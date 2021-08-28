16 историй о том, как люди разместили объявления в интернете и нарвались на чудаков

Продать или даже отдать что-то через интернет и не попасть в курьезную ситуацию — задача не из легких. А потому многие успевают вляпаться в историю, о которой долго еще не забудут. Единственный плюс — появляется крутая байка, которую можно травить на встрече с друзьями и рассказывать другим пользователям сети.

Мы в AdMe.ru теперь знаем, какими могут оказаться потенциальные интернет-покупатели, и показываем вам некоторые истории, после прочтения которых возникает только один вопрос: «Что с этими людьми не так?» А в бонусе вы сможете прочитать о людях, которые отдавали вещи даром, но тоже без приключений не остались.

Я продала новый парфюмерный набор. Упаковала его и отправила в тот же день, а покупательница вдруг написала, что оказалась на мели и теперь хочет деньги назад, но все отдаст на следующий день. Я не ответила. А через пару дней она написала, что ей пришли уже использованные парфюм и крем, чего быть просто не могло. Я знала, что она просто пытается меня обмануть, чтобы вернуть деньги. Тогда я сказала, что покупательница может вернуть мне набор доставкой за свой счет, чтобы я его осмотрела и потом приняла решение о возмещении средств. После этого она мне больше не писала. © Heidi Thompson / Quora

Продавал антикварную 10-рублевую монету. Посмотрел, сколько такие стоят, и выставил за цену меньше на 30 %. Нашелся покупатель. Встретились практически в центре города. Он взял монету, начал взвешивать, смотреть через лупу. Параллельно начал угрожать: сказал, что его 1-й зять КМС по боксу, а 2-й может враз вычислить все про меня и про моих родственников. В итоге все эти угрозы надоели, и я, забрав монету, говорю: «Сделка отменяется», и ухожу в сторону метро. А он кричит: «Так дела не делаются, давай куплю». Начались звонки, письма на сайте с объявлением. Везде добавил его в черный список. А монету продал буквально на следующий день немного странному дедушке, он тоже досконально все проверил и молча передал требуемую сумму. © eelex / Pikabu

Какая-то дама купила у меня новенькую пару кроссовок Nike для своего сына. А полгода спустя она написала мне, что хочет вернуть кроссовки, утверждая, что это подделка. Потому что, как она заявила: «Мой сын носил их каждый день, не снимая, и они развалились». Понятно, что никакого возврата я не приняла, потому что, во-первых, прошло 6 месяцев, а во-вторых, это нормальное явление, если кроссовки носят постоянно. © Katherine Stavniychuk / Quora

Разместила объявление с советской кроватью. Нашелся претендент. Но в день встречи он пропал и на звонки отвечать перестал. Я в панике: завтра привезут диван взамен старой кровати, места явно не хватит. Срочно ищу грузчиков, чтобы на свалку ее увезли. Уже поздно вечером — звонок от парня. Я, злая от предыдущего претендента и от цен на услуги грузчиков, рявкаю в трубку, что кровать имеется, но забрать ее можно прямо сейчас или никогда, потому что в 12 ночи она превратится в тыкву. Минут через 20 подъезжает убитая пятерка. 5 молоденьких парней, как муравьишки, за минуту выносят кровать и рассыпаются в благодарностях. Оказалось, парни поступили в университет, сняли половину частного дома, а спальных мест не хватало. Я им еще пару стульев предложила и подушку. Они обрадовались. Минут через 10 один из них вернулся с коробкой конфет. Я им тогда еще и варенье домашнее отдала. © zvezdairia1986 / Pikabu

Меня одна странная женщина, пытающаяся купить детские сапоги, просила понюхать их и описать ей запах. © Марина Гребнева / Facebook

Нашла среди ненужных вещей старую «ватрушку» брата. Выставила ее за символические ₽ 500, честно написала в заголовке, что она б/у. Одна девушка стала слезно умолять придержать для нее «ватрушку» до следующего дня и попросила больше фото. Я отправила. Она замолчала, а спустя какое-то время написала с кучей вопросительных знаков: «Это что, б/у???» Я проверила заголовок. Потом осторожно ответила: «Конечно, б/у, ведь все написано в объявлении». В ответ она меня обругала и написала, что хотела купить «ватрушку» в подарок, а я, коза такая, продаю б/ушную вещь. Вся эпопея завершилась на женщине, которая просто позвонила и, задав пару вопросов, коротко сказала: «Беру. Буду через полчаса». Я предупредила: «Ватрушка б/у». Она спокойно сказала, что знает, и приехала за ней уже через полчаса. © Maria Veselova / Facebook

Я немного похудела, и у меня осталась куча не подходящей по размеру одежды. Я выставила все на сайте объявлений и написала, что покупателю самому придется ее забрать. Одна из покупательниц сказала, что приедет. Только на следующий день она написала, что не сможет. Но раз уж я живу неподалеку от нее, то почему бы мне самой не принести одежду. Я отказалась. © Argercy / Reddit

