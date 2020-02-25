13 совершенно разных вещей, которые мы привыкли считать одинаковыми

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На первый взгляд, нет ничего такого в том, чтобы путать бананы и плантайны или не суметь отличить золотистого ретривера от лабрадора. Однако знание таких тонкостей не только делает вас более эрудированным человеком, но и может иметь весьма практическую ценность. Например, вы можете быть разочарованы, если вам предложат макароны, но при этом угостят макарунами.

Мы в AdMe.ru обожаем доходить до сути вещей, как и наши читатели. Нам уже не терпится обсудить с вами в комментариях свои лингвистические находки.

1.

У жаб более короткие ноги по сравнению с лягушками, потому что им не приходится прыгать так высоко и часто, как их родственникам. Также у жаб толстая кожа, менее гладкая и покрытая слизью в отличие от лягушек.

2.

Ламы намного крупнее альпака и являются обладателями удивительно длинных и подкрученных ушей. Альпака относятся к стадным животным, в то время как ламы имеют более независимую природу.

3.

Морские и сухопутные черепахи на первый взгляд похожи, но их жизненные привычки сильно различаются. Морские предпочитают воду, но могут жить как на суше, так и в воде. Сухопутные перемещаются активнее морских, предпочитают растительную пищу и слабо приспособлены к плаванию.

4.

Макароны — это французские сэндвич-печенья со сливочной начинкой и разными вкусами. Макаруны, в свою очередь, готовятся из тертого кокоса и не содержат начинку.

5.

Плантайны похожи на незрелые желтые бананы. Они и в самом деле относятся к семейству банановых, но в них содержится много крахмала и мало сахара. Они остаются зелеными, даже когда созревают, и требуют приготовления перед употреблением в пищу.

6.

Поссум и опоссум относятся к разным группам животных. Опоссумы в основном обитают в Северной Америке, и их можно узнать по белым головам и сероватым телам. Поссумы же живут в Австралии, имеют почти однотонный окрас, а их голова несколько меньше, чем у опоссумов.

7.

Под сталактитами и сталагмитами понимаются залежи минералов, которые обычно образуются в пещерах из-за медленно капающей воды. Сталактиты растут с потолка или с боков пещеры, а сталагмиты располагаются на земле.

8.

Сливочное масло готовят из молока, а маргарин не относится к молочным продуктам и готовится из растительного масла. Маргарин также нередко содержит трансжиры, которые могут отрицательно влиять на уровень холестерина.

9.

У лабрадоров шерсть короче, чем у золотистых ретриверов. Лабрадор — более общительная и активная порода, в то время как золотистые ретриверы немного спокойнее.

10.

Пресноводные креветки обычно крупнее своих морских сородичей, к тому же отличаются от них анатомически. У пресноводных креветок клешни располагаются на 6 ногах, в то время как морские обзавелись клешнями только на 4. И, как следует из названия, эти животные приспособились жить в совершенно разных водных условиях.

11.

Капкейки более пышные и покрыты кремовой глазурью. Маффины же редко сочетаются с глазурью, но в их тесто добавляют сухофрукты, шоколад или орехи.

12.

И томатный соус, и кетчуп готовятся из помидоров, но томатный соус редко содержит дополнительные ингредиенты или специи. Кетчуп же — это всегда сочетание томатов, уксуса, сахара и специй. Томатный соус можно подавать теплым, а кетчуп всегда подается холодным или хранится при комнатной температуре.

13.

Вóроны обычно крупнее и предпочитают путешествовать парами. Ворóны более социальны, и их чаще можно увидеть в больших стаях. Звуки, которые издают эти птицы, тоже разные. Ворóны производят более привычные нам каркающие звуки, в то время как голос вóронов отчасти напоминает кваканье.

Знаете ли вы другие вещи, которые часто путают? Вы сами когда-нибудь делали ошибки в употреблении слов, которые мы упомянули в статье?