14 функциональных вещей для женщин, которые будут незаменимы в 2020 году

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Взлетающие на ветру юбки, ноющие от боли ноги после прогулки в обуви на каблуках, грязные волосы и черные точки — все это знакомые всем женщинам трудности, которые доставляют так много хлопот. Но какие-то гениальные и очень участливые люди придумали, как упростить жизнь прекрасному полу.

Мы в AdMe.ru знаем, что 14 вещей из нашей подборки не решат всех женских проблем, зато точно помогут сэкономить время, деньги и нервы.

1. Держатель для подола

Внезапный порыв ветра может поставить в неудобное положение даже королевскую особу. Поэтому, если вы не хотите произвести на прохожих эффект Мэрилин Монро, стоит воспользоваться многоразовой прищепкой для юбок и платьев и чувствовать себя спокойно.

2. Прозрачные колготки с флисовой подкладкой

Теперь даже в морозы можно оставаться леди. Эти колготки выглядят как обычные капроновые, так же просвечивают, но внутри имеют секретик — мягкая флисовая подкладка. Можно голову сломать, глядя на эту хитрую выдумку: как такой толстый слой остается прозрачным? Тем не менее это действительно работает.

3. Ремень без пряжки

Такой ремень можно прицепить на петли брюк и без труда их расстегивать. Отсутствие пряжки уменьшит напряжение на талии, таким образом, вы будете чувствовать себя более комфортно.

4. Подвязка от натираний

Нет, это не чулки, которые сползают в самый неподходящий момент. Это подвязки, которые позволят обладательницам пышных бедер надевать юбки и платья в жару, забыв про натирания. К тому же выглядят они очень пикантно. Есть модели с кармашком, куда можно спрятать телефон или кредитку.

5. Подушка «рука друга»

Изобретатель подушки Томоки Какехаси говорит, что вдохновила его на изобретение любимая фраза бабушки: «Самая удобная подушка — это другой человек». И правда, так намного приятнее засыпать.

6. Электрическая щетка для лица

Судя по многообещающим отзывам, щетка действительно отлично справляется с черными точками. Сделана из силикона, водонепроницаема. Есть модели с ультразвуком. Домашняя и недорогая замена салонным чисткам.

7. Органайзер для сумочки

Мужчины любят шутить, что в каждой женской сумочке скрыта черная дыра. А что поделать, раз нужно взять с собой сразу столько необходимого? Но чтобы не искать нужную вещь впопыхах, можно воспользоваться войлочным кошельком-органайзером, который поможет упорядочить хаос.

8. Силиконовые следки для обуви на высоком каблуке

Модели и знаменитости давно пользуются трюком: просто склеивают 2 пальца на ноге пластырем, чтобы снять нагрузку с передней части стопы. Но теперь есть более совершенные и удобные следки, которые выполняют ту же функцию.

9. Массажер для мытья головы

Силиконовые зубчики мягко массируют голову и способствует циркуляции крови. Особенно много положительных отзывов о вещи оставляют обладательницы густых и вьющихся волос — по их словам, массажер позволяет лучше промыть волосы, предотвращает спутывание.

10. Впитывающее полотенце для быстрой сушки волос

Все знают, что частая сушка феном повреждает волосы. Полотенце из плетеной микрофибры впитывает влагу, благодаря чему волосы становятся сухими гораздо быстрее. Вы даже можете лечь спать, а проснувшись, просто расчесаться и идти по своим делам.

11. Силиконовый спонж для макияжа

Отличная альтернатива мягким спонжам, которые приходится постоянно стирать, к тому же они создают благоприятную среду для размножения бактерий. Спонж из силикона лишен этих недостатков, к тому же будет экономить ваш крем, так как не впитывает его.

12. Дополнительные застежки для бюстгальтера

Многим девушкам знакома ситуация, когда лямки бюстгальтера предательски выглядывают из-под выреза на спине. Но с помощью этой вещи можно оттянуть лямки вниз, застегнув их спереди, и больше не отказываться от соблазнительных нарядов.

13. Гель от пушка на голове

Этот гель пригладит надоедливый пушок, волосы будут аккуратно прилегать к голове и перестанут торчать. Кстати, выполнен из натуральных ингредиентов.

14. Ручной отпариватель

Такой отпариватель удобно брать с собой, он работает от аккумулятора или батарейки и сможет выручить в любой ситуации.

Бонус: валенки с принтом

А какую из этих вещей вы бы хотели приобрести?