14 хитрых уловок авиакомпаний, на которые попадался каждый, кто хотел сэкономить на покупке билетов

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Рекламу билетов на самолет за 499 рублей, наверное, видели многие из нас, и особенно те, кто мечтал улететь в другой город или даже за границу за сущие копейки. Но реально ли путешествовать в небе, тратясь как на поездку на пригородном автобусе, или же это просто маркетинговый трюк авиакомпаний?

Автор AdMe.ru на собственном опыте убедился, что обхитрить авиаперевозчиков можно, но, к сожалению, неудобств ради сомнительной экономии избежать не удастся.

За свои 30 лет я успел совершить около 300 рейсов в разные точки мира и в основном пользовался услугами лоукостеров — авиакомпаний, которые продают билеты с большими скидками, но дополнительными платными сервисам. Мне удавалось находить билеты и за 0,99 центов в Европе, и летать за 300 рублей из Москвы в Санкт-Петербург, но должен признаться, что этот опыт не всегда существенно позволял сэкономить, так как появлялись неожиданные дополнительные расходы или какие-то совсем непредсказуемые ситуации.

1. Дешевый тариф только в одну сторону

Сегодня существует множество групп в социальных сетях, где люди ищут самые дешевые предложения на перелеты и бескорыстно делятся этой информацией со своими подписчиками. Порой можно легко купить билет на самолет до далекого тропического курорта по цене внутреннего перелета в вашей стране проживания. Но обычно это не совсем удобные даты, да и специальное предложение действует только на авиаперевозку в одну сторону. Это происходит из-за того, что авиакомпании отправляют практически пустые самолеты, чтобы забрать большое количество пассажиров в конце туристического сезона. Поэтому цены снижают до минимума в одном направлении, чтобы хоть как-то заполнить салон самолета. Зато обратные билеты будут по максимальной стоимости, или их вообще может не оказаться в продаже, и нужно будет искать сложные и совсем не дешевые маршруты для возвращения домой.

2. Неудобная стыковка

«Никто в здравом уме не полетит в Хельсинки в ноябре. Кроме тебя. Ты крут! Добро пожаловать!»

Дешевые билеты можно найти на самолеты, которые летают с неудобной стыковкой в другом аэропорту, который может даже быть совсем не на пути вашего следования. Вы теряете больше времени, чтобы добраться к месту назначения, проходите несколько раз утомительную проверку службами безопасности. Можете потерять или забыть какую-то вещь в суматохе, ваш багаж могут забыть переложить с одного борта на другой или вовсе потерять. Вы сами можете не успеть добежать с одного самолета на другой, если первый немного задержится. А еще аэропорты пересадок могут находиться в разных частях города — тогда вам нужно будет тратить время и деньги, чтобы добраться из одного терминала в другой, что в сумме потраченных средств, да и потерянных нервов может быть немногим дешевле более дорогого прямого перелета.

3. Ночевка в аэропорту

Кто впервые пробовал сэкономить на билете и оставался ночевать в аэропорту пересадки до своего следующего рейса, наверное, сто раз жалел о своем решении. Перед тем как решиться на такой отчаянный шаг, лучше посмотреть, как выглядит на фото терминал, где вам предстоит заночевать, и почитать отзывы пассажиров. В некоторых случаях это совершенно неоправданно и лучше заранее найти ближайшую гостиницу, что, конечно, будет дополнительным расходом. Плюс нужно учитывать траты на еду и напитки в аэропорту, которые стоят баснословно дорого. Однако существуют аэропорты, вполне пригодные для комфортной ночевки, и там можно найти даже удобный диван у детской комнаты, или лежак, на котором можно вытянуться, но в таком случае беруши и маска для сна точно должны быть в вашем рюкзаке.

4. Ручная кладь «бесплатно»

Лоукостеры все чаще стали ужесточать правила провоза ручной клади, фактически разрешая бесплатно летать только с маленькими сумочками, в которые помещается разве что самый тонкий ноутбук. Делается это исключительно для того, чтобы самолет можно было быстрее подготовить к следующему полету и не заниматься разгрузкой багажа, а следовательно, сэкономить время дорогой стоянки в аэропорту. К счастью, в правилах авиаперевозок ничего не сказано о том, сколько одежды может быть на вас. Поэтому жилетки и штаны с многочисленными карманами для мелочей сегодня остаются одним из самых действенных вариантов, чтобы сэкономить на оплате багажа и взять с собой в самолет максимум необходимых вещей.

