13+ советов по уборке, которые мог придумать только безумец. Гениальный безумец
Вы знали, что батареи легко чистятся столовыми приборами, а для приятного запаха на кухне нужно только подсолнечное масло? Или что лак для ногтей может стать лучшим другом вашего унитаза? Поверьте, это кажется безумием лишь на первый взгляд.
Мы в AdMe.ru изучили статьи экспертов по клинингу и истории обычных людей, которые поделились странными, но работающими лайфхаками для уборки. А в бонусе вы даже узнаете, как приучить к порядку детей, которых уже давно засосала трясина интернета.
1. Прочистить слив, не замарав руки
В сифоне под умывальником почти всегда есть частички пищи и вода. Но когда нас подолгу нет дома и никто не пользуется раковиной, вода в сифоне испаряется, остатки еды начинают разлагаться, и на кухне появляется характерный запах. Мы нашли крутой лайфхак от сантехника, который поможет этого избежать.
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Перед отъездом налейте в слив стакан подсолнечного масла. Это нужно для того, чтобы в сифоне оставалась влага. Масло и само не высохнет, и воде испариться не даст, так что в трубе под раковиной все будет как обычно. После возвращения домой вам останется только вылить в слив пару литров горячей воды.
2. Почистить батареи от пыли и мусора
Люди часами чистят их зубными щетками, пытаются просунуть внутрь насадку пылесоса или собственную руку с тряпкой. Но зачем все усложнять?
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Оберните нож для масла тряпкой и пройдитесь им между ребрами батареи. Этим же инструментом можно быстро почистить решетки вентиляции и жалюзи. Только не берите острый нож, чтобы не поцарапать поверхности.
А если обернуть нож влажной салфеткой, то собранный мусор не будет разлетаться во все стороны.
3. Отмыть сковородки и кастрюли от нагара
Бытовая химия не всегда справляется с нагаром. К тому же его приходится буквально отдирать от поверхностей — и зачастую вместе с антипригарным покрытием. Благо, есть способ из категории «странно, зато работает».
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Налейте в посуду стакан горячей воды, добавьте немного средства для мытья посуды и положите салфетку-кондиционер для сушильной машины. Через час сполосните. Сковородка станет чистой, а вам не придется мучить руки металлической губкой. Остатки пищи можно убрать той же салфеткой: она не повредит антипригарное покрытие.
4. Удалить наклейки с мебели
Отодрать от шкафа потрепанные жизнью наклейки с покемонами или машинками бывает сложнее, чем собрать этот самый шкаф. Но все поправимо.
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Если вы уже пробовали снять наклейку и от нее на мебели остались белые липкие следы, протрите их уксусом. Он растворит остатки клея.
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Если картинка еще целая, наклейте поверх нее скотч. Придавите и с силой разгладьте руками клейкую ленту, чтобы поверхности хорошо склеились. Затем одним резким движением оторвите скотч вместе с наклейкой. Фрагменты старых наклеек скотч тоже снимет.
5. Навести порядок в ванной
В борьбе за чистую сантехнику неожиданными союзниками становятся товары для детей.
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Чтобы мыло не прилипало к мыльнице, ее нужно смазать детским маслом. Этим же средством можно быстро наполировать краны и другие металлические поверхности.
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Влажные детские салфетки мигом вернут блеск хромированным предметам. Если домой вот-вот нагрянут гости, этот лайфхак очень выручит. Кстати, обычные салфетки хуже полируют металл и оставляют ворс — проверено автором статьи.
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Протирайте смесители вощеной бумагой, чтобы предотвратить появление разводов. © SuzQP / Reddit
6. Решить проблемы с унитазом
Не всегда разрекламированные средства помогают добиться идеальной чистоты. А вот народные методы работают на ура.
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Чтобы на сливном бачке не собирался конденсат, нужно положить внутрь воздушно-пузырьковую пленку. Она создаст дополнительную изоляцию и предотвратит запотевание поверхности. Только не забудьте перед этим перекрыть подачу воды и спустить всю жидкость из бачка.
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Чтобы защитить болты сидения от ржавчины, покройте их прозрачным лаком для ногтей. Если вам надоело постоянно поправлять съехавшее сиденье, этот лайфхак тоже поможет.
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Если ни одно средство не убирает въевшиеся загрязнения или мочевой камень, попробуйте аккуратно счистить их пемзой. Главное, чтобы и камень, и обрабатываемая поверхность были мокрыми. В противном случае на белом «троне» могут появиться царапины.
