13 упражнений, чтобы прокачать все тело и сбросить вес

Чтобы сжечь лишний жир, подтянуть попу и добиться тонкой талии, необязательно дни напролет проводить в тренажерном зале. Потребуется лишь грамотная программа тренировок, сбалансированное питание и 30 минут в день.

У AdMe.ru есть такой 10-дневный комплекс, который подойдет людям с любым телосложением и поможет прокачать мышцы всего тела. Вовсе не обязательно ходить в спортзал.

Фотограф Роман Захарченко, модель Ольга Захарченко специально для AdMe.ru

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  • 25 августа 2017
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