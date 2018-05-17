13 процедур у косметолога, которые можно и нельзя делать летом

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Специалисты говорят, что эффективность косметических процедур зависит в том числе и от времени года. Летнее яркое солнце и жара способны свести на нет все старания косметолога.

Мы в AdMe.ru собрали мнения профессионалов о процедурах, которым лето не помеха. И отметили те процедуры, проведение которых в жаркое время опасно для кожи. Стоит помнить, что неверно выбранное время способно даже навредить красоте, к которой мы так стремимся.

Идеальные процедуры для лета

Мезотерапия без уколов Мезотерапия считается процедурой холодного времени года. Однако безинъекционный метод — прекрасное решение для лета. Коктейль из органических кислот, микроэлементов, витаминов наносится на лицо, а проникновение в кожу осуществляется при помощи специального аппарата. Кожа практически не раздражается, поэтому специальная защита от ультрафиолета не требуется, достаточно ваших обычных уходовых средств. Массаж лица Летом можно делать любые массажи для улучшения состояния кожи и мышц лица. Кроме расслабляющего и лимфодренажного массажей не противопоказаны массажи с использованием масок. Пилинги летом не используются, возможны только легкие их варианты. Холодные обертывания Летом работают только холодные обертывания, горячие приведут к сухости кожи и ее шелушению. А зачем нам обратный косметический эффект? Лучшие варианты — обертывания из водорослей, охлаждающие травяные, цветочные, глиняные. Такая процедура помогает выводу лишней жидкости и токсинов, увлажнению и разглаживанию кожи. У холодных обертываний меньше противопоказаний, чем у горячих, но все же стоит быть настороже, если у вас проблемы с почками, печенью или гинекологические заболевания. Строгое противопоказание — беременность.

Охлаждающие маски Эффект схож с обертываниями, и цель таких масок — устранение лишней отечности лица, увлажнение, легкий пилинг. Важно: даже используя так называемые летние пилинги на основе кислот, которые уменьшают чувствительность кожи к солнцу, нужно помнить, что после таких процедур нежелательны поездки на курорты, солярий и пляж. Биоревитализация Насыщение кожи гиалуроновой кислотой — хороший вариант для лета. В том числе и потому, что гиалуронка удерживает влагу, кожа становится упругой, нормализуется обмен веществ. Одно из важных свойств гиалуроновой кислоты — антиоксидантное действие, а значит, у кожи появляется барьер на пути солнечного излучения. Ультразвуковая чистка лица Чистки лица нежелательно проводить летом, однако ультразвуковой вариант подходит для жаркого времени года. Косметологи советуют проводить такую процедуру как перед отпуском, чтобы выровнять тон лица, так и после — чтобы убрать разрушенный ультрафиолетом верхний слой кожи. Микротоковая терапия Процедура помогает обменным процессам проходить активней, насыщая клетки кислородом. Происходит активное обновление кожи, улучшается ее цвет и состояние. Микротоки стимулируют выработку собственного эластина и коллагена кожи. Процедура нетравматична, поэтому косметологи рекомендуют проводить ее и в летнее время.

Нельзя делать летом

Пилинг Основная опасность от проведения пилингов летом — это появление пигментных пятен, от которых потом крайне сложно избавиться. Часто появляются сильные раздражения кожи, отеки, сыпь и даже рубцы. Выраженность зависит от свойств кожи. Отбеливание Осветление пигментных пятен и кожи в летнее время не будет эффективно, мало того, после процедуры в случае попадания солнца кожу могут подстерегать ожоги. Косметологи рекомендуют также отказаться от домашних мягких способов отбеливания — масок и кремов, невозможно однозначно предсказать реакцию химических элементов в их составе на агрессивное солнце. Летом допустимо отбеливание природными средствами. Удаление родинок и папиллом Если нет срочных показаний, новообразования на коже удалять нельзя. Процедуры проводятся при помощи лазера, электрокоагуляции или радиоволн. Это значит, что используется ультрафиолет. При попадании солнечных лучей на месте удаленной родинки может образоваться синяк или отечность, которые очень тяжело уходят. После удаления образований жидким азотом также очень нежелательно попадание на это место солнечных лучей.

Липосакция Эта серьезная операция оставляет после себя множество шрамов и рубцов, которым надо дать возможность рассосаться. Для этого нужно носить специальный бандаж. В жаркое время года это крайне неудобно, но если пренебречь этим правилом, то можно получить нагноение и расхождение швов. Ботокс После уколов ботокса на солнце нельзя появляться в течение 2 недель, опасным будет и обычное «городское» солнце. Вещества, которые входят в состав косметического коктейля, очень чувствительны к высоким температурам и ультрафиолету. Если посчастливится не получить побочных эффектов, то ботокс просто разрушится и кожа останется точно такой же, как и до процедуры. Помимо солнца запрещены баня, массаж, алкоголь. Лазерная эпиляция Противопоказаний «в виде лета» для лазерной эпиляции не существует только для зоны бикини, но только если вы не собираетесь на пляж. Солнце в городе будет опасно, если вы делаете процедуру для ног, подмышек или лица. В противном случае могут появиться сильные раздражения, аллергическая отечность или сыпь.

Бонус: о чем не стоит забывать в жару

Косметологи всегда говорят от «правиле трех», которое нужно соблюдать летом: очищение, увлажнение, защита. Питание для кожи летом не столь актуально, а 3 шага важно не пропускать.

Кремы, которыми вы пользуетесь, обязательно должны содержать SPF, а для поездки в отпуск лучше выбрать отдельный защитный крем для лица. Не стоит рисковать и наносить на лицо защитный крем для тела, кожа может отреагировать неадекватно.

Если вы не знаете, крем с каким SPF выбрать, можно воспользоваться формулой. Теоретически, если при нахождении на солнце ваша кожа обгорает за 20 минут, использование солнцезащитного крема SPF 15 предотвращает покраснение в 15 раз дольше — около 5 часов. Но при этом после купания крем утрачивает свои свойства гораздо быстрее.

Покупая солнцезащитный крем, обратите внимание на присутствие не только UVB, но и UVA-фильтра. В этом случае защищаются не только поверхностные, но и глубокие слои кожи.