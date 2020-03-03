13 фото-вопросов, на которые дадут ответы лишь те, у кого развита эрудиция и все хорошо с логикой
Пользователи интернета нередко публикуют снимки, смысл которых без описания так сразу и не поймешь. А ведь из таких кадров можно сделать своеобразный тест на логику, внимательность и эрудицию.
Мы в AdMe.ru подготовили 14 вопросов, на которые читателям нужно найти ответ. Правильные ответы мы разместили в конце статьи.
1. По какому городу ездит этот водопроводчик?
2. Такие странные выемки можно увидеть на стенах многих старых домов Европы. Для чего они?
3. В американском городе Портленде вдоль дорог можно встретить такие кольца. Для чего они?
4. Почему эта коробка с салфетками дымится?
5. Откуда на траве эти светлые пятна?
6. Пользователь Reddit напечатал для гостей несколько подставок под стаканы с QR-кодами. Что зашифровано в каждом QR-коде?
7. Что это за странная конструкция?
8. Этот гостиничный номер находится в здании, которое раньше служило для других целей. Для каких?
9. Что это за инсталляция, которую обнаружил пользователь Reddit в одной из ветеринарных клиник?
10. Какому животному принадлежит эта лапа?
11. Что изображено на фото?
12. В Австралии в трамваях установлены подобные поручни. Для каких целей они служат?
13. Что это за черный круг и как он образовался?
Ответы
1.
Водопроводчик ездит по Лас-Вегасу. Об этом явно свидетельствуют символы карточных мастей на писсуарах и номерной знак штата Невады, в котором и находится известная столица развлечений.
2.
На фото показан скребок для обуви. Раньше с помощью этого приспособления счищали грязь с подошв и только затем входили в дом.
3.
В прошлые времена, когда гужевой транспорт был основным средством передвижения, к этим кольцам привязывали лошадей. Сейчас жители города Портленда цепляют к ним игрушечных лошадок в качестве напоминания о былом предназначении колец, превращая их таким образом в туристические достопримечательности.
4.
Лежащие рядом очки выступили в роли увеличительного стекла, сфокусировав лучи на коробке. От этого она начала тлеть. Кстати, данный случай является примером того, как можно нечаянно поджечь свой дом, просто оставив очки у окна в солнечный день.
5.
Человек прошел по газону в обуви, на подошве которой было средство для удаления известкового налета. От него трава и высохла.
6.
В QR-коде зашифрован пароль от Wi-Fi.
7.
Это необычная лестница, просто сфотографированная сверху. А вот как она выглядит в привычном ракурсе.
8.
Здание, в котором находится гостиница, раньше было церковью (обратите внимание на витражные окна).
9.
Это вещи, которые были съедены собаками и затем извлечены из них ветеринарами. К слову, все прооперированные собаки остались живы.
10.
Это лапа кенгуру.
11.
На фотографии запечатлена внутренняя часть дымохода ирландского замка, построенного в 1100-х годах.
12.
Это держатели досок для серфинга, предназначенные для тех серфингистов, которые добираются до пляжа на трамвае.
13.
Перышко застряло в этой решетке и, вращаясь от ветра, очистило ее от пыли, создав при этом идеальный круг.
Ответы на какие вопросы вы дали сразу, а какие оказались вам не по силам?
Фото на превью Berenicids / reddit