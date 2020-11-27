13 предметов в женской сумочке, по которым мусорное ведро плачет

В женской сумочке можно найти что угодно: сменную обувь, запасные колготки, увесистую книгу и даже мини-аптечку. Порой в голове не укладывается, как такое количество предметов умещается в небольшом аксессуаре. Но, согласно правилам этикета, сумка не должна быть набитой до отказа и с трудом застегиваться, поэтому стоит своевременно избавляться от ненужных мелочей.

Прекрасная половина редакции AdMe.ru составила список вещей, которые мертвым грузом оседают в недрах дамских сумок, а заодно провела ревизию в своих ридикюлях.

Использованные ватные палочки

Без ватных палочек невозможно представить ни одну косметичку. Они ежедневно стоят на страже идеального макияжа, убирают с лица излишки косметики или следы потекшей туши. Но зачастую после использования палочки не утилизируются, а возвращаются в дамскую сумку. Причем некоторые любительницы мейкапа используют их повторно, несмотря на то что они предназначены для однократного применения.

Разбитая пудра или румяна

У каждой женщины хоть раз разбивалась любимая пудра или румяна. Выбросить жалко, да и покупка нового средства обычно не входит в планы, поэтому поврежденная косметика продолжает лежать на дне сумки и все в ней пачкает. Не откладывайте в долгий ящик, а попробуйте восстановить разбитую палетку, тем более, судя по инструкции, сделать это проще простого.

Пустые блистеры от таблеток

Ничего удивительного в том, что в женской сумочке можно обнаружить мини-аптечку, нет. Уж что-что, а обезболивающие таблетки хранятся чуть ли не у каждой второй представительницы прекрасного пола. Единственный минус такого хранения — пустые блистеры от пилюль, которые многие забывают выбросить. Своевременно избавляйтесь от мусора, чтобы не захламлять вашу красивую и стильную сумку.

Старомодная расческа или расческа с металлическими зубчиками

Старомодная расческа не прибавит лоска, а расческа с металлическими зубчиками и вовсе может испортить волосы. Деревянные гребни, в свою очередь, улучшают кровообращение кожи головы, укрепляют структуру волос и улучшают их внешний вид. Помимо этого, и выглядят куда эстетичнее устаревших собратьев.

Бумажные чеки

Хранить ворох бумажных чеков в сумке не самая лучшая идея. К тому же со временем они выцветают, мнутся и рвутся. Если вы совершили какую-то крупную покупку, то можно сфотографировать чек и сохранить в памяти смартфона или компьютера. Кроме того, всегда можно восстановить информацию об оплате в самом магазине или взять выписку с банковской карты, которой вы оплачивали товар.

Пустые упаковки от жевательной резинки

Скрученные, смятые, разорванные упаковки от жвачки, осевшие в вашей сумке, порядка тоже не добавляют. К ним можно добавить и фантики от конфет, шоколада и прочих вкусняшек, которыми мы с вами так любим побаловаться.

Остатки губной помады

Из любимой помады многие выжимают максимум возможного. Как итог — непрезентабельного вида тюбик, которым не то что пользоваться — достать из сумочки стыдно. Помимо этого, губные помады, как и любая декоративная косметика, имеют свой срок годности, который становится короче из-за неправильных условий хранения и частого использования.

Держатель дисконтных карт

Прошли те времена, когда приходилось таскать в сумке увесистый кардхолдер со всеми дисконтными картами. Мобильные приложения на смартфонах отлично справляются с этой задачей и к тому же значительно экономят место в вашем саквояже.

Просроченные купоны на скидку

Как показывает практика, о сроках проведения акции мы благополучно забываем, как только покидаем пределы магазина. Скидочные купоны прочно оседают на дне наших сумок, а их звездный час так и не наступает, ведь мы вспоминаем о них слишком поздно.

Старые тампоны в поврежденной упаковке

Согласно исследованиям ученых, сумка — самый грязный аксессуар в женском гардеробе. Неудивительно, ведь мы носим ее с собой в общественные места, ставим на пол, кладем на стол, храним в ней деньги, смартфоны и прочие вещи. Поэтому держать в ней тампоны без защитного футляра не рекомендуется, так как со временем их пластиковая оболочка может повредиться, а сами тампоны испачкаются и станут рассадником микробов.

Крем для рук с истекшим сроком годности

Как давно вы проверяли срок годности ваших косметических средств? Любую «просрочку» необходимо выбрасывать без жалости, будь то лосьон или помада. Дело в том, что после окончания срока хранения крем может спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому не стоит экономить на своем здоровье, берегите себя.

Металлическая пилка для ногтей

Раньше это была самая популярная пилка для маникюра. Ее основа — металлическая пластина, покрытая сапфировой или алмазной крошкой. Но, к сожалению, у такой пилки больше недостатков, чем преимуществ. Она расслаивает ногтевую пластину и оставляет на ногте микротрещины.

Старые ненужные визитки

Ворох макулатуры с устаревшими и неактуальными контактами магазинов, салонов, клиник и прочих учреждений лишь создает беспорядок в сумке. Держать контактные данные в электронном виде намного удобнее. Приучите себя сразу заносить нужные номера в телефонный справочник, а от бумажных визиток смело избавляйтесь.