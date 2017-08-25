13 женских советов из интернета, которые на практике оказались очень опасны

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Не всему на просторах интернета стоит доверять: хорошо, если некоторые советы просто не подействуют, но иногда они могут и навредить. Чтобы с нами этого не случилось, AdMe.ru собрал «антисоветы», которым следовать строго воспрещено.

13. Прозрачный лак для ногтей для маскировки простуды

Не стоит пользоваться данным советом, так как лак, нанесенный на простудные высыпания, может спровоцировать раздражение или усугубление болезни. Приобретите в аптеке крем и носите его с собой.

12. Клей ПВА против черных точек

Абсолютно неэффективный и опасный способ. Клей может вызвать аллергию, раздражение или попасть на роговицу глаза. Пользуйтесь безопасными средствами для удаления черных точек — например, пластырем.

11. Увеличение губ в домашних условиях

Наверное, этот способ пришел к нам из детства, когда все баловались подобным образом. Засовывали губы в стакан (бутылку, рюмку) и вытягивали воздух. Однако вместо желанных губ Анджелины Джоли мы получали ужасный синий ободок на физиономии.

10. Лак для волос в качестве фиксатора макияжа

Лак для волос советуют не только для причесок, но и для фиксации макияжа на лице, а также в качестве средства для сужения пор. Конечно, это не работает. Вещества, содержащиеся в лаке, могут вызывать раздражение и покраснение кожи. Подберите именно то средство, что вам подойдет, и желание использовать экстремальные средства как рукой снимет.

9. Мытье волос шампунем для лошадей

Если после самого первого мытья этот способ действительно работает, то дальше ждет одно разочарование. Большое содержание силикона сделает волосы ломкими и тонкими, что может привести к их выпадению. Так что экспериментировать лучше не стоит. Тем более что для придания желаемого объема есть много специализированных шампуней для людей.

8. Сырой картофель для жирной кожи

Картофель, безусловно, полезный продукт, но не стоит протирать им кожу. Вещества, содержащиеся в нем, могут закупорить поры и вызвать акне. Для жирной кожи существует масса средств для ухода. Выбирай не хочу.

7. Лимонный сок от веснушек

Этот способ имеет место быть только в том случае, если у вас нет аллергии или ваша кожа не очень чувствительна к солнцу. А ведь светлая кожа, на которой появляются веснушки, — именно такая. Так что безопаснее будет купить крем, содержащий витамин С.

6. Тушь из печенья

Безумный совет, однако у него есть последователи. В печенье содержатся ароматизаторы, которые могут вызвать аллергию, а также сами частички продукта могут поцарапать роговицу глаза. Бр-р. Вывод: в огромном разнообразии туши для ресниц обязательно найдется та, что подойдет именно вам, без всякого экстрима.

5. Карандаши для рисования вместо подводки для глаз



Как бы привлекательно ни смотрелась эта затея, лучше не стоит. Химический состав карандаша не подходит для слизистой глаза. Хорошо, что цветных карандашей именно для глаз существует великое множество.

4. Антиперспирант как средство для лица

Антиперспирант сильно сушит кожу, что в совокупности с макияжем не позволяет ей дышать, а это, как известно, ничего хорошего для лица не сулит.

3. Арахисовая паста как средство для бритья

Арахисовая паста — сильный аллерген, но кроме этого еще и слив в ванной засорите, и станок испортите. Если закончилось специальное средство для бритья, лучше воспользоваться кондиционером для волос.

2. Использовать кофе для получения эффекта загара

Для здоровья этот способ не очень опасен (если, конечно, вы не аллергик), однако он также и неэффективен. Чуть-чуть кофе может изменить цвет кожи, но это дорого и ненадолго.

1. Детская косметика вместо обычной

Использование детского крема для взрослой кожи опасно, так как детская косметика разработана для кожи, не имеющей практически никакого защитного слоя, в отличие от нашей, взрослой. В итоге наша кожа перестает дышать и мы имеем кучу проблем, которых не было бы, если бы мы подбирали кремы по возрасту.

Бонус: Советы, которые действительно работают

1. Крепкий черный чай как средство от солнечных ожогов

Дубильная кислота, содержащаяся в черном чае, убирает покраснение и все неприятные последствия солнечного ожога. Хорошая замена средству с пантенолом, если его у вас не оказалось.

2. Салфетка-антистатик как средство против электризации волос

Этот способ поможет как разовая мера. Салфетка соберет статическое электричество, но нужно лечить корень проблемы — сухие и ломкие волосы.