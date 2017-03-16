13 способов заставить интернет работать быстрее
Каждый день мы пользуемся интернетом на работе и дома, и наверняка многие из нас хотели бы, чтобы файлы и страницы загружались быстрее.
Мы в AdMe.ru знаем, что кроме очевидных способов существуют и другие приемы, которые помогут улучшить качество интернет-соединения. Спешим ими с вами поделиться.
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Очистите кеш вашего телефона.
Когда кеш-память заполнена, она замедляет работу телефона, и из-за этого скорость интернета падает. Можно очистить все приложения по отдельности вручную или скачать специальную программу и удалить все сразу.
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Удалите все ненужные приложения.
Многие приложения, которые вы почти не используете, существенно замедляют скорость интернета. Лучше удалить все виджеты, которыми вы не пользуетесь, с экранов. Ведь даже работая в фоновом режиме, они расходуют значительный объем трафика.
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Включите режим чтения в браузере.
Если вам не нужны изображения и вы занимаетесь поиском только текстовой информации, включите текстовый режим в своем браузере и отключите изображения. Так страницы будут гораздо быстрее загружаться.
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Смените браузер.
Веб-браузер вашего мобильного телефона также влияет на скорость вашего интернета. Существует множество мобильных веб-браузеров, но некоторые работают гораздо быстрее.
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Проверьте настройки сети.
Для этого нужно перейти в настройки и найти настройки мобильной сети. Точное название меню будет отличаться в разных устройствах. Вам нужно убедиться, что телефон подключен к сети правильного типа и что он не ограничен только 2G или 3G. Большинство районов мира работают в сетях GSM/ WCDMA/ LTE — попробуйте для начала их. Если они не работают, посмотрите, какую использует ваш регион. Главное — это активировать лучшую широкополосную технологию.
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Правильно разместите сетевой маршрутизатор и сократите расстояние между ним и компьютером.
Причиной низкой скорости соединения может быть слабый сигнал Wi-Fi-роутера. Чтобы это исправить, лучше поставить компьютер и маршрутизатор как можно ближе друг к другу. Для роутера лучшее место — ближе к центру дома, в идеале на стене или на высокой полке. Насколько это возможно, подальше от соседского Wi-Fi-роутера, от кабелей питания, беспроводных телефонов, компьютерных проводов, микроволновых печей, видеонянь и галогенных ламп. Ведь такие провода и волны могут создавать помехи при приеме радиосигналов.
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Сканируйте компьютер антивирусом как минимум раз в неделю.
Вирусы способны не только создать угрозу утечки ценной информации, но и снижают скорость интернет-трафика.
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Оптимизируйте кеш.
Браузеры сохраняют данные сайтов в кеше, чтобы в дальнейшем быстрее открывать страницы. Если кеш переполнен, это снижает производительность браузера.
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Отключите обновления, которые не нужны в данный момент.
Отчасти скорость снижается во время работы сторонних программ, особенно когда они обновляют свою версию. Увеличить скорость интернета можно при помощи отключения неиспользуемых программ.
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Блокируйте рекламу на сайтах.
Блокировка рекламы — это возможность скрыть нежелательные рекламные ссылки и баннеры. Ведь эта информация занимает до 70 % «веса» страницы и заметно снижает скорость соединения. Отключить рекламу на сайтах можно в настройках антивируса или при помощи специальных программ.
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Проверьте, стоит ли пароль на Wi-Fi.
При раздаче интернета по Wi-Fi его скорость будет делиться на всех подключенных. Поэтому если к вашему Wi-Fi подключено одновременно 20 человек, а максимальная скорость — 20 мегабит в секунду, то каждый получит лишь 1 мегабит. Чтобы избежать этого, достаточно поставить пароль на вашу Wi-Fi-сеть.
Источник whistleout, wikihow
Фото на превью suksao/depositphotos