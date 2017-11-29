13 способов обмануть организм, чтобы быстро выйти из неприятной ситуации

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Неожиданная сонливость, тошнота, резкая головная боль — и все это в самый неподходящий момент. Хорошо только, что за годы изучения нашего организма ученые нашли десятки трюков и уловок, которые помогут обмануть самих себя и справиться с этими неожиданностями. AdMe.ru выбрал 13 самых интересных и полезных из них.

1. Если вы перебрали на вечеринке и комната начала вращаться, то положите руку или ногу на ровную поверхность (стол, полку)

Алкоголь разжижает кровь в купуле — той части уха, которая отвечает за работу вестибулярного аппарата. Мозг перестает ориентироваться, поэтому пространство вокруг начинает вращаться. Когда мы кладем руку или ногу на ровную плоскость, мозг получает новую точку отсчета и хоровод стен прекращается. Кстати, нервы на руке более чувствительны, поэтому с рукой такой способ работает лучше, чем с ногой.

2. Чтобы снизить боль, кашляйте

Если вам предстоит сдать кровь из пальца, но вы боитесь боли, то во время процедуры начинайте слегка покашливать. Кашель повышает давление в грудной клетке и тормозит нервную проводимость. Это помогает уменьшить боль. Кстати, исследования показывают, что ругательства тоже помогают уменьшить боль. Но ругаться на приеме у врача мы не советуем.

3. Если вы разговариваете по телефону и плохо слышите собеседника, то приложите телефон к правому уху

Левое полушарие нашего мозга занимается расшифровкой услышанной информации, а правое хорошо различает тональность звуков. То есть правое ухо лучше воспринимает быструю и информативную речь, а левое ухо хорошо подбирает ноты.

4. Чтобы не чихнуть, нажмите пальцем на область под носом

Не стоит полностью закрывать нос и рот. Это создаст сильное давление и может навредить слуху. Надавите пальцем на область под носом. Или просто потрите переносицу несколько секунд. Так вы влияете на один из нервов, задействованных в процессе чихания.

6. Чтобы прогнать сонливость, задержите дыхание

Обычная дыхательная гимнастика хорошо помогает снять усталость и сонливость. Глубоко вдохните и задержите воздух на 10 секунд, затем медленно выдыхайте. Благодаря этому усилится сердцебиение, это моментально вас разбудит.

7. Если у вас плохое настроение, зажмите карандаш зубами

Еще одно упражнение, которое работает безотказно. Такое действие активизирует мышцы, которые мы используем, когда улыбаемся. Это помогает обмануть наш мозг и поднимает настроение.

8. Если у вас зудит в горле, почешите ухо

Иногда горло может нетерпимо зудеть, а почесать его не всегда возможно. Если такое случилось, то сожмите мочку уха пальцами и слегка помассируйте — зуд в момент исчезнет. Дело в том, что нервы уха связаны с нервами в горле. Когда мы чешем ухо, то стимулируем также мышцы в горле, это избавляет от зуда.

9. Если вы переели, то жуйте жвачку

Если вы на празднике или в гостях у бабушки сильно переели, то, чтобы справиться с тяжестью, пожуйте жвачку. Жвачка ускоряет выработку слюны и выделение желудочного сока, вследствие чего пища переваривается немного быстрее. Кстати, жевание жвачки помогает и при несварении или изжоге.

10. Чтобы успокоиться, когда сильно нервничаете, засуньте в рот большой палец

Если вы сильно нервничаете, то попробуйте такой трюк: засуньте в рот большой палец и постарайтесь выдыхать воздух, надувая щеки. Такое упражнение стимулирует блуждающий нерв. Исследования показывают, что воздействие на блуждающий нерв помогает замедлить сердцебиение и успокоить нервы. Доктор Арун Гош (Arun Ghosh) из больницы Спайр в Ливерпуле объясняет, что большой палец руки хорошо проводит нервные импульсы. Поэтому если вы будете массировать или просто дуть на него, это поможет вам успокоиться.

11. Чтобы предотвратить изжогу, ложитесь на левый бок

Желудок имеет изогнутую форму. Положение на левом боку защищает от попадания содержимого желудка обратно в пищевод и предотвращает изжогу.

12. Чтобы избавиться от головной боли, поместите руки до локтя под струю холодной воды на несколько минут

Поместите руки до локтя под струю холодной воды на несколько минут. Затем вытащите и разотрите полотенцем до появления легкого жжения. Такой способ работает точно так же, как закаливание. Перепады температуры и стресс помогут разогнать кровь и избавят от головной боли.

13. Чтобы избавиться от тошноты, надавите на внутреннюю сторону запястья