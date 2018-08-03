13 способов легально снизить расходы по коммуналке (И не платить за целый месяц в году)

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Многие из нас уже привыкли вовремя выключать праздно текущую воду и горящий свет. Однако есть еще несколько пунктов, которые стоит проверить в своем доме и тем самым существенно снизить расходы на коммуналку. А кому не хочется оплачивать счета не за 12, а за 11 месяцев в году?

AdMe.ru выбрал самые неочевидные и действенные способы, которые помогут не прожигать деньги зря.

1. Положите бутылку в сливной бачок

Наполните водой бутылку объемом 1,5 литра, утяжелите камешками и положите ее в бачок. Так объем бачка уменьшится и, соответственно, сократится количество сливаемой воды. В результате семья из 3 человек сможет сэкономить порядка 11 кубов холодной воды в год.

2. Чаще очищайте мешок пылесоса

Чем больше забит пылесборник и фильтр пылесоса, тем больше электроэнергии тратится на уборку.

3. Используйте посуду из легко нагреваемых материалов

Посуда из стекла, меди и алюминия нагревается быстрее и, соответственно, требует меньше затрат энергии для готовки. Однако если вы не в силах отказаться от любимой чугунной сковородки, то не забывайте отключать плиту раньше на 10–15 минут, поскольку нужная температура будет сохраняться.

4. Переставьте холодильник

В идеале холодильник рекомендуется устанавливать у самой холодной стены, вдали от радиаторов и кухонной плиты. Также нужно оставить пространство между стеной и холодильником. В таких условиях он будет тратить меньше энергии на охлаждение.

5. Поставьте рычаговый смеситель

Смеситель с одной ручкой позволяет быстрее отрегулировать температуру воды, а значит, ее меньше будет утекать впустую.

6. Кипятите воду в чайнике на 1 раз

Если кипятить не полный чайник, а, скажем, воду на 1–2 кружки, то потратится гораздо меньше энергии, да и горячий чай вы получите быстрее. То же касается и приготовления пищи: не стоит наливать воды «с запасом». Так после готовки не придется выливать много лишней воды, а приготовление займет меньше времени.

7. Стирайте в холодной воде

Ежедневную стирку лучше всего производить при низких температурах, все равно большинство загрязнений хорошо отстираются. А тратится на подогрев воды до 30 °С в 4 раза меньше энергии, чем до 60 °С. Кроме того, стоит снизить количество оборотов при отжиме до 600–800. Так вы не только сбережете энергию, но и сохраните внешний вид тканей.

8. Проверьте вашу сантехнику

Чтобы проверить, не подтекает ли унитаз, можно добавить в сливной бачок краситель. Подойдет сок свеклы или синька (метиленовая синь) — следы от них легко убираются обычными средствами для мытья унитаза. Если через 30–40 минут вы заметите, что унитаз окрасился в красный или синий цвет, то он подтекает. А значит, стоит вызвать сантехника и не тратиться на лишних 18 кубов воды в год.

9. Пользуйтесь мусорным ведром

Точнее, не используйте унитаз в качестве мусорного ведра и не выбрасывайте в него мусор, который трудно смыть.

10. Протрите лампочки

Пыльная лампочка светит хуже на 10–15 %. Вместо того чтобы включать дополнительные светильники по вечерам, можно регулярно протирать от пыли плафоны и сами лампочки.

11. Удалите накипь с электроприборов

Накипь на нагревательных элементах чайника, стиральной и посудомоечной машины снижает теплопроводность, а значит, приборы начинают расходовать больше энергии, чтобы нагреть воду до стандартной температуры.

12. Откажитесь от удлинителей

Любые удлинители создают большее сопротивление в сети, что увеличивает расход электричества. Поэтому старайтесь подключать электроприборы напрямую в розетку везде, где это возможно.

13. Пользуйтесь стаканчиком во время чистки зубов

У многих уже вошло в привычку закрывать кран во время чистки зубов или бритья. Однако еще экономичнее будет наливать воду в стакан, чем набирать в ладони. Ее будет вполне достаточно, чтобы прополоскать рот от зубной пасты.

А как экономите вы? Поделитесь вашими ноу-хау в комментариях.