5. Дальний аэропорт

Авиакомпании-лоукостеры снижают стоимость билетов в том числе и из-за того, что часто выбирают для перелетов не самые популярные аэропорты, которые расположены вдалеке от крупных городов, в которые как раз и направляются туристы. Порой трансфер из этих крохотных авиаузлов до соседних мегаполисов обходится в несколько раз дороже самого перелета. Поэтому перед покупкой дешевого билета сначала уточните стоимость и варианты трансферов из аэропорта прилета. Сумма этих расходов может не сильно отличаться от цены прямого перелета до крупного авиаузла и более комфортного путешествия до конечного пункта назначения.

6. Приоритетная очередь

К стоимости дешевого билета на сайте авиакомпании вам будет предложен еще десяток разных платных услуг, которые должны обеспечить вам больший комфорт в путешествии. Например, приоритетная посадка в самолет, чтобы вы смогли без проблем найти место для своей ручной клади, а не держать ваши сумки весь перелет под сиденьем, где уже и так мало места даже для ног.

7. Летите вместе — сидите раздельно

Салоны самолетов лоукостеров никогда не отличаются особым комфортом для пассажиров. Здесь обычно ставят дополнительные ряды кресел, чтобы увеличить вместимость самолета и продать на него еще больше билетов. Из-за этого расстояние между креслами сокращается на 10 см по сравнению с салонами самолетов обычных авиакомпаний. Если вам не хочется несколько часов лететь в позе эмбриона, то придется доплатить отдельно за выбор кресла, например, у эвакуационных выходов, где места будет чуть больше. Есть одна хитрость, которой пользуются часто летающие экономные пассажиры: они заходят в самолет последними и с невозмутимым видом садятся на более удобное свободное место. В крайнем случае, если ваш «обман» обнаружится, то вы просто скажете, что перепутали кресло.

8. Без воды и без еды

«Бутерброд с арахисовым маслом, яйца всмятку, напиток».

Существует заблуждение, что отказ от бортового питания существенно влияет на снижение стоимости билета. На самом деле себестоимость порции еды на пассажира экономкласса не превышает $ 10. Компании-лоукостеры намеренно отказываются включать бортовое питание по умолчанию в стоимость билета, чтобы торговать едой в самолете в несколько раз дороже ее реальной цены. Этот доход можно сравнить с продажей попкорна в кинотеатрах, который приносит больше прибыли, чем билеты на сами фильмы. Лучше заранее возьмите из дома легкий перекус для вашего полета — будет и вкуснее, и дешевле. А воду можно будет бесплатно набрать в питьевых фонтанчиках, которые есть в каждом крупном аэропорту. Поэтому до контроля безопасности вылейте все содержимое бутылки, так как во время проверки забирают именно емкости с жидкостью, а пустую тару можно взять с собой.

9. Платная регистрация

Пока еще не во всех аэропортах мира доступна возможность посадки на самолет по электронному билету, который просто сканируется с экрана вашего телефона. Порой бывает нужна бумажная копия, которую не всегда получается распечатать дома, а тем более в поездке в незнакомом городе. А когда вы приезжаете в аэропорт, то с вас берут несколько десятков долларов, чтобы на стойке регистрации вам выдали посадочный талон. Но это касается только лоукостеров, которые таким образом пытаются экономить на аренде стоек регистрации в аэропорту и работе обслуживающего персонала. Ведь человек, который распечатал свой посадочный талон дома или в терминале, сразу идет на посадку в самолет (в идеале — только с ручной кладью).

10. Особые правила

Если вы летите в незнакомую страну впервые, то сначала узнайте все правила конкретных аэропортов заранее. Так, однажды я должен был лететь из Мексики в Колумбию, и на стойке регистрации в аэропорту Мехико мне отказали в посадке, так как у меня не было обратного билета из Колумбии (виза мне была не нужна, я мог легально находиться в стране 3 месяца, но просто не знал точной даты своего выезда из страны). Я еще понимаю, если бы этот вопрос мне задали на границе с Колумбией или пограничник на таможенном контроле, но не на стойке же регистрации в аэропорту! Я сначала пытался купить билет онлайн, но никак не получалось оплатить его картой — ни у меня, ни у моих друзей (радовало, что хоть интернет был в аэропорту). В итоге моя хорошая подруга и отличный дизайнер просто подделала в фотошопе мой якобы обратный билет и прислала мне его. Я его показал с экрана телефона на стойке регистрации, сотрудница просто записала номер моего обратного рейса на клочок бумаги и сразу его выкинула. Эта была просто формальность, и я в итоге благополучно улетел. Но потом, уже в Колумбии, я случайно встретил путешественницу из Китая, которая попала в аналогичную ситуацию. Ее не пустили на рейс без обратного билета, сославшись на визовые правила. Сотрудник аэропорта вызвался все решить за небольшое вознаграждение. Но он так долго помогал ей с оформлением брони, что она пропустила свой рейс, и ей пришлось покупать еще один билет.

