13 уловок от бывалых аферистов, на которые попадается большинство людей

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В эпоху стремительного развития технологий и интернета все сложнее различать, где таится обман и уловка мошенника, а где — правда и благие намерения. Аферисты спят и видят, как бы обвести вокруг пальца наивного пользователя. Именно поэтому список изощренных схем для развода ежедневно увеличивается, а выявить их все сложнее. Сегодня команда AdMe.ru собрала список актуальных уловок от злоумышленников, которые могут встретиться вам на пути в мире онлайна.

1. Интернет-заем

Схема: вы подаете заявку на предоставление займа, и в 90 % случаев ее одобряют. Сотрудники просят предоставить необходимые документы и информацию о месте работы. Когда все готово и приходит время выдачи денег — вас просят оплатить комиссию для пересылки средств с их стороны. После того как деньги отправлены, вам перестают отвечать. Что делать: не верить шарлатанам, требующим деньги за услугу вперед.

2. Работа на дому

Схема: в сети выставляется реклама с очень привлекательной вакансией, которая обещает еще и большую заработную плату. Опыт, возраст и образование чаще всего для таких «работодателей» не имеют значения. Все условия и детали в начале кажутся понятными и подозрений не вызывают, поэтому мошенники без зазрения совести требуют паспортные данные. Объясняется это просто: информация нужна для внесения анкеты в их базу данных. На деле: преступники используют ее для получения кредитов и займов. Что делать: не предоставлять малознакомым и подозрительным личностям свою личную и тем более паспортную информацию.

3. Раскрутка в социальных сетях

Схема: вам предлагается продвижение вашей группы или аккаунта с помощью размещения рекламы на тематических площадках. Чтобы усыпить бдительность жертвы, обманщики добавляют информацию о своих ранее сделанных заказах и псевдоотзывы довольных клиентов. Отправляя деньги на счет таких «рекламщиков», можете быть уверены, что ни денег, ни прибавления подписчиков вы точно не увидите. Что делать: не идите на поводу у своей жадности, если не хотите оказаться обманутым. Нуждаясь в подобных услугах, обращайтесь в специализированные рекламные агентства.

4. Уникальное предложение

Схема: в сети появляется объявление, где рекламируется дорогой товар по очень соблазнительной цене. Зачастую создатели таких рекламных постов любят добавлять счетчик, чтобы человек, увидев красивую картинку и правдоподобное описание, решился на покупку как можно быстрее. Покупая что-либо на подобных «распродажах», вы рискуете обзавестись дешевой копией продукта известного бренда. Что делать: покупайте вещи только на официальных сайтах.

5. Почти WhatsApp

Схема: создается полная копия известного приложения, и, устанавливая ее, вы рискуете заразить свой гаджет. При переходе на рекламный пост возможна утечка данных. Что делать: будьте внимательнее к деталям. Популярные программы для гаджетов всегда стоят на первых местах в списках для скачивания.

6. Выигрыш на миллион

Схема: вы получаете извещение о том, что стали победителем в лотерее и выиграли приз. Чтобы получить его, необходимо всего лишь оплатить комиссию за пересылку. После отправки денег оказывается, что никакой лотереи и не существовало. Что делать: если вы не участвовали в розыгрыше — не верьте в воображаемый выигрыш.

7. Скрытая угроза

Схема: вы получаете письмо от знакомого, который просит посмотреть или даже подписать некий документ, прикрепленный ниже. В большинстве случаев это заархивированный файл, открыв который ваш гаджет или моментально блокируется, или все данные на нем зашифровываются. За доступ к информации вымогают деньги, отправление которых не гарантирует ее восстановление. Что делать: не скачивайте и ни в коем случае не открывайте файлы, о которых вы слышите впервые.

8. Решение вопросов шантажом

Схема: вам поступает сообщение о том, что ваш аккаунт / номер телефона находится в очереди на блокировку. Чтобы избежать этого, предлагается сделка, где вам всего лишь нужно перечислить деньги на электронный кошелек «исполнителя». Что делать: игнорируйте подобные заявления, так как они чаще всего ничего за собой не несут.

9. Несчастный случай

Схема: в социальных сетях появляется пост, где рассказывается история о внезапно случившейся трагедии. Мошенники в таких ситуациях давят на жалость и акцентируют внимание на срочности, выманивая таким образом средства сразу у большого количества людей. Что делать: проверяйте информацию очень детально. Связывайтесь с человеком, написавшим такое объявление, напрямую. Если к посту прилагается фотография, проверьте ее на подлинность в гугле.

10. Закадычные друзья

Схема: вам пишет знакомый и просит занять на некоторое время определенную сумму денег. Злоумышленник найдет тысячу причин, почему деньги нужно отправить именно на карту, а не передать лично. После отправки денег оказывается, что аккаунт этого человека просто-напросто взломали. Что делать: если есть возможность позвонить вашему другу и убедиться, что это действительно его просьба, то сделайте. Если же нет — игнорируйте подобные письма.

11. Свидание в несуществующем месте

Схема: вы знакомитесь с человеком, который тут же предлагает встретиться. Местом встречи оказывается некий антикинотеатр, где зал обязательно нужно забронировать. У вашего собеседника в этот момент как раз не оказывается необходимой суммы, и он предлагает отдать деньги при встрече, если вы оплачиваете сеанс. На деле: такого заведения в вашем городе даже не существует. Что делать: просто найдите в гугле информацию об этом месте и будьте уверены, что отправляете деньги не на счет мошенника.

12. Цена за фотографию

Схема: новый знакомый втирается в доверие и в игривой форме выпрашивает фото личного характера. После получения желаемого начинается шантаж и угрозы разослать фото всем друзьям. Цель: получение выкупа. Что делать: прежде чем делиться чем-то личным с малознакомым человеком, подумайте, чем такая откровенность может обернуться для вас.

13. СМС с сюрпризом