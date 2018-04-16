13 повседневных вещей, которые мы делаем неправильно и даже не задумываемся над этим

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Каждый день мы делаем массу вещей абсолютно автоматически и даже не задумываемся над правильностью их выполнения. Но если разобраться в этом вопросе, то многие привычные процессы могут стать на порядок приятнее, проще и даже полезнее для здоровья.

AdMe.ru собрал 13 повседневных вещей, которые многие всю жизнь делают неправильно и даже не задумываются над этим.

1. Перевод будильника

Каждый раз, отодвигая время подъема, мы начинаем новый цикл сна. Но организм не успевает за такой короткий промежуток времени погрузиться в глубокий сон и полноценно расслабиться. Это приводит к сонливости и усталости на весь день. Чтобы избежать негативных последствий прерывистого сна, необходимо научиться вставать с первого раза. Тогда организм будет сохранять бодрость в течение всего дня.

2. Реально нужное количество зубной пасты

Совершенно не нужно наносить зубную пасту по всей щетине зубной щетки, как в рекламе, достаточно объема размером с горошину. Задача пасты — смягчить жесткость щетки и ее травматичность, размягчить зубной налет, а не забить рот пеной.

3. Горячая ванна

Что может быть лучше горячей, расслабляющей ванны после тяжелого дня? Многие могут «отмокать» в ней по часу и более. Однако не стоит сидеть в горячей воде больше 20 минут, так как повышается нагрузка на сердце и могут сбиваться сердечные ритмы. Да и кожа подвергается термовоздействию и быстрее стареет.

4. Кофе с утра пораньше

Раннее пробуждение само по себе уже стресс для организма, который сопровождается выработкой гормона кортизола. Если выпить кофе сразу после того, как вы проснулись, эффективность кофеина снизится в нксколько раз, так как уровень кортизола максимальный. А со временем организм будет требовать все больше кофеина, чтобы проснуться. Ученые рекомендуют пить кофе после 9:30 утра или же через 3 часа после пробуждения, когда уровень кортизола снизится.

5. Мытье рук

Элементарное действие, но многими делается неправильно, а если и правильно, то недостаточно долго по времени. Намочив и намылив руки, нужно тщательно покрыть мыльной пеной каждый участок кожи, включая места между пальцами. На этот процесс должно уходить не меньше 20–30 секунд.

6. Сушка рук электросушилкой

Откуда, по-вашему, берется воздух, который дует из сушилки в туалете? А из того же самого помещения. Исследования показали, что после сушки на вымытых руках бактерий становится намного больше, чем было до этого. Безопаснее использовать бумажные полотенца.

7. Налить сок в стакан без брызг

Чтобы налить сок из тетрапака и при этом не расплескать его, необходимо просто перевернуть упаковку вверх горлышком.

8. Наклеить пластырь на палец

Разрежьте клейкие концы пластыря пополам и наклейте их на палец крест-накрест. Теперь можно заниматься своими делами и не переживать, что пластырь слетит.

9. Сушка посуды

Если сушить посуду, перевернув ее вверх дном, может появиться затхлый запах и придется мыть заново. Лучше класть посуду сохнуть набок или протереть бумажным полотенцем.

10. Сдерживание газов

Да, газы в себе лучше долго не задерживать, иначе это может привести к спазмам кишечника и вздутию. А если практиковать сдерживание газов на постоянной основе, то в результате можно заработать геморрой. Не призываем пукать в общественных местах, но найти укромный уголок для облегчения состояния организма всегда возможно.

11. Развязать полиэтиленовый пакет: миссия выполнима

Чтобы развязать полиэтиленовый пакет, сверните свободный конец пакета в жгут и протолкните его через узел.

12. Пакеты из супермаркета

Чтобы спина не пострадала, распределите нагрузку на позвоночник равномерно, разложив продукты по двум пакетам, а не сгружая в один большой.

13. Дыхание

Чтобы понять, как правильно дышать, посмотрите на младенцев: они дышат животом, диафрагмой. Это позволяет насытить свой организм кислородом и значительно повысить уровень энергии. Дыхание диафрагмой расслабляет плечи и шею, уменьшает давление в груди и животе, лимфатическая система лучше справляется с избавлением от токсинов. Также дыхание диафрагмой помогает нашим легким с газообменом, придает органам ритмическое равновесие, лучше массирует желудок, кишечник и печень.

Нам в AdMe.ru очень любопытно, а какие из перечисленных вещей вы делали неправильно? Делитесь откровениями в комментариях.