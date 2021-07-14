14 бытовых лайфхаков, которые действительно «хакают» эту жизнь

Порой бытовые заботы отнимают непозволительно много времени. Чаще всего так происходит из-за незнания эффективных хитростей. Например, вы когда-нибудь пробовали удалять следы маркера стайлинг-средствами для волос? А знали ли вы о том, что для комфортного сна в жару нужно всего лишь охладить наволочку? Об этом и не только мы рассказали в нашей статье.

Мы в AdMe.ru всегда ратуем за то, чтобы делать жизнь как можно проще, а с домашними делами разбираться намного быстрее, дабы иметь возможность уделять больше времени действительно важным вещам — семье и любимым. Если вы разделяете этот подход, то не забудьте сохранить статью, чтобы в экстренный момент вернуться и использовать нужный совет.

Заморозьте воск, чтобы легко его удалить

Агрессивное физическое удаление воска с мебели или ткани может привести к повреждению поверхности. В следующий раз попробуйте поставить на подтек кубик льда либо наполнить льдом пакет, а затем оставьте эту конструкцию на несколько минут. Когда воск замерзнет и станет твердым, вы легко удалите его одним движением.

Уксус избавит от запахов в микроволновке

Специальная функция удаления запахов в современных микроволновках не всегда работает так эффективно, как хотелось бы. К тому же она не оказывает никакого эффекта на застывшую грязь, которую подчас не так-то легко убрать. Чтобы разом расправиться и с тем и с другим, поставьте в микроволновку чашу воды (2 стакана) с добавлением 2 ст. л. уксуса и прогревайте ее около 5 минут. Уксусные пары удалят запахи и размягчат загрязнения, и вам останется только протереть стенки тряпкой.

Уберите жирное пятно с ковра с помощью кукурузного крахмала

Для удаления свежего жирного пятна с ковра возьмите кукурузный крахмал, щедро посыпьте им загрязненную поверхность и оставьте для впитывания на 15–20 минут. По истечении времени просто пропылесосьте это место, и от пятна не останется и следа.

Газета на дне ведра впитает в себя жидкости

Может показаться, что подстилать бумагу под пакет для мусора — это лишние телодвижения. Однако вы будете думать так ровно до того момента, пока в очередной раз не столкнетесь с неприятной жижей на дне ведра, которой к тому же легко обрызгать и себя по неосторожности. Чтобы такого не случилось и мыть ведро было проще, все же не поленитесь накидать в ведро бумагу или ненужные газеты.

Отмыть вазу с помощью «Алка-Зельтцера»

Причудливые формы ваз нередко вынуждают выдумывать неординарные способы для ухода за ними. В удалении внутренних загрязнений могут помочь таблетки вроде «Алка-Зельтцера»: достаточно набрать в вазу воды, добавить пару таблеток и оставить отмокать на какое-то время.

Средство для мытья посуды справится с жиром в ванной

Если у вас неожиданно закончились средства для мытья ванны или они не оказывают должного эффекта, попробуйте воспользоваться средством для мытья посуды. Ни для кого не секрет, что такие средства буквально заточены под удаление жирных и масляных разводов. А загрязнения, которые мы видим на стенках ванны, имеют подобную природу. Поэтому небольшое количество средства на губке и круговые движения сделают свое дело.

Крючок поможет удерживать мусорный пакет в ведре

Мусорный пакет почти никогда не держится в ведре так, как надо. Нередко он сминается и проваливается вниз, а края загрязняются от соприкосновения с влажным мусором. Чтобы этого не происходило, достаточно просто приклеить к внешним стенкам ведра крючки, за которые можно будет легко зацепить ручки пакета.

Следы от перманентного маркера помогут смыть средства для волос

Если вы или ваши дети случайно запачкали стол маркером, возьмите из ванной какое-нибудь средство для укладки волос (мусс, спрей или даже лак для волос), обработайте им испачканное место и протрите салфеткой или ватным диском.

Приклейте край совка к полу скотчем, чтобы собрать даже самый мелкий мусор

Пыль, песок и мелкий мусор всегда сложно загнать на совок, как бы старательно вы ни орудовали щеткой. Но помочь в этом может скотч: если приклеить его к краю совка, он создаст необходимый ровный переход, по которому мелкие частицы легко поднимутся вверх.

Воспользуйтесь резинкой, чтобы скорректировать дозу мыла

Если ваши дети считают своим долгом при каждом мытье рук выдавить половину жидкого мыла из упаковки, используйте этот простой трюк: оберните резинку вокруг горлышка дозатора. Тогда помпа будет выжиматься не до конца и выдавать ровно столько мыла, сколько требуется.

Приклейте двусторонний скотч к метле, чтобы собрать волосы

Очищать щетинки метлы или щетки от волос и шерсти — занятие кропотливое и утомительное. Избавить себя от этой головной боли можно при помощи двустороннего скотча: достаточно просто приклеить кусочек на боковую поверхность щетинок. Тогда большая часть волос приклеится к нему, и под конец уборки вам останется лишь оторвать скотч одним движением и выбросить вместе с собранным мусором.

Выливать воду из макарон удобнее через сотейник, а не в него

Мало кто об этом догадывается, однако вовсе не обязательно вываливать макароны в сотейник, когда вы сливаете воду. Гораздо удобнее, напротив, слить воду через него, прижав сверху к кастрюле. Так вам не придется несколько раз перекидывать макароны туда-сюда. К тому же это очень удобно, когда раковина занята посудой или чем-то еще и поставить в нее сотейник нет возможности.

Охладите наволочки в морозилке в жаркую погоду

При отсутствии кондиционера в жаркую ночь можно спастись с помощью охлажденных наволочек. Для этого нужно сбрызнуть их небольшим количеством воды и поместить в морозильную камеру примерно на 20 минут, прежде чем надеть на подушку. Этой прохлады в итоге будет достаточно для того, чтобы уснуть без проблем.

Молоко или сливки можно заморозить в форме для льда

Эта хитрость пригодится как для хранения молока, срок годности которого подходит к концу, так и просто для любителей холодного кофе. Кроме того, такие замороженные сливки можно также использовать при приготовлении блюд, равно как и замороженный бульон или масло с травами.