13 проблем со здоровьем, о которых предупреждают лунки на ногтях

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Если вы посмотрите на свои ногти, то заметите светлые участки в основании. Это лунки, или лунулы. Изменение цвета, формы и размера лунок может указывать не только на наличие заболевания, но и на предрасположенность к нему. Такая диагностика помогает вовремя заметить проблему и принять меры. AdMe.ru узнал, как провести диагностику здоровья по ногтевым лункам.

Изменения лунки на одном пальце

Лунула на мизинце , как правило, должна быть практически незаметна или вовсе отсутствовать. Связана она с работой почек, тонкого кишечника и сердца. Увеличенная лунка может быть причиной повышенного кровяного давления.

Безымянный палец отвечает за работу репродуктивной и лимфатической систем. Плохо заметная лунка может говорить о проблемах с обменом веществ.

Средний палец связан с работой головного мозга и сердечно-сосудистой системы. Отсутствие лунки может указывать на проблемы с сосудами и повышенное давление.

Лунка на указательном пальце может отсутствовать или сильно уменьшиться из-за неправильной работы кишечника, поджелудочной железы или хронических заболеваний ЛОР-органов.

Лунула на большом пальце отображает работу легких и селезенки. Она самая заметная из всех и должна быть размером не больше 25 % от длины всего ногтя. Может сильно уменьшиться у постоянных курильщиков или увеличиться при повышенном артериальном давлении.

Слишком большие лунки

Лунулы считаются большими, когда занимают треть (или больше) всего ногтя. Они указывают на проблемы с сердечно-сосудистой системой, сбои сердечного ритма и пониженное артериальное давление. Часто большие лунки можно наблюдать у спортсменов и людей, чей род деятельности связан с физическими нагрузками. Если человек не занимается спортом, то увеличенные лунки могут появиться из-за сильного стресса.

Маленькие лунки

Маленькие лунки, которые едва достают до поверхности кутикулы, говорят о низком кровяном давлении и проблемах с кровообращением. Это может быть признаком слабой иммунной системы, плохого обмена веществ, недостатка железа и витамина В12 в организме. Если заметно, что лунулы изолированы поперечной полосой от остальной части ногтевой пластины, то это указывает на проблемы с сахаром в крови и возможное развитие сахарного диабета.

Совсем не видно лунок

Не стоит паниковать, если вы вовсе не обнаружили лунок на своих ногтях или ногтях ребенка. У детей они часто не видны и появляются со временем. А у некоторых людей они не появляются из-за физиологической особенности строения ногтя. Однако резкое исчезновение лунул воспринимается современной медициной как один из симптомов нарушения кровообращения. Исследование показало, что отсутствие лунул связано с проблемами с щитовидной железой, дефицитом витамина В12 и железа.

Изменение цвета лунок

Серые лунки указывают на сильную усталость, проблемы с пищеварением и возможные трудности в усвоении организмом питательных веществ. Белый цвет лунул — это хороший и естественный цвет. Лунки должны быть на несколько оттенков светлее кожи. Фиолетовый цвет — признак плохой циркуляции крови и недостатка кислорода в органах и тканях. Часто могут возникать головокружение и головные боли. Розовые (красные) лунки могут указывать на низкую физическую активность и проблемы с легкими. Черные лунки — крайне опасный признак, встречаются нечасто. Как правило, это симптом отравления тяжелыми металлами.