13 способов заставить интернет работать быстрее

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Каждый день мы пользуемся интернетом на работе и дома, и наверняка многие из нас хотели бы, чтобы файлы и страницы загружались быстрее.

Мы в AdMe.ru знаем, что кроме очевидных способов существуют и другие приемы, которые помогут улучшить качество интернет-соединения. Спешим ими с вами поделиться.