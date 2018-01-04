13 сигналов организма о болезнях, которые отражаются на нашем лице

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Иногда наше лицо говорит больше, чем мы хотели бы сказать. В этом есть и плюс. Пристальный взгляд в зеркало поможет определить, где в организме есть дисбаланс, а возможно, и предотвратить будущую болезнь. AdMe.ru перечислил несколько дефектов кожи лица, о причинах возникновения которых будет любопытно узнать каждому из нас. С чем-то многие уже сталкивались, другую информацию можно просто взять на вооружение.

1. Мешки и черные круги под глазами

Темные круги под глазами — часто унаследованная черта, и здесь уже ничего не поделаешь. Но если «раскрас панды» проявился недавно, то стоит выяснить причину. Самые распространенные — недостаток сна, курение, гормональные изменения, аллергия или злоупотребление алкоголем, кофе, соленой пищей. Долгосрочный эффект будет, если избавиться от первопричины. Но для временной маскировки сгодятся холодный компресс, патчи под глаза и хороший консилер.

2. Пятна или прыщи на лбу

Пятна или прыщи на лбу появляются из-за пота (у тех, кто носит челку) или неправильного снятия макияжа. Кожа на лбу также остро реагирует на работу пищеварительной системы, поэтому жирная еда, фастфуд и нездоровые перекусы быстро изменяют ее состояние. Уже сегодня стоит распрощаться с пищевым беспределом и едой всухомятку, и совсем скоро лоб перестанет портить отражение в зеркале.

3. Красный нос

На носу расположено большое количество кровеносных сосудов, их расширение и приводит к изменению цвета. Этому способствуют температурные перепады, аллергия, эмоциональный стресс или насморк. Но в любом случае покраснение будет временным, достаточно только устранить причину. Если же нос постоянно красный, это повод обратить внимание на состояние своих сосудов, пересмотреть образ жизни и обратиться за точным диагнозом к врачу.

4. Желтоватая кожа лица и глаз

Такое случается, когда в организме накапливается слишком много отходов. Обычно это наблюдается у детей, родившихся до 38 недель. Их печень еще не может работать так, как должна. У взрослых же желтуха может означать более серьезные проблемы или говорить о злоупотреблении алкоголем. Проверить печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Вместе с врачом исключить такие вирусные инфекции, как гепатит и мононуклеоз.

5. Неожиданное появление родинок и родимых пятен

В большинстве случаев здесь не о чем беспокоиться, но бдительность не помешает. Задайте себе несколько вопросов. Отличается ли форма с каждой стороны? Цвет или края родинки неровные? В диаметре она больше чем горох? Изменилась ли она за последние несколько недель? Поговорите с врачом, если вы ответили «да» на любой из этих вопросов. Возьмите за привычку избегать агрессивного солнца и пользоваться кремами с SPF.

6. Сыпь по лицу в виде бабочки

Небольшая сыпь на лице может быть вызвана неправильно подобранной косметикой, аллергией, сменой климата, чрезмерным потреблением сладкого. При устранении фактора-провокатора она проходит сама по себе. Но если сыпь охватывает обе щеки в форме бабочки, это считается общим признаком волчанки. Для волчанки характерны дополнительные симптомы: лихорадка, боль в суставах, синеющие на холоде пальцы. При таком наборе надо скорее идти к врачу.

7. Шелушение кожи вокруг рта и носа

Изменения кожи в области рта и носа могут возникнуть в результате разных причин, но чаще всего означают недостаток основных витаминов А, С, Е или В в организме. Шелушение часто сопровождается общей слабостью, плохой концентрацией внимания, выпадением волос и слоящимися ногтями. Стоит сдать анализы и выяснить, каких витаминов не хватает. Пересмотреть свой рацион и добавить нужные продукты.

8. Простуда в зоне носогубного треугольника

Простуда вокруг носа, губ и рта — это, скорее всего, вирус простого герпеса 1-го типа. Если вы один раз получили этот вирус, то, увы, он останется с вами навсегда. Обострения происходят, когда иммунитет человека из-за стрессов, болезней или переутомления понижается. Обычно проходит самостоятельно, для ускорения процесса в аптеках продаются специальные мази.

9. Трещины на губах

Время от времени у всех бывают сухие или потрескавшиеся губы, особенно зимой или после длительного пребывания на солнце. Трещины могут также быть аллергической реакцией или ответной реакцией организма на некоторые медицинские препараты. Детское правило не облизывать губы на морозе по-прежнему хорошо работает. А еще не забывать про бальзамы для губ.

10. Избыток волос на лице

У многих волосы на лице могут быть наследственным фактором. У молодых женщин же они могут указывать на то, что яичники не функционируют должным образом. Это называется синдромом поликистозных яичников, что может в дальнейшем затруднить наступление беременности. Стоит обратиться к гинекологу за лечением. Дополнительно попробуйте избегать продуктов с высоким содержанием сахара.

11. Гиперпигментация на лице

Если симметрично на щеках, а также на переносице образовались темные пятна, это классический признак мелазмы — одного из видов гиперпигментации. Она обычно встречается у женщин и быстрее развивается у смуглых людей. Частое пребывание на солнце также способствует ее росту. У молодых женщин мелазма нередко появляется при беременности, у особо счастливых проходит сама. Но уже есть много косметических средств для борьбы с гиперпигментацией: лазеротерапия, отбеливающая косметика, химические пилинги.

12. Поредевшие брови или ресницы

Если брови или ресницы поредели не из-за неудачных косметических экспериментов, то это может сигнализировать о проблемах со щитовидной железой. Ее слабая активность — признак гипотиреоза. Часто возникает у людей старше 50 лет. Дополнительные симптомы: вялость, чувство усталости, сухая кожа, необъяснимый набор веса. Анализ крови и консультация врача — вот что нужно делать в этом случае.

13. Прыщи и высыпания на подбородке или изменение его цвета

Подбородок тесно связан с нашими гормонами, поэтому любое гормональное изменение может вызвать высыпания на нем. Но это еще не все: недостаток сна и жирная пища также могут привести к изменению цвета или прыщам. Старайтесь высыпаться и правильно питаться. Овощи, фрукты, рыба и полезные семена и зерна помогут в борьбе за здоровый кишечник и чистый подбородок.

У обычной сыпи, шелушения и других симптомов может быть в 10 раз больше причин для возникновения, чем перечислено. Точный диагноз поставит только врач. Здесь собраны лишь самые распространенные варианты. Поделитесь с нами, с чем вы сталкивались.