14 хитростей для поддержания порядка в доме, которых не было даже у Золушки и Мистера Пропера

«Разруха не в клозетах, а в головах», — говорил профессор Преображенский из булгаковского «Собачьего сердца». Однако беспорядок в доме сказывается на настроении и даже может вызвать стресс. Чтобы навести порядок, необязательно тратить целый день и даже несколько часов.

AdMe.ru разузнал, какие хитрости помогут поддерживать в доме шик и блеск без лишних затрат. В нашей подборке не только конкретные предметы, но и способы организации пространства.

1. Магнитный держатель для столовых приборов

Магнитные держатели для посуды более гигиеничны, чем деревянные подставки. Последние впитывают влагу, создавая благоприятную среду для бактерий. Магнитную полоску можно разместить на любом удобном месте стены — над раковиной или разделочным столом. Это освободит место и сделает пространство кухни менее захламленным.

2. Кашпо для хранения кухонной утвари

Кашпо можно использовать не только для цветов, но и чтобы добавить уют на кухню. В фигурном кашпо из проволоки будут красиво смотреться фрукты. А более плотный вариант цветочного горшка подойдет для хранения столовых приборов или губок для мытья посуды, которые придают кухне неряшливый вид.

3. Крючки для ванной комнаты можно использовать не только в ней

Они гораздо более функциональны, чем принято думать. Крючки можно разместить в платяном шкафу и подвесить на них галстуки, палантины, ремни или сумки. В кухне на них можно хранить прихватки или полотенца. Время от времени крючки можно менять и таким образом добавлять новые акценты интерьеру.

4. Небольшое хранилище для мелочей в каждом помещении дома

Визитки, листовки с промокодами в любимых магазинах, резинки для волос, список продуктов в магазин и другие мелочи дают +100 к беспорядку в помещении. Убирать их на свое место после каждого использования может быть утомительно, но есть простой способ решить проблему. Поставьте в каждом помещении небольшую вазу, миску или симпатичную коробочку, куда будете скидывать мелочи.

5. Заведите «правило 5 вещей»

Если у вас небольшая квартира или вам просто не нравится идея расставлять везде ящички, пользуйтесь «правилом 5 вещей». Каждый день находите в доме вещи, которые лежат не на своих местах, и относите туда, где они должны находиться. Например, поставьте обувь в обувницу, а книгу — в книжный шкаф и так далее. Это займет несколько минут в день, и в скором времени беспорядок исчезнет и не будет отвлекать вас от интерьера.

6. Чистящие средства в комнатах

Если хранить чистящие средства там, где их нужно использовать, вероятность поддерживать порядок выше. Ведь чтобы навести красоту или стереть случайно посаженное пятно, вам не придется топать в другую комнату — все необходимое уже у вас под рукой. Средства для плиты держите на кухне, шампунь для чистки ковров — в гостиной, салфетки для чистки экрана — в той комнате, где у вас компьютер. Самое главное — найдите для них укромный уголок и оригинальный контейнер, чтобы они не привлекали внимание.

7. Украшения в органайзере для рукоделия или таблетнице

Украшения удобно хранить в висячем положении, но так они могут быстро запылиться. Чтобы они не путались, их можно хранить в обычном органайзере для рукоделия — такие продаются в любом хозяйственном магазине. В небольших отсеках поместятся сережки, а более крупные отлично подойдут для бус или браслетов.

8. Вращающаяся подставка или этажерка для хранения специй

Баночки со специями или витаминами можно разместить на небольшой этажерке или вращающейся подставке. Это сэкономит пространство и позволит держать все самое нужное под рукой. Кстати, отличное место для таких подставок — угловые полки.

9. Лампы в шкафу-купе

Проблему поиска одежды можно решить раз и навсегда, если установить в шкаф встраиваемые потолочные лампы. Их можно настроить так, чтобы они зажигались при открытии дверей или же с помощью выключателя. При свете значительно проще оценить положение и выбрать подходящий наряд или распрощаться с тем, по которому уже давно плачет помойка.

10. В прикроватной тумбочке можно сделать станцию зарядки, хранилище косметики и не только

В ящиках комода не придется наводить порядок, если один раз его «перепрофилировать». Положите на дно красивую бумагу и расставьте контейнеры: в одном ящике можно хранить электронику, в другом — косметические принадлежности или записные книжки.

11. Чтобы скатерти и полотенца занимали меньше места, их можно хранить вертикально

Если полотенец и скатертей так много, что они едва помещаются в ящике, их можно сложить вертикально, следуя методу Мари Кондо. В таком виде они займут куда меньше места, а найти их будет легче, ведь не придется перебирать всю стопку.

12. Поддон для обуви сэкономит кучу времени, особенно в непогоду

Чтобы лишний раз не мыть полы, заведите поддон для обуви. Вернувшись домой зимой или после дождя, просто поставьте на него сапожки или туфли — вода стечет, оставив пол чистым. А если в поддон насыпать гальку, вашей обуви гарантирована сухость.

13. В корзинке или ящике можно хранить тапочки для всей семьи

Тапочки для себя или гостей не придется искать, если поставить в прихожей специальную корзину для них. Она не только минимизирует беспорядок, но и добавит интерьеру дома оригинальный и уютный акцент.

14. Перчатки и варежки можно держать в тканевой сумке

В семье из нескольких человек перчатки, варежки и другие небольшие, но важные аксессуары часто теряются. Свести эту вероятность к минимуму можно при помощи тканевой сумки-шопера, если повесить ее на крючок с обратной стороны двери шкафа или просто на вешалку.

А какая фирменная хитрость для поддержания порядка в доме есть у вас?