13+ советов по уборке, которые мог придумать только безумец. Гениальный безумец

Вы знали, что батареи легко чистятся столовыми приборами, а для приятного запаха на кухне нужно только подсолнечное масло? Или что лак для ногтей может стать лучшим другом вашего унитаза? Поверьте, это кажется безумием лишь на первый взгляд.

Мы в AdMe.ru изучили статьи экспертов по клинингу и истории обычных людей, которые поделились странными, но работающими лайфхаками для уборки. А в бонусе вы даже узнаете, как приучить к порядку детей, которых уже давно засосала трясина интернета.

1. Прочистить слив, не замарав руки

В сифоне под умывальником почти всегда есть частички пищи и вода. Но когда нас подолгу нет дома и никто не пользуется раковиной, вода в сифоне испаряется, остатки еды начинают разлагаться, и на кухне появляется характерный запах. Мы нашли крутой лайфхак от сантехника, который поможет этого избежать. Перед отъездом налейте в слив стакан подсолнечного масла. Это нужно для того, чтобы в сифоне оставалась влага. Масло и само не высохнет, и воде испариться не даст, так что в трубе под раковиной все будет как обычно. После возвращения домой вам останется только вылить в слив пару литров горячей воды.

2. Почистить батареи от пыли и мусора

Люди часами чистят их зубными щетками, пытаются просунуть внутрь насадку пылесоса или собственную руку с тряпкой. Но зачем все усложнять? Оберните нож для масла тряпкой и пройдитесь им между ребрами батареи. Этим же инструментом можно быстро почистить решетки вентиляции и жалюзи. Только не берите острый нож, чтобы не поцарапать поверхности.

А если обернуть нож влажной салфеткой, то собранный мусор не будет разлетаться во все стороны.

3. Отмыть сковородки и кастрюли от нагара

Бытовая химия не всегда справляется с нагаром. К тому же его приходится буквально отдирать от поверхностей — и зачастую вместе с антипригарным покрытием. Благо, есть способ из категории «странно, зато работает». Налейте в посуду стакан горячей воды, добавьте немного средства для мытья посуды и положите салфетку-кондиционер для сушильной машины. Через час сполосните. Сковородка станет чистой, а вам не придется мучить руки металлической губкой. Остатки пищи можно убрать той же салфеткой: она не повредит антипригарное покрытие.

4. Удалить наклейки с мебели

Отодрать от шкафа потрепанные жизнью наклейки с покемонами или машинками бывает сложнее, чем собрать этот самый шкаф. Но все поправимо. Если вы уже пробовали снять наклейку и от нее на мебели остались белые липкие следы, протрите их уксусом. Он растворит остатки клея.

Если картинка еще целая, наклейте поверх нее скотч. Придавите и с силой разгладьте руками клейкую ленту, чтобы поверхности хорошо склеились. Затем одним резким движением оторвите скотч вместе с наклейкой. Фрагменты старых наклеек скотч тоже снимет.

5. Навести порядок в ванной

В борьбе за чистую сантехнику неожиданными союзниками становятся товары для детей. Чтобы мыло не прилипало к мыльнице, ее нужно смазать детским маслом. Этим же средством можно быстро наполировать краны и другие металлические поверхности.

Влажные детские салфетки мигом вернут блеск хромированным предметам. Если домой вот-вот нагрянут гости, этот лайфхак очень выручит. Кстати, обычные салфетки хуже полируют металл и оставляют ворс — проверено автором статьи.

Протирайте смесители вощеной бумагой, чтобы предотвратить появление разводов. © SuzQP / Reddit

6. Решить проблемы с унитазом

Не всегда разрекламированные средства помогают добиться идеальной чистоты. А вот народные методы работают на ура. Чтобы на сливном бачке не собирался конденсат, нужно положить внутрь воздушно-пузырьковую пленку. Она создаст дополнительную изоляцию и предотвратит запотевание поверхности. Только не забудьте перед этим перекрыть подачу воды и спустить всю жидкость из бачка.

Чтобы защитить болты сидения от ржавчины, покройте их прозрачным лаком для ногтей. Если вам надоело постоянно поправлять съехавшее сиденье, этот лайфхак тоже поможет.

