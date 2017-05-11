13 способов мгновенно помолодеть на 10 лет

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Часто мы чувствуем себя намного моложе, чем выглядим. Мы не можем остановить время, но в наших силах привести в гармонию внутреннее состояние и внешний вид. AdMe.ru собрал 13 хитростей, с которыми вспомнить свой возраст вы сможете, только если заглянете в паспорт, а не в зеркало.

Брови

Прибавляет возраст: Драматичные, четко прорисованные, графичные брови с изломом. Делает моложе: Не зря так прочно укрепилась мода на густые и естественные брови, потому что именно они подсознательно ассоциируются с юностью. Выбирайте цвет бровей в тон или на полтона темнее вашего натурального оттенка волос.

вашего натурального оттенка волос. Лучше отдать предпочтение не карандашам, а использовать специальные тени для бровей. Линии получатся мягкими и плавными, в то время как графика прибавит возраста.

Кремовые текстуры в макияже

Прибавляет возраст: Пудровые текстуры зрелой коже противопоказаны. Есть риск превратить лицо в маску и подчеркнуть даже самые незаметные морщинки. Делает моложе: Отдавайте предпочтение кремовым текстурам (румяна, тени для век, хайлайтер и т. д.).

Легкие тональные текстуры

Прибавляет возраст: Толстый слой тонального крема с плотной текстурой забивается в мелкие морщинки, делая их заметными. Делает моложе: Тональное средство с легкой жидкой текстурой, в составе которого есть светоотражающие частицы. Они рассеивают свет и делают кожу светящейся изнутри, позволяя выглядеть моложе и свежее.

Румяна

Прибавляет возраст: Темные оттенки румян на скулах. Выраженные скулы делают лицо не только более утонченным, но и прибавляют возраст как и бледный меловой цвет лица без румян. Делает моложе: Легкий сияющий румянец. Выбирайте освежающие оттенки румян, например розовый или персиковый (в зависимости от вашего цветотипа). Наносите румяна на «яблочки» щек.

Коричневый карандаш вместо черного

Прибавляет возраст: Черная подводка, выполненная по всему контуру глаза. Это делает глаза визуально меньше, покраснения глаз — более заметными, а в итоге взгляд получается усталым. Делает моложе: Замените черный карандаш на коричневый или темно-синий. Эти цвета сделают глаза ярче и скроют признаки возрастных изменений — желтоватый оттенок белков и потускнение.

Максимальное удлинение и суперобъем ресниц

Прибавляет возраст: Ненакрашенные ресницы, даже при полном макияже. Делает моложе: Воспользуйтесь щипцами для завивки ресниц и тушью для создания объема. Широко распахнутые глаза способны «стереть» десять лет с вашего лица.

Объем и блеск волос

Прибавляет возраст: Прически без объема, тусклые волосы. Делает моложе: Создайте объем с помощью мусса или пенки, завершите укладку маслом для волос: нанесите небольшое количество средства на ладонь, проведите пальцами по волосам с середины длины, уделяя особое внимание кончикам. Оптимальная длина волос — не короче, чем до подбородка, и не ниже плеч.

Высветление участков лица

Прибавляет возраст: Пигментные пятна, синяки под глазами и другие темные зоны на лице. Делает моложе: Замаскировать темные круги под глазами недостаточно. Нанесите консилер (на тон светлее основного тона лица) на внутренние и внешние уголки глаз, на уголки губ, на внешнюю сторону ноздрей (где начинаются носогубные складки) и подбородок.

Светлые тени на подвижном веке

Прибавляет возраст: Опущенное верхнее веко создает эффект постоянно уставших глаз. Делает моложе: Используйте светлые тени вблизи линии ресниц и более глубокий оттенок по дуге, где веко опускается. Светлый оттенок сделает веко более заметным, а более темный скроет нависающую верхнюю часть.

Помада с эффектом влажных губ

Прибавляет возраст: Матовые помады лишают объема, создают эффект сухой кожи и подчеркивают морщинки, что визуально добавляет возраста. Делает моложе: Светоотражающие частицы рассеивают свет и визуально смягчают морщинки. Кроме того, помада с эффектом влажных губ придаст вашим губам дополнительный объем.

Баланс между загаром и слишком бледной кожей

Придает возраст: Слишком темный загар или, наоборот, очень бледная кожа. Делает моложе: Используйте мягкие, нежные оттенки золота, карамели и персика в тональных средствах. Желтый согревает кожу, а чем теплее ваша кожа, тем моложе она выглядит. Это наглядно демонстрируют азиатки, которые выглядят заметно младше своих лет.

Светлый цвет волос

Прибавляет возраст: Темные волосы играют не на пользу зрелой коже. Темные пряди подчеркивают все возрастные изменения. Делает моложе: Выберите новый оттенок исходя из вашего натурального цвета волос. Пусть он будет максимум на два тона светлее естественного.

Парфюм с нотками грейпфрута

Доктор Алан Хирш, директор Исследовательского фонда изучения запаха и вкуса (Чикаго), известный невропатолог и психиатр, сообщил, что женщины, которые пользуются парфюмом с нотами розового грейпфрута или молочком для тела с похожим ароматом, в глазах окружающих выглядят почти на 10 лет моложе.