролития жидкости, накройте емкость пищевой пленкой и вставьте в середину трубочку. Чтобы пленка держалась крепче, можно замотать ее по краям скотчем.

2. Приготовить яйцо пашот

Традиционно яйцо пашот варят, добавляя в кипящую воду немного уксуса, создавая в кастрюле водоворот и выливая туда яйцо. Однако даже если строго соблюсти все инструкции, нет гарантии, что оно сварится должным образом. Намного проще готовить такое блюдо с помощью пищевой пленки: достаточно вылить в нее яйцо, завязать получившийся мешочек и опустить его в воду.

3 . Открыть банку

Если не получается отвинтить неподатливую крышку, обмотайте ее пищевой пленкой. Руки перестанут скользить, и открыть банку будет намного проще.

4. Защитить кухню от брызг

Если вам приходилось перемешивать пищу миксером в открытой чашке, то вам наверняка не нужно объяснять, насколько грязным после этого становится все вокруг. Но если предварительно обмотать чашку пленкой, этого удастся избежать.

5. Помешать краске засохнуть

Если вы сделали перерыв в работе с краской, обмотайте кисточку и банку пищевой пленкой. Так на краске не появится сухая пленка, а кисточка не задеревенеет.

6. Сделать ловушку для мошек

Избавиться от надоедливых фруктовых мошек можно с помощью несложной ловушки. Для этого положите в стакан нарезанные фрукты, накройте стакан пленкой и проделайте небольшие отверстия. Привлекаемые сладким фруктовым запахом мошки будут забираться через отверстия в стакан, но выбраться оттуда они уже не смогут.

7. Отбить мясо и сохранить чистоту

Перед тем как отбивать мясо, накройте его пищевой пленкой. Так отделяющиеся волокна не будут лететь в разные стороны, а стол останется чистым.

8. Удобно перевезти вещи

Переезд будет намного более приятным, если сначала не придется вытаскивать из ящиков все вещи, а затем складывать их обратно. Для этого можно просто обмотать контейнеры пищевой пленкой, и тогда вещи в них останутся на своих местах.

9. Защитить косметичку

Если вы собираетесь взять в дорогу жидкие косметические средства, но переживаете, что их упаковки могут протекать, перед тем как закрыть тюбик, накройте отверстие пищевой пленкой. Это поможет защитить кремы и масла от протекания.

10. Устранить засор

При помощи пищевой пленки можно устранить засор унитаза. Для этого поверхность оборачивают пищевой пленкой и заклеивают края скотчем. Затем сливают воду (пленка должна вздуться). После этого нужно несколько раз надавить на пленку. Скопившийся под ней воздух протолкнет засор в канализацию.

Бонус: хаки, которые нам не понравились

Некоторые советы интернет-пользователей нам показались странными, но мы их все равно протестировали. В результате они оказались либо слишком смешными, либо не такими эффективными, как предполагалось. Итак, вот список хаков с пищевой пленкой, применять которые мы бы не советовали.

1. Сделать чехол для телефона

Например, люди, которые не привыкли расставаться с телефоном даже в ванной, предлагают защитить его от влаги, обернув пищевой пленкой. Но нам лично не хочется подвергать свою технику опасности ради того, чтобы попользоваться ею пару лишних минут во время принятия душа. К тому же если замотать телефон действительно герметично, то с его помощью уже не послушаешь музыку и не посмотришь кино: звук станет слабее.

2. Быстрее потерять вес

Также в интернете часто можно встретить утверждение, что, если перед тренировкой или после нанесения антицеллюлитного средства обернуть кожу пищевой пленкой, вес будет уходить быстрее. Но такая потеря веса связана лишь с тем, что пленка поможет вам хорошенько пропотеть и с потом вы потеряете какое-то количество жидкости. И мы сильно сомневаемся в долгосрочности этого эффекта, ведь влагу все равно придется восполнить.

3. Пройти в дом, не разуваясь

Некоторые люди советуют всегда держать в прихожей рулон пленки на случай, если вам нужно будет вернуться в комнату обутым. В данном случае пищевая пленка не позволит вам натоптать. Несмотря на то что совет работает, он, во-первых, неудобный, во-вторых, абсурдный: разве разуться не проще, чем обматывать ноги пленкой?

4. Не мыть посуду

Этот хак годится только для тех, кто перешел на новый уровень лени. Можно обернуть тарелки пленкой, а после еды снять полиэтилен вместе с остатками пищи. Тогда посуда действительно останется чистой. Возможно, это и удобно, но чересчур странно выглядит. Да и романтический ужин в такой посуде лучше не подавать.

А у вас есть собственные секреты использования пищевой пленки? Или, может, вы уже успели испробовать что-то из наших советов? Напишите об этом, пожалуйста, в комментариях.