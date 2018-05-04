13 советов, с которыми жизнь станет чуточку проще

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Стирка, уборка, приготовление ужина, даже банальный полив цветов отнимают кучу драгоценного времени, которое мы могли бы потратить на любимые занятия. В общей сложности мы тратим на домашние дела более года своей жизни. Чтобы решать бытовые проблемы было проще, можно воспользоваться советами, которые значительно облегчают выполнение повседневных задач.

Мы в AdMe.ru собрали несколько таких секретов, с которыми жить легче и удобнее. Они все удивительно простые, но очень действенные.

Устройте автоматический полив растений

Налейте в емкость воду, возьмите скрученную в жгут тряпку и опустите ее одним концом в емкость, а второй конец уложите у стебля растения. Так можно «поливать» цветы длительное время, например когда вы находитесь в отпуске.

Откройте вино ключом от машины

Если под рукой нет штопора, а он очень нужен, воспользуйтесь ключом от автомобиля. Он отлично справится с задачей.

Используйте свой палец в качестве антенны

Если вам нужно открыть или закрыть двери машины с дальнего расстояния, приложите к краю ключа палец, как показано на фотографии. Ваше тело будет действовать как антенна и увеличит расстояние, на которое может передаться сигнал.

Унесите все пакеты сразу

Положите в багажник большой карабин. Теперь, когда вы будете возвращаться из магазина, вам не придется бегать с пакетами несколько раз туда-обратно: просто закрепите их на одном карабине и унесите все сразу.

Режьте лук под вытяжкой

Включите вытяжку на полную мощность и режьте лук прямо под ней. Так вам не придется плакать над каждым кусочком.

Замените четырехгранные ключи

Если вы решили своими руками, например, собрать торшер, а четырехгранного ключа под рукой нет, замените его двумя отвертками.

Проверьте, правильно ли хранилось мороженое

Перед покупкой нажмите на крышку контейнера с мороженым. Если она прогибается — мороженое размораживалось, а значит, потеряло вкус. Если крышка держится твердо — берите смело!

Почистите разъем для зарядки

В разъеме для зарядки может скапливаться невероятное количество пыли. Прочистите его зубочисткой, и телефон будет заряжаться быстрее.

Прикрепите скрепку на край скотча

Разумеется, метод с загибанием края скотча тоже отлично работает, но тогда приходится каждый раз отрезать кусочек ленты перед использованием. Скрепка решает эту проблему.

Вставьте болты в кусок картона

Если вы разбираете какое-то устройство и боитесь потерять болты, просто вколите их в картон и напишите рядом, от чего они. Так все детали окажутся на своих местах и ничего не потеряется.

Организуйте безопасное место для сна

В этом блоге предлагают оригинальную идею, чтобы организовать безопасное спальное место для детей. Просто подложите под простынь по краям кровати аквапалки, и малыши не скатятся во сне на пол.

Дайте шанс дешевым наушникам

Если наушники плохо звучат, наденьте на них часть от берушей, как показано на фото. Звук станет значительно лучше.

Создайте направленный луч света