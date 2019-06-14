14 человек разных профессий поделились фактами, о которых мало кто знает

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Пользователь Reddit задался вопросом, какие малоизвестные факты знают представители популярных профессий. И выяснил, что все самолеты имеют незначительные поломки, смена пароля каждые 3 месяца не защищает нас от хакерских угроз, а Ким Кардашьян, возможно, носит парик.

AdMe.ru выбрал из треда наиболее интересные факты и нашел им полное или частичное подтверждение.

Спасатель: «Тонущие молчат. Я вытащил из воды ребенка, который был меньше чем в метре от группы взрослых. Ни один человек не заметил, что он тонет».

Это правда. Тонущий чисто технически не может позвать на помощь: чтобы крикнуть, ему нужно сделать вдох. Как правило, в такой ситуации не получается даже помахать рукой, потому что инстинктивно человек расставляет руки в стороны и пытается опереться на воду, чтобы удержаться на плаву.

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IT-специалист: «Смена пароля каждые 90 дней не делает ваш аккаунт более защищенным от хакерских угроз. Наоборот, так вы только снижаете уровень безопасности».

Это частично правда. С одной стороны, практика регулярной смены пароля побуждает человека придумывать новый наспех. Часто берется предыдущий, и пользователь меняет в нем лишь пару символов. Это, конечно, от взлома не защитит. С другой стороны, если вы придумываете уникальный новый пароль и регулярно его обновляете, то ваши данные, скорее всего, останутся нетронутыми.

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Психолог: «Многие люди считают, что они хорошо умеют распознавать ложь. Это заблуждение. На тестах только 50 % людей видят признаки вранья. Правда, процент немного возрастает, если перед вами сидит тот, кого вы знаете лично».

Это правда. Исследователи проводили эксперимент: люди должны были без специальных средств решить, лжет им человек или нет. И только в 54 % случаев они попали в яблочко.

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Тату-мастер: «Трогать немытыми руками только что набитую татуировку — это очень плохая идея. Удивительно, что приходится повторять это каждому клиенту».

Это правда. Свежая татуировка представляет собой, по существу, открытую рану. Грязными пальцами трогать ее не стоит, поскольку вы можете занести инфекцию. И лучше не трогать татуировку совсем, даже если руки у вас чистые. Так она быстрее заживет.

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