11. Страховки

«Как летают самолеты».

Во время покупки авиабилета на сайте лоукостера или специального поисковика вам обязательно нужно пройти через несколько страниц с предложениями о покупке дополнительной страховки вашего багажа, даже если вы летите только с рюкзаком. А потом предложат еще купить дополнительную услугу по информированию о вылете рейса и многое другое. Здесь главное — внимательно посмотреть все пункты и снять все предварительно установленные галочки с сомнительных дополнительных услуг. А финальным сюрпризом может стать комиссия за обработку платежа или дополнительная плата из использование банковской карты. А когда вы наконец получаете уведомление о снятии наличных, то сумма оказывается больше, так как оплата происходила в валюте другой страны (это было написано где-то мелким шрифтом), и вы еще потеряли деньги на конвертации курсов. Поэтому привлекательная начальная стоимость билетов может оказаться в конечном итоге не такой уж и выгодной.

12. Овербукинг

«Добро пожаловать на борт United Airlines. Мы знаем, как использовать силу».

Овербукинг — это еще одна хитрость со стороны авиакомпании, которая пытается продать гораздо больше билетов на самолет, чем в него фактически может поместиться людей. Так как некоторые пассажиры, купившие билет, по разным причинам могут пропустить свой рейс, и в результате самолет может полететь со свободными креслами. Чтобы получить больше прибыли, авиакомпании продают чуть больше мест либо заменяют самолет перед вылетом на менее вместительный. И часто случается, что на посадку приходит гораздо больше людей, чем запланировал перевозчик. Как следствие — происходят неприятные инциденты, когда пассажиров, которые честно приобрели билет, силой вытаскивают из самолета. Поэтому лучше в аэропорт приезжать заранее и одними из первых получать посадочный талон, чтобы вы гарантированно попали в самолет.

13. Мили за полет

Мили, которые можно накопить за покупки разных товаров и непосредственно полеты, на самом деле приносят авиакомпаниям гораздо больше прибыли, чем торговля билетами. Авиаперевозчики с большой наценкой продают мили банкам и крупным торговым сетям, чтобы использовать их в качестве бонусов за покупки, которые совершает клиенты этих компаний. Однако фактически накопить мили и потратить их на билеты успевают лишь единицы до того момента, пока они неожиданно не сгорают. Но в любом случае придется оплатить сбор, который может быть даже больше реальной стоимости билета. Это лишь хорошая маркетинговая акция, которая только создает иллюзию экономии там, где ее на самом деле нет.

14. Чартерные рейсы

Один из вариантов существенно сэкономить на путешествии — купить билет на чартерный рейс. Воздушное судно обычно бронируют сразу несколько турфирм, которые предлагают перелет вместе с проживанием в отеле. Не всегда удается продать все места, поэтому за несколько дней до вылета турфирмы отдельно распродают билеты на самолет по минимальной цене. Преимущество здесь получается не только в стоимости билета, но и в возможности полететь без пересадки на курорты, в которые регулярных прямых рейсов нет. Однако существенный недостаток в том, что время вылета может затянуться на несколько часов, так как в аэропортах преимущество дается тем бортам, которые регулярно летают по расписанию.

Бонус: как авиакомпании борются с лайфхакерами

Существует несколько хитрых возможностей, когда профессиональные путешественники сами обманывают авиакомпании в погоне за более дешевым билетом. Например, прямой перелет из одного города в другой стоит очень дорого. Но если вы выберете пункт своего назначения не как конечную точку маршрута, а как аэропорт пересадки, то стоимость билета может оказаться гораздо ниже. Вы просто выходите на середине маршрута и дальше не летите. Но обратно таким дешевым способом вы можете уже не улететь, так как авиакомпания догадается о вашем плане и, вероятно, отменит весь ваш обратный маршрут, если вы не явились на один из промежуточных рейсов.