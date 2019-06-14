14 человек разных профессий поделились фактами, о которых мало кто знает
Пользователь Reddit задался вопросом, какие малоизвестные факты знают представители популярных профессий. И выяснил, что все самолеты имеют незначительные поломки, смена пароля каждые 3 месяца не защищает нас от хакерских угроз, а Ким Кардашьян, возможно, носит парик.
AdMe.ru выбрал из треда наиболее интересные факты и нашел им полное или частичное подтверждение.
Спасатель: «Тонущие молчат. Я вытащил из воды ребенка, который был меньше чем в метре от группы взрослых. Ни один человек не заметил, что он тонет».
Это правда. Тонущий чисто технически не может позвать на помощь: чтобы крикнуть, ему нужно сделать вдох. Как правило, в такой ситуации не получается даже помахать рукой, потому что инстинктивно человек расставляет руки в стороны и пытается опереться на воду, чтобы удержаться на плаву.
***
IT-специалист: «Смена пароля каждые 90 дней не делает ваш аккаунт более защищенным от хакерских угроз. Наоборот, так вы только снижаете уровень безопасности».
Это частично правда. С одной стороны, практика регулярной смены пароля побуждает человека придумывать новый наспех. Часто берется предыдущий, и пользователь меняет в нем лишь пару символов. Это, конечно, от взлома не защитит. С другой стороны, если вы придумываете уникальный новый пароль и регулярно его обновляете, то ваши данные, скорее всего, останутся нетронутыми.
***
Психолог: «Многие люди считают, что они хорошо умеют распознавать ложь. Это заблуждение. На тестах только 50 % людей видят признаки вранья. Правда, процент немного возрастает, если перед вами сидит тот, кого вы знаете лично».
Это правда. Исследователи проводили эксперимент: люди должны были без специальных средств решить, лжет им человек или нет. И только в 54 % случаев они попали в яблочко.
***
Тату-мастер: «Трогать немытыми руками только что набитую татуировку — это очень плохая идея. Удивительно, что приходится повторять это каждому клиенту».
Это правда. Свежая татуировка представляет собой, по существу, открытую рану. Грязными пальцами трогать ее не стоит, поскольку вы можете занести инфекцию. И лучше не трогать татуировку совсем, даже если руки у вас чистые. Так она быстрее заживет.
***
Парикмахер: «Нельзя осветлить черные волосы за один присест. Для этого нужно делать смывку раз 10 — волосы ваши тем временем превратятся в солому. А Ким Кардашьян или на кого вы там смотрите носит парик!»
Это частично правда. Чем темнее волосы, тем больше потребуется сеансов по их осветлению. При этом промежуток между ними должен быть длительным (хотя бы пара недель), чтобы не нанести вреда шевелюре. Если все меры безопасности соблюдены, то можно и осветлить волосы, и сохранить их красоту и здоровье. Что касается количества смывок, то здесь все индивидуально: если волосы у вас иссиня-черные и при этом крашеные, то для перехода в платиновый блонд действительно может потребоваться около 10 сеансов.
***
Матрос: «Большинство людей на море гибнет в спасательных шлюпках, а не в кораблекрушениях или от других бедствий».
Это, возможно, правда. К сожалению, достоверной статистики по несчастным случаям на море нет. Однако бывалые моряки рассказывают, что казусов со спасательными шлюпками на первый взгляд действительно больше. В частности, по причине несоблюдения мер безопасности: из-за плохого крепления иногда шлюпки переворачиваются или падают с большой высоты в воду вместе с пассажирами.
***
Сотрудник кофейни: «Кофейня тратит больше денег на покупку молока, а не кофе».
Это частично правда. Вообще, самый дорогой продукт в этом бизнесе — бумажный стаканчик. На их покупку денег тратится действительно больше, чем на кофейные зерна. А вот стоимость закупаемого молока примерно такая же, как и кофе. Хотя от заведения к заведению это соотношение может варьироваться.
***
Инженер: «Краска в вашем принтере — это просто расплавленный пластик».
Это правда. В составе краски есть сложные полимеры, красители и магнитные материалы. Поэтому, кстати, тонер в сухом виде опасен для здоровья, особенно при вдыхании.
***
Лифтер: «Если у лифта порвется трос, то он поднимется наверх, а не с грохотом полетит вниз. Потому что у лифта есть противовесы».
Это частично правда. У лифта не один трос, а три и больше. Каждый из них имеет силу разрыва примерно в 3,5 тонны. Порвать их все — задача едва ли выполнимая. Если это все же произошло, вступает в силу механизм ограничения скорости. Из-за этого лифт будет опускаться медленно или остановится вовсе.
***
Онколог: «Раковые клетки развиваются в нашем организме каждый день, а иммунная система благополучно уничтожает их. Мы живем и даже не догадываемся о том, что ежедневно побеждаем рак».
Это правда. Человеческое тело производит бесчисленное количество клеток ежедневно. Некоторые из них являются потенциально опасными: если не уничтожить их прямо сейчас, то они могут образовать раковые опухоли. Выявлением и уничтожением иммунная система занимается каждый момент нашей жизни.
***
Детский психолог: «Лучшее лечение детской тревожности — это лечение тревожности родителей».
Это правда. Часто излишне беспокойные родители провоцируют развитие тревожности у своего ребенка. Поэтому терапия взрослых может снять симптомы и у маленьких пациентов.
***
Пилот: «Нет такого понятия, как идеально работающий самолет. Любой самолет, на котором вы летите, имеет целую кучу неисправностей. Другое дело, что полету они не мешают».
Это похоже на правду. Бывшие сотрудники аэролиний рассказывают, что у любого воздушного судна имеются технические проблемы. Вопрос в том, насколько они серьезны: если плановый осмотр находит неполадку, которая может угрожать успеху полета, то самолет никуда не полетит.
***
Врач: «Большинство лекарственных трав дают побочные эффекты, если вы принимаете их параллельно с лекарствами. ВСЕГДА рассказывайте врачу, если используете их».
Это правда. Более того, лекарственные травы могут быть опасны сами по себе, если предварительно вы не проконсультировались с доктором. Это происходит от того, что большинство растений содержат ядовитые вещества. В малых и строго регулируемых дозах они полезны, а если дозу превысить, то можно причинить себе вред.
***
Невролог: «Нейродегенеративные заболевания поражают организм задолго до того, как вы обнаруживаете у себя первые симптомы. Серьезно, никто не просыпается однажды утром с болезнью Альцгеймера. Признаки недуга можно найти у себя лет за 20 до того, как начнет отказывать память».
Это правда. Проблема в том, что ранние симптомы старческого слабоумия многими воспринимаются как простое изменение характера.
А у вас какая профессия? Расскажите нам ее секрет в комментариях.
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru