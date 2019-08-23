14 блестящих хитростей для одежды, которые стоит знать каждой женщине

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Подобные неприятности случались с каждым: любимые джинсы неожиданно подвели и не застегнулись, на самом уютном свитере появились неприглядные катышки, а молния на куртке в очередной раз заела в самый неподходящий момент. Чтобы мгновенно решать такие проблемы и всегда выглядеть безупречно, воспользуйтесь действенными хитростями, которые мы собрали специально для вас.

Мы в AdMe.ru как никто ценим эффективные и простые способы решения распространенных трудностей, с которыми многие просто по незнанию продолжают справляться по старинке. Не забудьте сохранить статью, чтобы освежать информацию в памяти, пока не доведете использование этих методов до автоматизма.

14. В случае с открытой по бокам одеждой лучше надеть силиконовый лифчик в расстегнутом виде и вертикально (да, это возможно), чтобы он случайно не выглянул наружу

13. Вы наверняка сталкивались с проблемой, когда джинсы чересчур велики в талии. Решение довольно простое: вшейте в пояс сзади кусочек резинки

12. Зачастую туфли, купленные для особого случая, не годятся для повседневной носки. В некоторых случаях можно решить этот вопрос, обклеив корпус обуви тканью

11. Заевший замок на одежде довольно легко расстегнуть при помощи мыла: просто промажьте им молнию, и дело пойдет гладко

10. Оригинальный способ хранить майки — использовать крючок для полотенец. Так вы сэкономите место, да и майки не помнутся и всегда будут готовы к использованию

9. Если вы не можете найти подходящий размер джинсов или недавно слегка прибавили в весе, то можно за 5 минут сшить такой расширитель

8. Надоел привычный вид кед или, к примеру, они утратили свою солидную белизну? Приклейте кружево, и практически новая пара обуви готова

7. Используйте крем для бритья, чтобы предварительно обработать пятна от макияжа на вашей одежде

6. Чтобы удалить пятно краски с одежды, пропитайте его спиртом, тщательно потрите зубной щеткой и затем постирайте в стиральной машине как обычно

5. Если под рукой не нашлось мешка для одежды, воспользуйтесь старой наволочкой — просто вырежьте в верхней части дырку, чтобы продеть через нее крючок

4. Ненавидите гладить? Бросьте в сушилку вместе с одеждой несколько кубиков льда, чтобы избавиться от складок

3. Пемза на удивление хорошо подходит для удаления катышков со свитеров

2. Чтобы избавиться от эффекта «верблюжьей лапки», просто вырежьте подходящий кусочек войлока и пришейте изнутри к шортам или спортивным штанам

1. Если летом у вас сильно потеют ноги в любимых кроссовках, просто приклейте внутрь ежедневки, и ноги не будут намокать и скользить, а обувь перестанет скрипеть