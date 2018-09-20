13 способов легко сбросить пару килограммов за 2 недели

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Стресс на работе, неправильный режим дня, плохой сон, быстрые перекусы на ходу — все это никак не способствует поддержанию хорошей формы и зачастую лишь усугубляет проблему лишнего веса. А вкупе с осенней хандрой и учащающимися порывами согреться чем-нибудь вкусненьким становится и вовсе сложно держать себя в руках. Однако потеря веса не всегда сопряжена со строгими диетами и изнурительными тренировками: есть огромное количество научно доказанных хитростей и трюков, благодаря которым вы без особого труда и «применения» силы воли сможете избавиться от пары лишних килограммов всего лишь за 2 недели.

AdMe.ru всегда находится в поисках всего того, то значительно облегчает жизнь, поэтому мы решили поделиться 13 проверенными наукой способами избавиться от жира на животе, о которых многие чаще всего абсолютно ничего не знают.

1. Начинайте день рано

Не позволяйте паре лишних часов, проведенных в постели, встать между вами и вашей мечтой о плоском животе. Достаточное количество сна даже помогает метаболизму, но слишком долгий сон — это другая песня. Ученые выяснили, что люди, которые спят больше 8-9 часов и просыпаются после 10:45, съедают за день на 250 ккал больше, чем ранние пташки. Более того, у них просыпается страсть именно к соленой, сладкой и жирной пище, которой сложно противостоять.

2. Чистите зубы чаще

Зубная щетка способна не только отполировать ваши зубы, но и помочь в борьбе с жиром на животе, если пользоваться ей не только утром и вечером, но и в течение дня. В исследовании, в котором приняли участие более 14 000 человек, была четко установлена связь между чисткой зубов и снижением веса. Зубная паста не только удаляет остатки еды, что помогает забыть о ней на более долгое время, так как прекращается раздражение рецепторов, но и производит психологический эффект: в мозг поступает сигнал о том, что «кухня закрыта».

3. Смейтесь больше

Это не шутка: искренний и заливистый смех увеличивает базовую затрату энергии, как при ходьбе, так как тоже задействует определенные группы мышц, особенно мышцы живота. Эти данные были приведены в исследовании, опубликованном в издании International Journal of Obesity. Проще говоря, выходит, что 10-15-минутное хихиканье может сжечь от 40 до 170 ккал. Что ж, позитивный настрой пока не дискредитировал себя ни в одной области жизни, так что при следующем кинопросмотре имеет смысл отдать предпочтение хорошей комедии.

4. Пейте воду

Старо как мир, но тем не менее: потребление достаточного количества воды увеличивает скорость, с которой здоровые люди сжигают калории. Это было так же подтверждено исследованием, в котором участники, выпивая 2 высоких стакана воды, ускоряли обмен веществ на 30 %. По оценкам ученых, увеличив потребление воды на 1,5 л в день, человек может сжечь дополнительно 17 400 ккал за год — это около 2 кг веса. Кажется, что немного, но раз для этого не надо делать практически ничего, то почему бы и нет?

5. «Правило 2,5 минуты»

«Правило 2,5 минуты» было установлено в ходе одного эксперимента и подробно описано в журнале Physiological Reports. Его суть заключается в том, что, совершая во время тренировки 5 30-секундных всплесков максимальной активности (как при спринте) — например разгоняясь на велосипеде или беговой дорожке — с перерывами на 4 минуты отдыха, вы ускоряете метаболизм и затем сжигаете за день 200 дополнительных калорий. Не так уж сложно и долго, и вместе с тем тренировки могут стать гораздо эффективнее.

6. Ешьте часто и мало

Все просто: питаясь так, вы посылаете сигнал организму, что еды достаточно и нет смысла запасаться впрок — таким образом метаболизм разгоняется. Соответственно, пропуская приемы пищи, мы посылаем противоположный сигнал. Так же в исследовании доктора медицины и философии Дэвида Дженкинса было установлено, что питание небольшими порциями с короткими интервалами способствует снижению уровня холестерина в крови более чем на 15 %, а уровня инсулина — почти на 28 %. Инсулин играет важную роль, так как регулирует уровень сахара в крови, участвуя в переносе глюкозы до инсулинзависимых тканей. Если его нет, глюкоза не проникает ни в жировую клетку, ни в мышцу. Таким образом, не откладывается новый жир, а работающие мышцы сжигают старые запасы в поисках энергии.

