14 безотказных трюков для быстрого решения распространенных бытовых проблем

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Мы постоянно сталкиваемся с необходимостью устранять последствия беспорядка, чтобы в доме были чистота да благодать. Но зачастую это отнимает много времени и сил. Неудивительно, что энтузиазма с каждым разом убавляется все больше. Чтобы исправить ситуацию, достаточно запомнить несколько секретов, и вы начнете справляться с уборкой в два счета и при этом не будете тратить много денег на дорогостоящие средства или услуги вроде химчистки.

AdMe.ru всегда за простоту и эффективность, поэтому мы собрали несколько рабочих лайфхаков, способных значительно упростить жизнь.

14.

Чтобы легко почистить противомоскитную сетку, нужно всего лишь пройтись по ней роликом для чистки одежды. Проверьте, это работает!

13.

Для того чтобы протереть пыль с жалюзи, достаточно закрепить на кухонных щипцах тряпки из микрофибры — и весь процесс займет не больше 10 минут.

12.

Кого не раздражают утомительные попытки отскрести въедливые жирные загрязнения в духовке? Эффективно справиться с этим может меламиновая губка. Доказательства здесь.

11.

Грязные детали оконных рам вызывают ужас одним только видом. К счастью, очистить их можно всего лишь при помощи ватных палочек, бумажных салфеток и половины стакана уксуса. Подробнее можно прочитать здесь.

10.

Может показаться, что отмыть до такой степени засаленные фильтры можно, оставив их отмокать на несколько часов. Но на самом деле это может занять всего 10 минут, если разогреть воду, добавить туда соду и прокипятить эти элементы. Инструкция тут.

9.

Чтобы привести в божеский вид пожелтевшие швы плитки в ванной, вам понадобится 1/4 стакана отбеливателя, 3/4 стакана соды и обычная щетка. Прочитать подробнее можно по ссылке.

8.

Очистить подошву утюга проще простого. Насыпьте на гладильную доску соли, включите утюг на полную мощность (предварительно выключив функцию парения) и пройдитесь его подошвой по соли. Результат вас приятно удивит.

7.

Дети сильно увлекаются, когда красят красками, и не особо заботятся о том, чтобы краска и вода с кисточек не пачкали поверхность стола. Чтобы решить эту проблему, достаточно изготовить подставку для кистей из поролонового шнура.

6.

Ремонт — дело затяжное. Зачастую бывает так, что, нанеся первый слой краски, нужно переждать ночь, прежде чем продолжить работу. Вместо того чтобы намывать валик, можно просто поместить его в продолговатую банку (от чипсов, например) и убрать в прохладное место. На следующее утро валик все еще будет влажным и готовым к работе.

5.

Выведение желтизны с подушек отнимет больше времени, чем предыдущие пункты. Но результат того стоит. Вам понадобятся стиральный порошок, порошковое средство для мытья посуды, отбеливатель, боракс и терпение. Подробная инструкция по ссылке.

4.

Ломаете голову над тем, как очистить мягкую обивку стула или дивана? Как ни странно, помочь в этом нелегком деле может... очиститель стекол. Нужно распылить его по поверхности и хорошенько потереть щеткой. Подробности и доказательства тут.

3.

Если этикетка не оторвалась с первого раза, а под рукой не оказалось спирта, не менее работоспособен в этом деле и обычный ластик.

2.

Катышки на лосинах, свитере или любой другой одежде можно убрать с помощью старой бритвы (соответственно, не слишком острой) и липкой ленты.

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