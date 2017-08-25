13 упражнений, чтобы прокачать все тело и сбросить вес
Чтобы сжечь лишний жир, подтянуть попу и добиться тонкой талии, необязательно дни напролет проводить в тренажерном зале. Потребуется лишь грамотная программа тренировок, сбалансированное питание и 30 минут в день.
У AdMe.ru есть такой 10-дневный комплекс, который подойдет людям с любым телосложением и поможет прокачать мышцы всего тела. Вовсе не обязательно ходить в спортзал.
Фотограф Роман Захарченко, модель Ольга Захарченко специально для AdMe.ru