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После пары недель забивания на уборку и последующих попыток оттереть унитаз мой взгляд случайно упал на банку WD-40, стоящую в коридоре. Скажу так: пусть все «Доместосы», «Пемолюксы» и «Утята» идут лесом! Да, какое-то время мой туалет пах как гараж, но это только лишний раз напоминало мне о моей гениальности. © Chubaca73 / Pikabu
7. Вымыть изнутри емкости сложной формы
Рука в них не пролезет, а щетка не вычистит всю грязь. Если у вас дома есть рис, проблема решена. Засыпьте в емкость горсть крупы и налейте теплую воду с 1 ч. л. средства для мытья посуды. Закройте крышку и энергично встряхните. Выбросите рис — вуаля, все чисто.
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Чтобы хорошенько вымыть вазу или посуду вычурной формы, наберите в нее воду и бросьте любую шипучую таблетку, которая найдется в аптечке. Потом вылейте воду, в которой уже растворилась грязь. Гениально!
8. Снять нагар с утюга
Этот странный лайфхак для очистки утюга взорвал интернет. Хорошенько разогрейте утюг и пройдитесь по всем загрязнениям таблеткой парацетамола. Чтобы не обжечься, держите ее пинцетом или плоскогубцами. Из-за высокой температуры лекарство начнет плавиться и «вытянет» весь нагар. Пользователи твиттера подтверждают.
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Если не готовы к таким экспериментам, насыпьте немного соли и «прогладьте» ее утюгом на среднем температурном режиме. Нагар сам отвалится.
9. Набрать воду в ведро
Если ведро не помещается в умывальник, возьмите пластиковую бутылку, сделайте отверстие в боковой части и направьте в него кран. Подоприте чем-нибудь бутылку, если ее горлышко находится ниже уровня умывальника. Именно такую модификацию вы видите на фотографии выше. Но есть и другой вариант.
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Данный лайфхак несколько неполный: присутствует лишняя деталь в виде подставки под бутылку в раковине. У нас сделано вот так. © GRANDPA24 / Pikabu
10. Вывести пятно с одежды
Порошки не всегда справляются с пятнами. Зато пользователи интернета точно знают, что делать.
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Натрите жирное пятно мелом и оставьте на 5–10 минут, а потом постирайте. Мел впитает в себя жир. © Adriana Smith / Quora
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Нанесите на пятно немного средства для мытья посуды и затем постирайте. © leatherwolf89 / Reddit
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Звучит мерзко, но ваша слюна поможет отмыть кровь с одежды. Правда, только если это ваша кровь. © thearchitectprincess / Reddit
11. Удалить остатки чая и кофе с ситечка
Отмывать ситечко вручную долго и муторно, да и не всегда получается вычистить все чаинки и остатки кофейной гущи. Какой-то гениальный человек наконец-то нашел решение.
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Поставьте ситечко над включенной конфоркой, и весь мусор просто сгорит. Только имейте в виду, что чистить таким образом изделия из пластика нельзя. А если ситечко очень грязное, обязательно откройте окно: запах будет не из приятных.
12. Освежить одежду в шкафу
Одна женщина придумала неожиданный способ использования ежедневных прокладок. Она наносит на них пару капель эфирного масла и оставляет прокладки в незаметных местах по всему дому.
Звучит дико, но судите сами: такие «ароматизаторы» легко приклеиваются и так же легко удаляются с поверхностей. Они намного безопаснее, чем аромалампы, и дешевле, чем аромадиффузоры.
Бонус: как мотивировать детей заняться уборкой
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Современных детей непросто заставить убраться в комнате. Они целыми днями смотрят ролики на YouTube. Мой приятель придумал следующее: он снимает комнату на видео с комментариями, что это, мол, мои дети, Маша и Таня, они не хотят наводить порядок в своей комнате — посмотрите, какой бардак. Затем он загружает видео на YouTube, но открывает доступ только для себя. Показывает детям, что они уже в интернете, и говорит, что сейчас разошлет ссылку их одноклассникам. О них узнает вся школа, будет куча дизлайков и все такое. Дети сразу вскакивают и начинают убираться, умоляя никому не отправлять ссылку на видео. © burmur / Pikabu
Мы уже забрали себе в копилку фокус с утюгом, сковородками и мыльницей. А вы знаете еще какие-то секреты, которые упрощают быт?