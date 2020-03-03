13 фото-вопросов, на которые дадут ответы лишь те, у кого развита эрудиция и все хорошо с логикой

39 3 39 10k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пользователи интернета нередко публикуют снимки, смысл которых без описания так сразу и не поймешь. А ведь из таких кадров можно сделать своеобразный тест на логику, внимательность и эрудицию.

Мы в AdMe.ru подготовили 14 вопросов, на которые читателям нужно найти ответ. Правильные ответы мы разместили в конце статьи.

1. По какому городу ездит этот водопроводчик?

2. Такие странные выемки можно увидеть на стенах многих старых домов Европы. Для чего они?

3. В американском городе Портленде вдоль дорог можно встретить такие кольца. Для чего они?

4. Почему эта коробка с салфетками дымится?

5. Откуда на траве эти светлые пятна?

6. Пользователь Reddit напечатал для гостей несколько подставок под стаканы с QR-кодами. Что зашифровано в каждом QR-коде?

7. Что это за странная конструкция?

8. Этот гостиничный номер находится в здании, которое раньше служило для других целей. Для каких?

9. Что это за инсталляция, которую обнаружил пользователь Reddit в одной из ветеринарных клиник?

10. Какому животному принадлежит эта лапа?

11. Что изображено на фото?

12. В Австралии в трамваях установлены подобные поручни. Для каких целей они служат?

13. Что это за черный круг и как он образовался?

Ответы

1.

Водопроводчик ездит по Лас-Вегасу. Об этом явно свидетельствуют символы карточных мастей на писсуарах и номерной знак штата Невады, в котором и находится известная столица развлечений.

2.

На фото показан скребок для обуви. Раньше с помощью этого приспособления счищали грязь с подошв и только затем входили в дом.

3.

В прошлые времена, когда гужевой транспорт был основным средством передвижения, к этим кольцам привязывали лошадей. Сейчас жители города Портленда цепляют к ним игрушечных лошадок в качестве напоминания о былом предназначении колец, превращая их таким образом в туристические достопримечательности.

4.

Лежащие рядом очки выступили в роли увеличительного стекла, сфокусировав лучи на коробке. От этого она начала тлеть. Кстати, данный случай является примером того, как можно нечаянно поджечь свой дом, просто оставив очки у окна в солнечный день.

5.

Человек прошел по газону в обуви, на подошве которой было средство для удаления известкового налета. От него трава и высохла.

6.

В QR-коде зашифрован пароль от Wi-Fi.

7.

Это необычная лестница, просто сфотографированная сверху. А вот как она выглядит в привычном ракурсе.

8.

Здание, в котором находится гостиница, раньше было церковью (обратите внимание на витражные окна).

9.

Это вещи, которые были съедены собаками и затем извлечены из них ветеринарами. К слову, все прооперированные собаки остались живы.

10.

Это лапа кенгуру.

11.

На фотографии запечатлена внутренняя часть дымохода ирландского замка, построенного в 1100-х годах.

12.

Это держатели досок для серфинга, предназначенные для тех серфингистов, которые добираются до пляжа на трамвае.

13.

Перышко застряло в этой решетке и, вращаясь от ветра, очистило ее от пыли, создав при этом идеальный круг.

Ответы на какие вопросы вы дали сразу, а какие оказались вам не по силам?