Если ни одно средство не убирает въевшиеся загрязнения или мочевой камень, попробуйте аккуратно счистить их пемзой. Главное, чтобы и камень, и обрабатываемая поверхность были мокрыми. В противном случае на белом «троне» могут появиться царапины.

После пары недель забивания на уборку и последующих попыток оттереть унитаз мой взгляд случайно упал на банку WD-40, стоящую в коридоре. Скажу так: пусть все «Доместосы», «Пемолюксы» и «Утята» идут лесом! Да, какое-то время мой туалет пах как гараж, но это только лишний раз напоминало мне о моей гениальности. © Chubaca73 / Pikabu

7. Вымыть изнутри емкости сложной формы

Рука в них не пролезет, а щетка не вычистит всю грязь. Если у вас дома есть рис, проблема решена. Засыпьте в емкость горсть крупы и налейте теплую воду с 1 ч. л. средства для мытья посуды. Закройте крышку и энергично встряхните. Выбросите рис — вуаля, все чисто. Чтобы хорошенько вымыть вазу или посуду вычурной формы, наберите в нее воду и бросьте любую шипучую таблетку, которая найдется в аптечке. Потом вылейте воду, в которой уже растворилась грязь. Гениально!

8. Снять нагар с утюга

Этот странный лайфхак для очистки утюга взорвал интернет. Хорошенько разогрейте утюг и пройдитесь по всем загрязнениям таблеткой парацетамола. Чтобы не обжечься, держите ее пинцетом или плоскогубцами. Из-за высокой температуры лекарство начнет плавиться и «вытянет» весь нагар. Пользователи твиттера подтверждают. Если не готовы к таким экспериментам, насыпьте немного соли и «прогладьте» ее утюгом на среднем температурном режиме. Нагар сам отвалится.

9. Набрать воду в ведро

Если ведро не помещается в умывальник, возьмите пластиковую бутылку, сделайте отверстие в боковой части и направьте в него кран. Подоприте чем-нибудь бутылку, если ее горлышко находится ниже уровня умывальника. Именно такую модификацию вы видите на фотографии выше. Но есть и другой вариант. Данный лайфхак несколько неполный: присутствует лишняя деталь в виде подставки под бутылку в раковине. У нас сделано вот так. © GRANDPA24 / Pikabu

10. Вывести пятно с одежды

Порошки не всегда справляются с пятнами. Зато пользователи интернета точно знают, что делать. Натрите жирное пятно мелом и оставьте на 5–10 минут, а потом постирайте. Мел впитает в себя жир. © Adriana Smith / Quora

Нанесите на пятно немного средства для мытья посуды и затем постирайте. © leatherwolf89 / Reddit

Звучит мерзко, но ваша слюна поможет отмыть кровь с одежды. Правда, только если это ваша кровь. © thearchitectprincess / Reddit

11. Удалить остатки чая и кофе с ситечка

Отмывать ситечко вручную долго и муторно, да и не всегда получается вычистить все чаинки и остатки кофейной гущи. Какой-то гениальный человек наконец-то нашел решение. Поставьте ситечко над включенной конфоркой, и весь мусор просто сгорит. Только имейте в виду, что чистить таким образом изделия из пластика нельзя. А если ситечко очень грязное, обязательно откройте окно: запах будет не из приятных.

12. Освежить одежду в шкафу

Одна женщина придумала неожиданный способ использования ежедневных прокладок. Она наносит на них пару капель эфирного масла и оставляет прокладки в незаметных местах по всему дому. Звучит дико, но судите сами: такие «ароматизаторы» легко приклеиваются и так же легко удаляются с поверхностей. Они намного безопаснее, чем аромалампы, и дешевле, чем аромадиффузоры.

Бонус: как мотивировать детей заняться уборкой

Современных детей непросто заставить убраться в комнате. Они целыми днями смотрят ролики на YouTube. Мой приятель придумал следующее: он снимает комнату на видео с комментариями, что это, мол, мои дети, Маша и Таня, они не хотят наводить порядок в своей комнате — посмотрите, какой бардак. Затем он загружает видео на YouTube, но открывает доступ только для себя. Показывает детям, что они уже в интернете, и говорит, что сейчас разошлет ссылку их одноклассникам. О них узнает вся школа, будет куча дизлайков и все такое. Дети сразу вскакивают и начинают убираться, умоляя никому не отправлять ссылку на видео. © burmur / Pikabu