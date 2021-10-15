13 крутых вещей для дома, о существовании которых мы и не подозревали. А зря

Многие люди используют в быту вещи, которые были у них чуть ли не всю жизнь (ну или хотя бы последние 10–20 лет). Мы не задумываемся, что любой девайс может быть модернизирован так, что его характеристики улучшатся в десятки раз и пользоваться им станет гораздо удобнее.

Мы в AdMe.ru, признаться, любим легкие пути и решили поделиться с вами своими находками на AliExpress. На этом сайте есть действительно крутые вещи для дома, которые еще и можно купить дешевле заявленной стоимости. О том, как это сделать, вы узнаете в конце статьи.

Пароочиститель для микроволновки



Мыть заляпанную микроволновку — занятие неблагодарное, нудное и утомительное. К тому же страшно повредить в ней что-то жизненно важное: мало ли где проявишь излишнее усердие в порыве наведения чистоты.

Вот эта недовольная дама может спасти положение: достаточно налить в нее уксуса с водой в пропорции 1:1, поставить ее в микроволновку и включить печь на несколько минут. Пары кислоты растворят жир, потом останется лишь слегка протереть поверхность тряпкой.

Зонтик с обратной системой складывания

Казалось бы, что нового можно придумать в конструкции зонтов? Спасибо уже на том, что они существуют. Но нет предела совершенству. Компания YouPin серьезно доработала устройство старого доброго спасителя от дождя: новую модель можно складывать сухой стороной наружу, и у нее есть специальный каркас, обеспечивающий защиту от выгибания на ветру. Кроме того, в ручку зонтика встроен фонарик, а по периметру купола прикреплена светодиодная подсветка. Согласитесь, в плане безопасности это идеальное решение: переходить дорогу в темное время суток теперь можно намного спокойнее.

2 в 1: мини-утюг и отпариватель

Некоторые люди находят успокоение в глажке белья. Но часто случается так, что времени в обрез, а любимая футболка жутко мятая. И как же бесит то, что приходится возиться с гладильной доской и утюгом. Этот девайс, похоже, создан как раз для таких случаев. Не нужно искать место, чтобы разложить мятую вещь для глажки: можно отпарить ее прямо на вешалке. Ну а если уж хочется именно погладить — на здоровье. Потому что эта 400-граммовая вещица — и утюг, и отпариватель одновременно.

Складная корзинка для приготовления пищи

Если дома есть корзинка для готовки, для приготовления макарон больше не понадобится дуршлаг. Можно насыпать их прямо в сетку и в конце приготовления просто вытащить ее из кастрюли. Чтобы достать вареные овощи из кастрюли, не нужно сливать кипяток или вылавливать их из него — нужно лишь достать корзинку из воды. С помощью этого приспособления легко приготовить блюда на пару, а еще его можно использовать как вазу для фруктов.

Держатель для полотенец

Это же нормально, что все полотенца всегда падают со своих крючков и вешалок, правда? Вообще-то нет, если использовать специальные держатели для полотенец. Нужно просто пальцем вставить краешек ткани в разъем — и все. Полотенце держится и больше не падает.

Мини-пылесос

Иногда бывает, что рассыплешь что-нибудь мелкое на стол или клавиатуру, смотришь и думаешь: ну и как теперь выковыривать это? Разумеется, на ум приходит пылесос. Но при этом так глупо чувствуешь себя: надо доставать целое устройство ради микроскопических крошек. Еще и риск засосать клавиши всегда присутствует. Благо кто-то уже придумал микропылесос, который помещается в ладошке и может храниться в ящике стола.

LED-лампочка, работающая от USB

Казалось бы, в чем смысл? Используй фонарик, если нужно что-то подсветить. Но ведь в фонарике направленный свет, и лампочка в нем довольно прожорливая — батарейки могут сесть в самый ответственный момент. USB-лампочку можно использовать где угодно и когда угодно. Нужно просто подсоединить ее к телефону, ноутбуку, блоку питания или прикуривателю в автомобиле.

Телескопическая щетка для мытья стекла в машине

Любой, кто хоть раз пытался помыть окна в машине, знает, что эта задача явно для сверхлюдей. Ладно еще снаружи, там хоть как-то достать можно. Но чтобы хорошо вытереть лобовое или заднее стекло изнутри, нужно быть чуть ли не гимнастом. Телескопическая щетка дает шанс избежать растяжений и вывихов: с ее помощью стекло можно вытереть без акробатических этюдов.

Микроблендер

Измельчить овощи или мясо, приготовить фруктовое пюре — все это можно сделать с помощью обычного блендера. Но вы пробовали когда-нибудь покрошить в нем четвертинку луковицы или половинку яблока? Оказывается, это невозможно: для эффективного перемалывания необходимо большее количество продуктов, иначе все просто размазывается по стенкам. Тот, кто придумал этот микроблендер, явно сталкивался с похожей проблемой. Это гениальное в своей простоте решение: чтобы раздробить маленькие порции продуктов, нужен маленький прибор.

Стельки с подогревом

В детстве большинство из нас получали удовольствие от подвижных игр на свежем зимнем воздухе. А вот в зрелом возрасте радости от мороза стало меньше: двигаемся мы уже не так много и не так активно, поэтому холод чувствуем особенно хорошо. С такими подогревающими стельками жизнь для многих мерзляков наверняка станет чуть лучше: они разогреваются до 50 °С, чего достаточно для комфортного времяпрепровождения на улице. Работают стельки от внешнего аккумулятора (нужно докупать отдельно). Провода не отсоединяются, но это не самое большое неудобство, когда на улице сильный мороз.

Водонепроницаемая Bluetooth-колонка

Поначалу может показаться, что это перебор и роскошь — слушать музыку в ванной. Но вообще-то с помощью этой колонки можно и на телефонный звонок ответить, если уж он застал вас за столь интимным занятием, как принятие душа. Гораздо удобнее спокойно поговорить через колонку, чем судорожно вытирать руки и разговаривать по телефону, рискуя его утопить.

Массажная щетка для кота

Для каждого хозяина почесать любимого котейку — дело святое. Но как быть бедняге, если человек занят или ушел на работу? С этой щеткой любимец в случае необходимости может перейти в режим самообслуживания. Нужно закрепить ее на угол стены или на ножку стола — и пожалуйста, кошачий массажный кабинет готов.

Мини-триммер

Многие современные женщины предпочитают удалять нежелательную растительность в неподходящих местах. А неподходящие места мы всегда найдем. То руку неловко поднять из-за едва пробившихся волосков, то, чего уж греха таить, усики над верхней губой снова видны. Как назло, замечаем мы такие вещи обычно в последний момент, когда уже нет времени мчаться домой или в салон. Но электрический мини-триммер, похожий на упаковку губной помады, спасет положение, ведь его можно просто носить с собой в сумочке. Заряжается прибор через USB.

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