Продавала бра. Новое, купила себе, но оказалось, что у нас сложности с проводкой. Его подключение выливалось в круглую сумму. Продала молодому парню, который сказал, что бра очень понравилось его девушке. Через 3 месяца звонок от него: «Я хочу вернуть бра». Спрашиваю: «С чего бы?» А он говорит: «Ну, мы с девушкой расстались, мне бра больше не нужно. Это ж ей нравилось». Попрощалась и попросила мне не звонить. Хотя он еще пару раз мне писал. © Шаманка / AdMe

Продал женщине фотоаппарат в идеальном состоянии, почти не использованный. На выходных она подарила его своему ребенку. Он его сломал. Она мне написала о случившемся и реально надеялась, что я верну ее деньги. © Silky-Emerald/ Reddit

Выставил на продажу iPhone 7+ примерно за $ 250. Одна покупательница написала мне, что готова купить, но хочет убедиться, что с ним все в порядке. Я ответил, что он в идеальном состоянии с прочным чехлом и защитной пленкой. Решил удостовериться, что цена в $ 250 ее устраивает, на что получил ответ, из-за которого меня пробил смех: «$ 250? Я думала, $ 25». Я спросил, серьезно ли она думает, что я продаю iPhone 7+ почти в отличном состоянии за такую цену. Она действительно подумала, что так и есть. Больше она его не хотела покупать. © JKCIO / Reddit

Продавала хорошее финское зеркало. Висело объявление несколько месяцев, я постепенно снижала цену, дошла до ₽ 300. И вдруг в течение получаса звонят 3 разных человека и хотят купить немедленно. С первым договариваемся на вечер, второму говорю, что перезвоню, если первый покупатель передумает, третьему сообщаю, что он в небольшой очереди. Ну а тот мне предлагает: «Вы позвоните первому покупателю и скажите, что зеркало доставали для него, а оно упало и разбилось. А второму скажите, что продали. А я приеду и заберу его не за 300, а за ₽ 500!» Сказать, что я была ошарашена, — это ничего не сказать. Пришлось сообщить, что поскольку зеркало стоит ₽ 300, то за мою совесть, он, значит, предлагает всего ₽ 200? А совесть, вообще-то, товар дорогой. Отказалась. А первый человек приехал в назначенное время, посмотрел, перемерил рулеткой, расплатился и забрал. © Елизавета Григорьева / Facebook

Продавала детский костюм, звонит барышня: «Я послезавтра буду в городе, давайте я вам предоплату переведу, чтобы вы не продали». Я говорю, мол, предоплаты не надо, я просто до послезавтра его никому не продам. На следующий день позвонила пожилая женщина, готовая приехать куда угодно, так как этот костюм — идеальный подарок внучке на день рождения. Я ей объяснила ситуацию, сказала, если что — напишу. Барышня не объявилась на следующий день, а радостный папа именинницы примчался за костюмом. Через неделю звонит та барышня: «Я завтра за костюмом приеду». Я сказала, что продала, так она заистерила: «Я же вам предлагала предоплату! Вы меня обманули!» © Puxlja / Pikabu

Мой сводный брат недавно продал через интернет игровую консоль. Покупательница ехала до него около 45 минут. Когда дело дошло до оплаты, выяснилось, что она принесла на $ 50 меньше стоимости. Она спросила: «Минимально сколько возьмете?» Он отвечает: «$ 300». Она: «Черт, я взяла только $ 250...» Он и говорит: «Банкомат там». Ей пришлось снимать остаток наличных. © MrRiski / Reddit

Дал объявление на сайте, что продаю советский шкаф за символические ₽ 100. Разобрал его, чтобы покупателю было удобнее выносить. Приехал один парень с другом. Я спросил, на чем они будут вывозить? Ответили, что на своей машине. Они вдвоем все вынесли. Парень расплатился, взял последнюю стенку от шкафа, а она широкая. Они и так и сяк пытаются, не получается, тогда они взяли и уложили ее частично на асфальт и на бордюр, стали прыгать на ней. Минут через 5 разломали наконец, погрузили и уехали. © kaketosdelano / Pikabu

Бонус

Отдавала даром мягкие игрушки в связи с переездом. Моментально позвонила женщина: «У меня трое детей, денег нет. Оставьте для меня, заберу сегодня же. Сделайте еще фото той собачки, и того медведя, и зайки со спины». Делаю миллион фото. Она не звонит. Тогда набрала ее номер сама, а она так лениво отвечает: «Муж приедет вечером и меня подвезет, посмотрим...» Такой получился бесценный и бесплатный опыт. © Юлия Синицкая / AdMe

Бесплатно отдавала стеклянную кастрюлю для микроволновки, так одна дама мне мозг выносила неделю, то она болеет, завтра заберет, потом заболели дети, потом у свекрови беда, потом муж ногу сломал.... Я с любопытством наблюдала, как разные недуги косят всех ее родственников, позже она пропала. Кастрюля была успешно пристроена на работе, я и забыла о ней, а через полгода дама объявилась, мол, я на следующей неделе кастрюлю смогу забрать, завтра не могу, дочка болеет. © Natalia Kuzmina / Facebook