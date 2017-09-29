13 приемов самообороны, которые могут спасти вашу жизнь

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Мы видим новости о нападениях по телевизору и в интернете, но почти всегда думаем, что это не про нас. Что с нами не может такого случиться. К сожалению, никто не застрахован от атаки бандитов. AdMe.ru уверен, что лучше быть готовым к любым поворотам судьбы, и подобрал для вас 13 полезных советов. Мы надеемся, что вам никогда не придется ими пользоваться.

1. Сложите кулак правильно

Спор о том, что эффективнее — кулак или ладонь, ведется очень давно. Но чаще перед ударом рука непроизвольно складывается в кулак. Главное — сложить его так, чтобы не травмировать пальцы. Не выставляйте большой палец и не оставляйте его под четырьмя пальцами — это может привести к перелому. Не пренебрегайте ударами ладонью: этот удар более неожиданный.

2. Как избавиться от веревок

Самое главное, что нужно сделать, — это попытаться оставить лазейку — воздух. Если вам связывают руки, держите их в кулаке, если туловище — наберите воздуха, расширив диафрагму. Чем больше свободного места останется, тем выше ваши шансы освободиться.

3. Запомните уязвимые места

Физической силы у женщины намного меньше, чем у мужчины, поэтому вам нужно работать на неожиданность. Главное — нанести удар максимально резко и сильно. Если вы будете долго думать или «прицеливаться» — противник поймет, что вы собираетесь сделать, и разозлится еще больше.

4. Используйте приложения безопасности

Воспользуйтесь современными методами. Приложения Family Locator, bSafe и другие помогут отслеживать передвижение друзей и близких и, если потребуется, подать сигнал о помощи.

5. Придумайте кодовое слово

В детстве мы придумываем шифры, новые слова и даже языки. А эта, казалось бы, забава может спасти жизнь. Если у вас будет возможность поговорить или написать сообщение, зашифрованное «SOS» покажет общую ситуацию. А если в ребусах вы пойдете дальше, то близкие узнают, что вас повезли на север или по трассе, около заброшенных зданий или даже по какой-то определенной улице.

6. Используйте подручные средства

Используйте любой предмет, который может вам помочь. Так, сумку можно использовать как щит от ножевого нападения (только не прижимайте ее близко к телу), а шарф выкинуть в лицо, чтобы выиграть пару секунд. Зонтики, пакеты и даже мелочь в кармане могут помочь. Ключи — одно из лучших средств. Только не тратьте время на то, чтобы сделать из них кастет.

7. Баллончик в нужном месте

Нет никакого смысла держать газовый баллончик в сумке, если там у вас бездонная черная дыра. Чаще нападение происходит неожиданно, и выхватить средство защиты нужно максимально быстро. Даже внешний кармашек не совсем подходит для хранения баллончика — ведь и там нужно потратить время, чтобы расстегнуть молнию. Держите это средство в кармане: так вы быстро сможете применить его и убежать.

8. Если схватили за руку

Вырваться из захвата руки можно, использовав «правило большого пальца»: то есть вращайте руку в сторону большого пальца нападающего. Но помните, что рывок должен быть резким. Если противник поймет ваш замысел, он сожмет вашу руку со всей силы. В этом случае используйте ноги: бейте в пах, в колено и со всей силы наступайте на стопу.

9. Если схватили за волосы

Один из самых популярных способов нападения — захват волос жертвы. Этот прием не только болезненный, но и дает практически полный контроль над вашим телом. Поэтому в первую очередь схватитесь за руку противника обеими руками: так вы снова возьмете контроль в свои руки. Дальше снова используйте ноги. Как только почувствуете, что рука нападающего ослабила хватку, отпускайте свою и бегите.

10. Если схватили за шею

Популярный метод выхода из захвата шеи «круговой рычаг» — в действии не всегда оказывается продуктивным. Вам может запросто не хватить сил или времени. Лучше неожиданно ударить в пах или ткнуть пальцами в глаза — боль ослабит хватку нападающего.

11. В лифте

Конечно, все знают, что не нужно заходить в лифт с незнакомцами. И если входит кто-то, не вызывающий доверия, когда вы уже там, — лучше выйти. Возьмите в привычку вставать спиной к той части стены, где находятся кнопки. Лучше нажать кнопку за своего «соседа», чем дать ему остановить лифт и застрять с ним между этажами.

12. В машине

Как и в случае с лифтом, здесь можно заранее избежать нападения. Помимо стандартного «не садиться в машину к незнакомцам», можно демонстративно записать/ проговорить кому-нибудь по телефону номер и цвет машины и куда вы едете. Если нападения избежать не удалось, бейте по уязвимым местам: в пах, нос и глаза.

13. Научитесь оказывать первую помощь

Если вы халтурили на уроках ОБЖ в школе, то сейчас мы все же советуем выучить основные правила по оказанию первой медицинской помощи. Возможна ситуация, когда вы или кто-то около вас будете ранены, а больница будет находиться неблизко. В этом случае ваши первые спасательные действия смогут помочь вплоть до сохранения жизни.

Еще несколько правил, которые вам пригодятся

Будьте начеку . Из-за музыки в наушниках, полного погружения в экран телефона или просто привычки смотреть под ноги, а не по сторонам вы можете не заметить злоумышленника. Смотрите по сторонам и время от времени оглядывайтесь назад: если эффект неожиданности будет упущен, нападающий может и передумать нападать.

. Из-за музыки в наушниках, полного погружения в экран телефона или просто привычки смотреть под ноги, а не по сторонам вы можете не заметить злоумышленника. Смотрите по сторонам и время от времени оглядывайтесь назад: если эффект неожиданности будет упущен, нападающий может и передумать нападать. Сохраняйте дистанцию. Старайтесь сделать все возможное, чтобы вас не прижали к стене. Даже если противник двигается на вас, уходите не назад, а вбок, изменяя этим вашу общую траекторию движения.

Старайтесь сделать все возможное, чтобы вас не прижали к стене. Даже если противник двигается на вас, уходите не назад, а вбок, изменяя этим вашу общую траекторию движения. Держите ладони перед собой. Это не только оборонительная позиция (только следите, чтобы кисти рук были на уровне подбородка, а локти полусогнуты), но и «примирительная». Так вы говорите: «Спокойно. Успокойтесь. Давайте решим дело миром», но при этом и готовы дать отпор.

Это не только оборонительная позиция (только следите, чтобы кисти рук были на уровне подбородка, а локти полусогнуты), но и «примирительная». Так вы говорите: «Спокойно. Успокойтесь. Давайте решим дело миром», но при этом и готовы дать отпор. Главное — убежать. Даже если вы выучили и отработали все приемы, это не значит, что вы стали Электрой. Не нужно мериться физической силой с мужчиной, ваша главная задача — остаться целой. Поэтому берите в расчет три момента: вырваться из захвата, сбить с толку, бежать.