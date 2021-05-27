13 уловок, благодаря которым знаменитости всегда выглядят на 5+. А ведь мы ничем не хуже

Каждый выход знаменитостей приковывает тысячи взглядов, поэтому публичным людям важно всегда быть на высоте. У известных красавиц на этот случай припасены небольшие хитрости: одни наносят тени на кожу головы, чтобы волосы выглядели гуще, другие контурируют все тело.

Мы в AdMe.ru насчитали 13 простых и неожиданных лайфхаков, которые одинаково полезны как звездам, так и обычным женщинам.

1. Крем с SPF — каждый день, автозагар — для выхода в свет

Чтобы защитить кожу от негативного воздействия ультрафиолета, Дженнифер Лопес всегда использует средства с SPF и старается проводить на солнце как можно меньше времени. А вот сияющий смуглый оттенок кожи, который Джен демонстрирует на красных дорожках, не что иное, как результат нанесения автозагара или бронзатора для тела. В повседневной жизни дива выглядит несколько иначе.

2. Клейкая лента для рискованного декольте

Благодаря Ким Кардашьян весь мир узнал, что иногда, не имея возможности надеть под платье белье, знаменитости приклеивают к телу двусторонний скотч. Однако часто клейкую ленту используют и для того, чтобы удержать на месте платье с глубоким декольте. Например, именно так сделала Бейонсе.

3. Салфетки против пятен пота на одежде

Ненавистные разводы способны испортить самое красивое дизайнерское платье. Чтобы обезопасить своих клиентов от подобных конфузов, звездные стилисты вкладывают в рукава платьев салфетки, которые можно сменить по мере необходимости, а также избегают тканей и фасонов, на которых наиболее заметны пятна. Конечно, полностью избавиться от проблемы это не помогает, и некоторые знаменитости прибегают к радикальным мерам. Модели Крисси Тайген справиться с чрезмерным потоотделением помогают инъекции ботулотоксина. Дело в том, что препарат снижает активность потовых желез. Безусловно, эта процедура не панацея, и прежде чем решиться на нее, нужно проконсультироваться с врачом.

4. Крем от опрелостей для красоты кожи

Секретом идеальной кожи Хейли Бибер является обычный крем от опрелостей. По словам модели, средство здорово справляется с покраснениями, а еще убирает мешки под глазами.

5. Желе с эффектом пота для «мокрого» макияжа

Чтобы получить эффект влажного сияния, визажист Ким Кардашьян наносит поверх обычного хайлайтера прозрачное желе, которое гримеры обычно используют для имитации пота.

6. Парики в цвет волос

Частые окрашивания и смена причесок сильно сказываются на качестве волос. Чтобы лишний раз не травмировать родную шевелюру, знаменитости иногда носят парики. В этом не видят ничего зазорного ни певица Леди Гага, ни супермодель Тайра Бэнкс. А нам тогда зачем стесняться?

7. Контуринг ног

Стилист Мэрайи Кэри и Блейк Лайвли при необходимости контурирует открытые части тела своих клиенток. Чтобы ноги выглядели более худыми, он наносит на внутреннюю часть бедер тональное средство темного оттенка и делает акценты в виде бликов с помощью хайлайтера.

8. Тени для глаз в качестве средства для волос

Мэрайя Кэри наносит макияж не только на лицо, но и на кожу головы. По словам стилиста певицы, благодаря этой уловке волосы выглядят более густыми, а прическа — объемной.

9. Контрольная фотосессия

Перед отправлением знаменитостей на мероприятие стилисты 2 раза фотографируют их: сначала при обычном освещении, затем при ярком свете вспышки. Этот трюк помогает понять, насколько просвечивает ткань наряда и правильно ли подобрано белье.

10. Три слоя загара

Эксперт по загару Джеймс Рид поделился секретом идеальной кожи Роузи Хантингтон-Уайтли. За день до важных мероприятий он наносит на тело модели 3 тонких слоя автозагара с перерывами в 10 минут. Это помогает сделать загар максимально естественным и стойким. В день мероприятия визажист наносит на кожу увлажняющий крем, чтобы придать ей сияние.

11. Зубная щетка для идеальной растушевки тональных средств

Чтобы достичь идеального тона лица и избежать предательских следов тональника на лбу, Марго Робби тщательно растушевывает средство вдоль линии роста волос. Для этого можно использовать щеточку для бровей или обычную зубную щетку.

12. Тональный крем для безупречного цвета кожи ног

Добиться идеальной фарфоровой кожи Кристине Хендрикс помогает бюджетное тональное средство, которое она наносит на все тело, смешивая с обычным лосьоном. Дешево и сердито, мы тоже обязательно попробуем.

13. Утягивающее белье в цвет одежды

Вопреки распространенному мнению, корректирующее белье надевают не только для того, чтобы создать безупречный силуэт. Благодаря ему можно избежать натирания бедер в жаркую погоду. Именно по этой причине стилисты часто убеждают носить утягивающее белье даже знаменитостей с идеальными формами, которым оно, казалось бы, просто ни к чему.