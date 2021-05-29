13 ошибок хранения, которых нам не простят даже самая качественная зимняя одежда и обувь

Порой мы не задумывается о том, как правильно хранить зимние вещи, и допускаем банальные ошибки. Например, складываем шубу в вакуумный пакет, вешаем кашемировое пальто в шкаф, выносим коньки в подвал или на балкон.

AdMe.ru насчитал 13 досадных ошибок, из-за которых сложенные на хранение теплые вещи приходят в негодность или теряют товарный вид.

1. Недочистить или недосушить обувь

Если вы правильно почистите и высушите зимнюю обувь перед хранением, она прослужит гораздо дольше. Засохшую грязь можно снять при помощи скребка, а для сложных загрязнений пригодится специальный пятновыводитель. После чистки желательно обработать обувь водоотталкивающим средством и дать ей полностью высохнуть. В противном случае в любимых сапогах может появиться плесень или неприятный запах.

2. Убирать вещи из натуральных материалов в вакуумные мешки

Специалисты не рекомендуют использовать вакуумные пакеты для хранения изделий из чистой шерсти. Во-первых, в вакуумной среде отсутствует циркуляция воздуха, которая необходима таким материалам. Во-вторых, одежда может утратить свою пушистость.

3. Неправильно хранить вещи из кашемира

Волокна кашемира очень хрупкие, лишние перегибы и растяжение им ни к чему. Поэтому кашемировое пальто не стоит вешать в шкаф или сворачивать в рулон, лучше аккуратно сложить его в пакет и положить внутрь лист тонкой бумаги. Это снизит вероятность механического повреждения волокон.

4. Выносить коробки с обувью на балкон

Из-за перепадов температур и влажности обуви грозит плесень или пересыхание, поэтому балкон и места рядом с батареями категорически не подходят для хранения. Лучше всего держать теплую обувь в темном месте с комнатной температурой и нормальной влажностью.

5. Плотно складывать шапки

Перед тем как убирать головные уборы, нужно почистить те, которые нельзя стирать, и постирать и высушить те, которые можно. Хранить их, плотно уложив всем скопом в пакет, не лучшая идея. Так они могут сильно помяться, особенно это касается полностью или частично меховых моделей. Даже если у них не жесткая форма и меховой, к примеру, только помпон — такие шапки лучше хранить отдельно, так как на них легко могут появиться заломы. Другие головные уборы можно аккуратно и свободно уложить в корзину или хлопковую сумку для хранения.

6. Убирать обувь в неподходящие коробки

Для того чтобы обувь сохранила презентабельный вид, ей требуется подходящая по размеру коробка. Если сапогам будет тесно, к следующей зиме на них образуются заломы, которые потом будет очень трудно расправить. В идеале в обувь следует еще и положить специальную колодку. Если такой нет, сгодится и свернутый журнал. Как вариант, можно набить сапоги бескислотной бумагой, например папиросной или пергаментом для выпекания. Газеты лучше не использовать, потому что чернила могут окрасить обувь.

7. Одежду после химчистки сразу вешать в шкаф

Многие размышляют следующим образом: вещи после химчистки точно чистые, можно сразу отправлять их в шкаф прямо так, как и забрали. Но так делать нельзя, лучше дать одежде проветриться в комнате с открытым окном или на балконе и после этого убрать в гардероб. Пакеты из химчистки могут задерживать влагу на вашей одежде, что приведет к появлению плесени, обесцвечиванию и неприятному запаху.

8. Сворачивать мембранные куртки

Такую одежду рекомендуют хранить в расправленном виде. В сложенном состоянии она может находиться совсем недолго, ведь в месте сгибов мембранный слой рискует повредиться. Лучше всего хранить куртки в чехле, поскольку мембрана боится длительного контакта с пылью и может перестать «дышать».

9. Не проветривать вещи из натуральных материалов

Помещение, где хранятся меховые и шерстяные вещи, тоже лучше проветривать, и на то есть 2 причины. Во-первых, воздух нужен для того, чтобы волокна шерсти сохранили свою форму. Во-вторых, моль не выносит свежий воздух и солнечный свет.

10. Не проверять карманы

Прежде чем убирать теплые куртки и пальто в дальний шкаф, обязательно стоит проверить и застегнуть все карманы. Случайно оставленный предмет может испортить вещь. Например, перчатки могут быть немного влажными, и если оставить их в куртке, от них может появиться плесень. Уж если что-то и можно забыть в карманах, пусть лучше это будет крупная купюра.

11. Использовать пластиковые контейнеры и чехлы

Убирать одежду в пластиковые чехлы не лучшая затея, ведь там ткань не будет дышать. За несколько месяцев в закрытом пластиковом боксе вещи приобретут характерный застоявшийся запах, и их придется снова стирать. Лучше использовать сетчатые тканевые контейнеры или хотя бы картонные упаковки.

12. Защищать от моли только одежду

Не только одежда, но и обувь может стать лакомством для моли. Особенно если на ней есть следы пота. Если оставить обувь без должного внимания, насекомые до нее обязательно доберутся. Во избежание подобных эксцессов помимо мытья стоит обработать обувь специальным средством от моли.

13. Выносить коньки в подвал, гараж или на балкон

Во избежание порчи коньков лучше не оставлять их в местах с резкими перепадами температуры и влажности. Для того чтобы коньки не растеряли часть фунционала к следующему сезону, нужно выполнить 3 шага: обработать ботинки средством для кожи, ослабить шнуровку, смазать лезвия маслом.