13 сигналов организма о болезнях, которые отражаются на нашем лице
Иногда наше лицо говорит больше, чем мы хотели бы сказать. В этом есть и плюс. Пристальный взгляд в зеркало поможет определить, где в организме есть дисбаланс, а возможно, и предотвратить будущую болезнь.
AdMe.ru перечислил несколько дефектов кожи лица, о причинах возникновения которых будет любопытно узнать каждому из нас. С чем-то многие уже сталкивались, другую информацию можно просто взять на вооружение.
1. Мешки и черные круги под глазами
Темные круги под глазами — часто унаследованная черта, и здесь уже ничего не поделаешь. Но если «раскрас панды» проявился недавно, то стоит выяснить причину. Самые распространенные — недостаток сна, курение, гормональные изменения, аллергия или злоупотребление алкоголем, кофе, соленой пищей.
- Долгосрочный эффект будет, если избавиться от первопричины. Но для временной маскировки сгодятся холодный компресс, патчи под глаза и хороший консилер.
2. Пятна или прыщи на лбу
Пятна или прыщи на лбу появляются из-за пота (у тех, кто носит челку) или неправильного снятия макияжа. Кожа на лбу также остро реагирует на работу пищеварительной системы, поэтому жирная еда, фастфуд и нездоровые перекусы быстро изменяют ее состояние.
- Уже сегодня стоит распрощаться с пищевым беспределом и едой всухомятку, и совсем скоро лоб перестанет портить отражение в зеркале.
3. Красный нос
На носу расположено большое количество кровеносных сосудов, их расширение и приводит к изменению цвета. Этому способствуют температурные перепады, аллергия, эмоциональный стресс или насморк. Но в любом случае покраснение будет временным, достаточно только устранить причину.
- Если же нос постоянно красный, это повод обратить внимание на состояние своих сосудов, пересмотреть образ жизни и обратиться за точным диагнозом к врачу.
4. Желтоватая кожа лица и глаз
Такое случается, когда в организме накапливается слишком много отходов. Обычно это наблюдается у детей, родившихся до 38 недель. Их печень еще не может работать так, как должна. У взрослых же желтуха может означать более серьезные проблемы или говорить о злоупотреблении алкоголем.
- Проверить печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Вместе с врачом исключить такие вирусные инфекции, как гепатит и мононуклеоз.
5. Неожиданное появление родинок и родимых пятен
В большинстве случаев здесь не о чем беспокоиться, но бдительность не помешает. Задайте себе несколько вопросов. Отличается ли форма с каждой стороны? Цвет или края родинки неровные? В диаметре она больше чем горох? Изменилась ли она за последние несколько недель?
- Поговорите с врачом, если вы ответили «да» на любой из этих вопросов. Возьмите за привычку избегать агрессивного солнца и пользоваться кремами с SPF.
6. Сыпь по лицу в виде бабочки
Небольшая сыпь на лице может быть вызвана неправильно подобранной косметикой, аллергией, сменой климата, чрезмерным потреблением сладкого. При устранении фактора-провокатора она проходит сама по себе. Но если сыпь охватывает обе щеки в форме бабочки, это считается общим признаком волчанки.
- Для волчанки характерны дополнительные симптомы: лихорадка, боль в суставах, синеющие на холоде пальцы. При таком наборе надо скорее идти к врачу.
7. Шелушение кожи вокруг рта и носа
Изменения кожи в области рта и носа могут возникнуть в результате разных причин, но чаще всего означают недостаток основных витаминов А, С, Е или В в организме. Шелушение часто сопровождается общей слабостью, плохой концентрацией внимания, выпадением волос и слоящимися ногтями.
- Стоит сдать анализы и выяснить, каких витаминов не хватает. Пересмотреть свой рацион и добавить нужные продукты.
8. Простуда в зоне носогубного треугольника
Простуда вокруг носа, губ и рта — это, скорее всего, вирус простого герпеса 1-го типа. Если вы один раз получили этот вирус, то, увы, он останется с вами навсегда. Обострения происходят, когда иммунитет человека из-за стрессов, болезней или переутомления понижается.
- Обычно проходит самостоятельно, для ускорения процесса в аптеках продаются специальные мази.
9. Трещины на губах
Время от времени у всех бывают сухие или потрескавшиеся губы, особенно зимой или после длительного пребывания на солнце. Трещины могут также быть аллергической реакцией или ответной реакцией организма на некоторые медицинские препараты.
- Детское правило не облизывать губы на морозе по-прежнему хорошо работает. А еще не забывать про бальзамы для губ.
10. Избыток волос на лице
У многих волосы на лице могут быть наследственным фактором. У молодых женщин же они могут указывать на то, что яичники не функционируют должным образом. Это называется синдромом поликистозных яичников, что может в дальнейшем затруднить наступление беременности.
- Стоит обратиться к гинекологу за лечением. Дополнительно попробуйте избегать продуктов с высоким содержанием сахара.
11. Гиперпигментация на лице
Если симметрично на щеках, а также на переносице образовались темные пятна, это классический признак мелазмы — одного из видов гиперпигментации. Она обычно встречается у женщин и быстрее развивается у смуглых людей. Частое пребывание на солнце также способствует ее росту.
- У молодых женщин мелазма нередко появляется при беременности, у особо счастливых проходит сама. Но уже есть много косметических средств для борьбы с гиперпигментацией: лазеротерапия, отбеливающая косметика, химические пилинги.
12. Поредевшие брови или ресницы
Если брови или ресницы поредели не из-за неудачных косметических экспериментов, то это может сигнализировать о проблемах со щитовидной железой. Ее слабая активность — признак гипотиреоза. Часто возникает у людей старше 50 лет.
- Дополнительные симптомы: вялость, чувство усталости, сухая кожа, необъяснимый набор веса. Анализ крови и консультация врача — вот что нужно делать в этом случае.
13. Прыщи и высыпания на подбородке или изменение его цвета
Подбородок тесно связан с нашими гормонами, поэтому любое гормональное изменение может вызвать высыпания на нем. Но это еще не все: недостаток сна и жирная пища также могут привести к изменению цвета или прыщам.
- Старайтесь высыпаться и правильно питаться. Овощи, фрукты, рыба и полезные семена и зерна помогут в борьбе за здоровый кишечник и чистый подбородок.
У обычной сыпи, шелушения и других симптомов может быть в 10 раз больше причин для возникновения, чем перечислено. Точный диагноз поставит только врач. Здесь собраны лишь самые распространенные варианты.
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Фото на превью depositphotos