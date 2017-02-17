14 хитрых уловок, которые помогут вам спасти одежду и обувь

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Очень часто нам приходится расставаться с любимыми вещами из-за каких-то повреждений или неопрятного вида. Гораздо обиднее, когда подобные казусы случаются с совсем новыми вещами. Поэтому AdMe.ru решил собрать несколько проверенных способов, которые помогут подарить вашей одежде и обуви второй шанс.

Аккуратно почистить замшевую обувь можно с помощью пилочки для ногтей

Этот и другие способы по очистке обуви смотрите тут.

Средство для мытья окон вернет глянцевой коже первоначальный блеск

Подробнее данный способ описан в этом блоге.

Смесь соли и аммиака с холодной водой поможет избавиться от пятен крови на джинсах и любой другой одежде

Добавьте в 1 л холодной воды 2 ст. л. соли или такое же количество аммиака. Важно использовать именно холодную воду.

Для устранения стойкого неприятного запаха запечатайте одежду в герметичный пакет и оставьте в морозильной камере на ночь

Другие способы избавления от неприятного запаха описаны тут.

Смесь холодной воды и уксуса справится с пятнами на кожаных изделиях

Подробности смотрите тут.

Быстро справиться с жирным пятном можно с помощью средства для мытья посуды

Достаточно просто нанести небольшое количество средства на пятно и потереть.

Воск или прозрачный лак помогут избавиться от царапин на кожаной обуви

Аккуратно нанесите средство на место повреждения, а когда воск застынет, тщательно протрите его фланелевой тканью и замажьте кремом для обуви.

Суперклей легко справится с надрывами на кожаной обуви

Изнутри смажьте клеем проблемную зону с помощью спички или зубочистки, прижмите проклеенную область кусочком ткани на 3–4 минуты, а затем нанесите на поверхность несколько слоев подходящей по цвету краски.

Чтобы предотвратить выцветание темных джинсов, просто добавьте к порошку уксус и соль при следующей стирке

Подробное описание можно найти тут.

Для очищения обуви из нубука смешайте нашатырный спирт с водой в пропорции 1:3 или растворите 1 ч. л. уксуса в 1 л чистой теплой воды

Подробнее смотрите здесь.

Чтобы старая вещь снова стала мягкой, замочите ее в соленой воде

Добавьте 0,5 стакана соли в 1 л воды и оставьте в получившемся растворе вещь на 3 дня. Затем постирайте ее в машинке, добавив немного моющего средства.

Для того чтобы удалить загрязнения с кожаной сумки, протрите ее тряпочкой или ватным тампоном, пропитанным уксусом

Для светлых вещей очень важно использовать только белый уксус, так как как другие его виды могут окрасить кожу.

Стирать шелковые вещи можно с добавлением небольшого количества кондиционера для волос

Так одежда из этого красивого и деликатного материала станет еще мягче.

Избавиться от катышков на одежде без лишних повреждений можно с помощью липучки