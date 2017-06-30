14 бесценных хитростей по уходу за собой

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Всегда хочется выглядеть красивой и ухоженной. Но иногда кажется, что с некоторыми проблемами не справиться самостоятельно. AdMe.ru собрал для вас несколько рецептов, которые не только помогут стать красивее, но и сэкономят время и деньги.

Для красивых волос

Если у вас жирные волосы, вам может помочь обычная, а еще лучше морская соль. Просто добавьте 2–3 ст. л. в свой любимый шампунь, и корни будут дольше оставаться чистыми.

Для густых ресниц и бровей

Не выбрасывайте старый контейнер от туши. Вымойте его и смешайте в нем касторовое масло, витамин Е и сок алоэ. Щеточкой от туши удобно наносить смесь на ресницы и брови. Делайте это каждый вечер перед сном в течение месяца.

От синяков под глазами

Если вы любите ароматный кофе, то не выбрасывайте гущу после заваривания. Она поможет освежить ваш взгляд. Смешайте ее в равных частях с кокосовым маслом и нанесите на кожу под глазами на 15 минут. Используйте такую маску примерно 3–4 раза в неделю.

Для упругого тела

Антицеллюлитное обертывание вы тоже можете делать дома. Например, смешайте 2 ст. л. тертого имбиря, 5 ст. л. косметической глины и 10 ст. л. теплой воды. Нанесите смесь на проблемные участки тела (живот, бока, бедра, руки), оберните пищевой пленкой. Оставьте все на 1 час, а затем снимите пленку и примите теплый душ. Используйте такие обертывания раз в неделю.

Для гладких ног

Шугаринг считается одним из лучших видов депиляции. Он менее болезненный, не оставляет раздражения, вросших волос и колючей щетины. Для приготовления пасты смешайте 1/4 стакана лимонного сока, 2 стакана сахара и 1/4 стакана воды. Нагревайте на небольшом огне до тех пор, пока смесь не приобретет золотистый цвет. Остудите и нанесите на ноги против роста волос. Затем резко снимите пасту.

Для красивых и крепких ногтей

Для укрепления ногтей хорошо подходит смесь из равных частей кокосового масла и меда с добавлением нескольких капель масла лаванды. А чтобы было удобнее пользоваться таким средством, налейте его в старую бутылочку от лака.

От черных точек на лице

Если вам надоели черные точки на носу или подбородке, сделайте простую маску. Смешайте 1 ч. л. теплой воды,1 ст. л. муки и 1 ч. л. меда. Нанесите массу на ватный тампон или тканевую полоску. Приложите на проблемный участок кожи. Через 10–15 минут удалите.

Для красивых подмышек

Осветлить кожу подмышек можно с помощью компрессов из сырого тертого картофеля. Держать их необходимо в течение получаса.

От солнечных ожогов

Успокоить кожу и избавиться от красноты после солнечного ожога поможет раствор пищевой соды. Приложите прохладный компресс к болезненному месту на 10–15 минут.

Для гладких пяток

Чтобы пятки всегда оставались гладкими, используйте ванночки: на 2 чашки теплой воды возьмите 1/2 чашки соды и 1 чашку уксуса. Опустите ноги в раствор на 15–20 минут. Затем вытрите полотенцем насухо и смажьте питательным кремом.

Для чистой кожи лица

Знаменитую черную маску для чистки пор лица тоже можно сделать самостоятельно. Просто смешайте 2 ст. л. измельченного активированного угля и 1,5 ст. л. желатина, растворенного в теплой воде. Разогрейте смесь в микроволновке, чтобы получить однородную желеобразную массу. Нанесите на лицо на 30 минут, затем удалите маску.

Для белоснежной улыбки

Мягко отбелить зубы поможет клубника. 1 ч. л. протертых ягод смешайте с 1 ч. л. пищевой соды. Используйте эту массу вместо зубной пасты примерно 2 раза в месяц.

Для свежего лица весь день

Чтобы даже к концу дня ваша кожа не выглядела уставшей и тусклой, используйте освежающий спрей для лица. Его можно приготовить, смешав гель алоэ (можно купить в аптеке или сделать самостоятельно) с очищенной водой в пропорции 1:3. Перелейте смесь в распылитель и всегда носите в сумочке.

Для приятного аромата

Чтобы волосы благоухали в течение всего дня, распылите парфюм на расческу и несколько раз проведите ею по волосам.