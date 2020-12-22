13 советов, которые дают своим клиенткам только опытные мастера педикюра

Странно, что в XXI веке касательно педикюра сохраняется столько предубеждений. Женщины, а тем более мужчины часто стесняются похода в салон. Многие стараются еще дома подстричь ногти и попилить пятки, чтобы не было стыдно перед мастером. А еще просят обязательно распарить ноги, потому что боятся запаха. Оказывается, профессионалы советуют всего этого не делать и вообще относиться к педикюру проще.

Мы в AdMe.ru стремимся развенчивать любые предубеждения, поэтому решили найти у современных мастеров ответы на 13 самых животрепещущих вопросов о педикюре. Уверены, они помогут сделать данную процедуру куда менее стрессовым мероприятием.

Какой вид педикюра лучше

Помимо 3 привычных видов педикюра (классический, аппаратный и комбинированный) сейчас набирает популярность новая его разновидность — кислотный, или препаратный педикюр. Это обработка стоп с помощью специальных косметических средств с кислотами. Мастера предпочитают его по нескольким причинам. Многие из них не любят классический педикюр с замачиванием ног в ванночке. Ведь размягченную кожу легко травмировать, потому что не очень понятно, сколько ороговевшей кожи уже удалено. Аппаратный педикюр, по опыту мастеров, справляется далеко не со всеми мозолями и натоптышами. К тому же обе эти разновидности так или иначе наносят стопам микротравмы. Соответственно, кожа стремится регенерироваться, и ороговевший слой быстро нарастает снова. Кислотный педикюр позволяет качественно удалить омертвевшие клетки на более долгий срок. Но, конечно, у этого метода есть и минус: обычно он дороже, чем другие виды педикюра. К тому же перед применением нужно внимательно изучать состав препарата и проверять его действие на небольших участках кожи, чтобы не получить аллергических реакций и прочих негативных последствий.

Почему не стоит делать «пяточки младенца»

Пресловутые «пяточки, как у младенца» — достижимый, но совершенно ненужный идеал. Мастер может убрать всю ороговевшую кожу и сделать гладкие розовые стопы, но ходить вам потом, скорее всего, будет больно. Поэтому лучше оставить небольшую шероховатость, чем убирать все под ноль. Существует четкий сигнал, когда следует остановиться и перестать пилить: как только пятка начинает чувствовать пилку. На протяжении всей процедуры пилка должна ощущаться будто через плотный носок.

Как правильно убирать ороговевшую кожу

Мастера не советуют использовать пемзу в домашних условиях. Особенно им не нравится привычный всем ритуал: лечь в ванну, распарить пятки, а потом тереть размягченную кожу пемзой. Слишком велик риск спилить лишнего, а через 3 дня получить еще более шершавые пятки. Бритвы для удаления мозолей и натоптышей не стоит использовать ни дома, ни в салоне. Лучше воспользоваться специальным кремом или другим средством для удаления мозолей. После его применения можно дошлифовать уже подсохшую кожу пилкой: стеклянной, металлической, деревянной или пластиковой с наклейкой.

Какая форма ногтей на ногах правильная

В идеале ногти на ногах должны иметь форму квадрата со скругленными углами. То есть свободный край нужно срезать по прямой линии, а затем слегка зашлифовывать углы. Делать полукруглую форму на ногах не стоит: это одна из главных причин врастания ногтей. При этом не стоит оставлять очень острые уголки: они будут цепляться за обувь, и это может привести к травмам.

Насколько длинными должны быть ногти

Для профилактики врастания и травмирования ногтей специалисты советуют не состригать их под самый корень. Лучше отступить буквально на 0,5 мм в середине ногтя и выстроить от этого уровня прямую линию к его краям. Так будет меньше риска повредить ноготь или состричь лишнего вместе с кожей.

Что делать с трещинками на ногтях

Оставлять ногти слишком уж длинными тоже не стоит: из-за этого они часто травмируются, и на них появляются продольные трещинки. Иногда ногти трескаются от самого корня по всей длине. С такой травмой уже ничего не поделаешь. Иногда кажущиеся трещинки ими вовсе не являются. Это могут быть естественные желобки, которые часто появляются на очень плотных ногтях. Мастер педикюра оценит состояние ногтей на ногах и либо подберет правильное корректирующее покрытие, либо посоветует обратиться к подологу.

