13 повседневных вещей, которые мы делаем неправильно и даже не задумываемся над этим
Каждый день мы делаем массу вещей абсолютно автоматически и даже не задумываемся над правильностью их выполнения. Но если разобраться в этом вопросе, то многие привычные процессы могут стать на порядок приятнее, проще и даже полезнее для здоровья.
AdMe.ru собрал 13 повседневных вещей, которые многие всю жизнь делают неправильно и даже не задумываются над этим.
1. Перевод будильника
Каждый раз, отодвигая время подъема, мы начинаем новый цикл сна. Но организм не успевает за такой короткий промежуток времени погрузиться в глубокий сон и полноценно расслабиться. Это приводит к сонливости и усталости на весь день.
Чтобы избежать негативных последствий прерывистого сна, необходимо научиться вставать с первого раза. Тогда организм будет сохранять бодрость в течение всего дня.
2. Реально нужное количество зубной пасты
Совершенно не нужно наносить зубную пасту по всей щетине зубной щетки, как в рекламе, достаточно объема размером с горошину. Задача пасты — смягчить жесткость щетки и ее травматичность, размягчить зубной налет, а не забить рот пеной.
3. Горячая ванна
Что может быть лучше горячей, расслабляющей ванны после тяжелого дня? Многие могут «отмокать» в ней по часу и более. Однако не стоит сидеть в горячей воде больше 20 минут, так как повышается нагрузка на сердце и могут сбиваться сердечные ритмы. Да и кожа подвергается термовоздействию и быстрее стареет.
4. Кофе с утра пораньше
Раннее пробуждение само по себе уже стресс для организма, который сопровождается выработкой гормона кортизола. Если выпить кофе сразу после того, как вы проснулись, эффективность кофеина снизится в нксколько раз, так как уровень кортизола максимальный. А со временем организм будет требовать все больше кофеина, чтобы проснуться.
Ученые рекомендуют пить кофе после 9:30 утра или же через 3 часа после пробуждения, когда уровень кортизола снизится.
5. Мытье рук
Элементарное действие, но многими делается неправильно, а если и правильно, то недостаточно долго по времени. Намочив и намылив руки, нужно тщательно покрыть мыльной пеной каждый участок кожи, включая места между пальцами. На этот процесс должно уходить не меньше 20–30 секунд.
6. Сушка рук электросушилкой
Откуда, по-вашему, берется воздух, который дует из сушилки в туалете? А из того же самого помещения. Исследования показали, что после сушки на вымытых руках бактерий становится намного больше, чем было до этого. Безопаснее использовать бумажные полотенца.
7. Налить сок в стакан без брызг
Чтобы налить сок из тетрапака и при этом не расплескать его, необходимо просто перевернуть упаковку вверх горлышком.
8. Наклеить пластырь на палец
Разрежьте клейкие концы пластыря пополам и наклейте их на палец крест-накрест. Теперь можно заниматься своими делами и не переживать, что пластырь слетит.
9. Сушка посуды
Если сушить посуду, перевернув ее вверх дном, может появиться затхлый запах и придется мыть заново. Лучше класть посуду сохнуть набок или протереть бумажным полотенцем.
10. Сдерживание газов
Да, газы в себе лучше долго не задерживать, иначе это может привести к спазмам кишечника и вздутию. А если практиковать сдерживание газов на постоянной основе, то в результате можно заработать геморрой. Не призываем пукать в общественных местах, но найти укромный уголок для облегчения состояния организма всегда возможно.
11. Развязать полиэтиленовый пакет: миссия выполнима
Чтобы развязать полиэтиленовый пакет, сверните свободный конец пакета в жгут и протолкните его через узел.
12. Пакеты из супермаркета
Чтобы спина не пострадала, распределите нагрузку на позвоночник равномерно, разложив продукты по двум пакетам, а не сгружая в один большой.
13. Дыхание
Чтобы понять, как правильно дышать, посмотрите на младенцев: они дышат животом, диафрагмой. Это позволяет насытить свой организм кислородом и значительно повысить уровень энергии.
Дыхание диафрагмой расслабляет плечи и шею, уменьшает давление в груди и животе, лимфатическая система лучше справляется с избавлением от токсинов. Также дыхание диафрагмой помогает нашим легким с газообменом, придает органам ритмическое равновесие, лучше массирует желудок, кишечник и печень.
Нам в AdMe.ru очень любопытно, а какие из перечисленных вещей вы делали неправильно? Делитесь откровениями в комментариях.
Фото на превью depositphotos