7. Приглушите свет

Еще один простой и безболезненный способ ускорить метаболизм - приглушить яркость телефона, если вы продолжаете пользоваться им перед сном. Исследования показали: свет, исходящий от электронных приборов, нарушает производство гормона сна мелатонина. А метаболизм напрямую связан с правильным режимом, количеством и качеством сна. Следите за этим осознанно или включите автоматическую яркость, и вы вскоре заметите, насколько крепче стал ваш сон и какие еще положительные изменения за этим последуют.

8. Перестаньте подсчитывать калории

Диетологи советуют перестать фокусироваться на калориях и уделять больше внимания качеству потребляемых продуктов. Ведь, согласитесь, не все калории «одинаковы»: высококалорийный бургер — это зло, но высококалорийные орехи, например, напротив, полезны. Качественные продукты — натуральные, цельные, минимально обработанные, такие как овощи, фрукты, орехи и семена, обладают гораздо большей питательной ценностью, чем их диетические аналоги в виде порошков и прочего. Эти продукты помогают приручить голод естественным путем, питают организм витаминами и минералами на самом глубоком уровне и утоляют неуемное желание перекусить чем-то вредным.

9. Прохладный воздух в спальне

Вдохновляющие результаты эксперимента, опубликованного в журнале Diabetessuggests, гласят: прохладная температура в комнате воздействует на запасы коричневого жира в теле (глубокого слоя, который призван защищать организм от переохлаждения). Он, в свою очередь, воздействует на белый жир, который находится под кожей, и расщепляет его, «разбирая» полезные вещества для своей работы. Участники эксперимента несколько недель спали в комнатах с разной температурой: нейтральной, прохладной и теплой. После 4 недель сна в комнате с холодным воздухом у мужчин сократился объем белого жира на животе почти в 2 раза.

10. Забудьте про дневной сон

Наукой доказано, что люди сжигают меньше калорий, когда спят в течение дня и бодрствуют преимущественно в вечернее время суток. Чтобы прийти к этому выводу, исследователи из Университета Колорадо изучали 14 здоровых взрослых людей в течение 6 дней. В первые 2 дня участники эксперимента спали по ночам и не ложились в течение дня, а затем поменяли свой график, чтобы сымитировать распорядок дня сов. Выяснилось, что во втором случае (с дневными перерывами на сон) метаболизм людей замедляется, так как при таком графике сбиваются биологические часы, которые играют важную роль в скорости метаболизма. Если же ваш режим вынужденно предполагает ночное бодрствование и дневной сон, ученые советуют сократить количество потребляемой пищи хотя бы на 50-60 ккал.

11. Раз в неделю сознательно нарушайте диету

«Праздник живота» — достаточно востребованное явление среди спортсменов-любителей и профессиональных атлетов, которое предполагает плановое нарушение вашей диеты. Оно представляет собой строго 1 прием пищи в неделю, когда вы вдоволь наедаетесь тем, в чем обычно себя ограничиваете. Ключевое значение этой хитрости заключается в том, что вы обманываете свою психологию: кто угодно рано или поздно сорвется, думая о том, что ему запрещено все вкусное и чуть ли не навсегда. Но, когда вы знаете, что за ваши старания вам обеспечено гарантированное и вполне скорое вознаграждение, не так уж сложно отказать себе в своих импульсивных желаниях. К тому же это послабление со временем учит наслаждаться едой в умеренных количествах, чем и обеспечивает долгосрочный успех.

12. Меньше стресса

Согласно исследованию, опубликованному в интернет-издании Biological Psychiatry, стресс значительно замедляет метаболизм. Что еще хуже, в стрессовом состоянии мы более подвержены необдуманному перееданию, причем тянет нас именно на жирную, сладкую и соленую пищу — «троица», которая точно идет вразрез с правильным питанием. Ученые говорят, что впоследствии употребление высококалорийной пищи в стрессовом состоянии негативно влияет на метаболизм и приводит к значительному набору веса.

13. Спите достаточное количество часов