Стоит ли обрезать кутикулу

Большинство специалистов сходятся во мнении, что кутикулу нужно не обрезать, а отодвигать металлической или апельсиновой палочкой. Ведь кутикула является естественным защитным барьером для ногтей, без нее под них может проникнуть инфекция. Обрезать можно только заусеницы или сильно отросшие участки, которые можно задеть и получить травму. А французский мастер педикюра Бастьен Гонсалес дает неожиданный совет: воспользоваться вместо палочки для отодвигания кутикулы зубной щеткой. Ее мягкие волоски бережно отодвинут кутикулу, при этом вы гарантированно не передавите ноготь и не получите на нем некрасивые бугры.

Какой цвет покрытия идеальный

Дизайн ногтей — это, конечно, дело вкуса. Но если вы хотите выбрать цвет, который точно будет смотреться выигрышно, то мастера советуют отдать предпочтение оттенкам красного. Под яркие покрытия обязательно нужно наносить базу, иначе ногти могут пожелтеть.

Как долго можно держать лак на ногтях

По мнению французского мастера педикюра Бастьена Гонсалеса, худшее, что можно сделать для ногтей, — оставить лак на недели или даже месяцы. «Под лаком ногтевое ложе не может дышать, это делает ногти слабее и вызывает появление на них белых пятен», — объясняет Гонсалес. Мастер советует следовать тактике «прикосновения цвета» только в особых случаях: «К нанесению лака нужно подходить как к макияжу: регулярно тщательно удалять его».

Почему не стоит брить ноги и делать педикюр дома перед посещением мастера

Специалисты советуют не брить голени как минимум за 24, а лучше за 48 часов до педикюра. Во время бритья на коже появляются микротравмы, через которые в салоне может проникнуть инфекция. Также мастера советуют отказаться от практики, свойственной многим «стесняшкам»: стричь ногти и пилить пятки дома, чтобы потом не краснеть перед мастером педикюра. Лучше прийти в салон с отросшей длиной и необработанными стопами. Тогда мастер сможет придать ногтям максимально правильную форму и точно не спилит с пяток лишнего.

Стоит ли пробовать новомодные процедуры для педикюра

Многочисленные процедуры, которые салоны порой предлагают своим клиентам, могут не только не давать эффекта, но и вредить. Например, нет никаких доказательств пользы желатиновых или восковых масок для ног. Хотя многие до сих пор уверены, что они делают ногти более крепкими. Более того, даже лаки, содержащие укрепляющие ингредиенты, могут навредить: увеличить жесткость ногтей и привести к тому, что они будут чаще ломаться. Педикюр рыбками и вовсе может привести к отслоению ногтевой пластины. Изначально этой процедурой пользовались люди с псориазом: при такой проблеме она давала ощутимый эффект. Если подобных проблем нет, то не стоит рисковать.

Зачем приходить на педикюр со своими инструментами

Многие девушки имеют собственный набор профессиональных инструментов и даже насадок для аппаратного педикюра, с которым они приходят в салон. Конечно, хорошие мастера следят за чистотой и дезинфицируют свои инструменты. Тем не менее, по словам специалистов, риск подхватить грибок или другую инфекцию в салоне все еще сохраняется. Поэтому собственный набор инструментов кажется действительно неплохой идеей. В список необходимых принадлежностей входят пилки и бафы, кусачки и палочки для кутикулы, средства для удаления мозолей и натоптышей, разделители пальцев, можно даже взять собственное хлопковое полотенце. Кстати, лучше приходить на педикюр с утра: шанс, что в салоне будет чисто, выше.

Как понять, можно ли доверять мастеру педикюра

Оцените, есть ли у мастера лицензия или документы, подтверждающие его квалификацию и опыт. Проверьте, чтобы все инструменты были продезинфицированы, попросите убрать ранее использованные пилки и щипчики. Не стоит стесняться просить мастера помыть руки или продезинфицировать инструменты при вас. Также лучше отказаться от ванночки для ног: как мы помним, мастер может спилить лишнюю кожу с распаренных ступней, к тому же именно ванночки часто бывают самым грязным местом в салоне. Кроме того, хорошие мастера обычно задают вопросы своим клиентам — об их образе жизни, занятиях спортом, типе кожи на ногах и домашней рутине. Это помогает подобрать оптимальный вариант педикюра. Если мастер ничего не спрашивает, не постесняйтесь рассказать самостоятельно, а в следующий раз поищите другой салон.