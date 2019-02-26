13 правил чистоты для тех, кто уже отчаялся навести дома порядок

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Сложно найти человека, который был бы по-настоящему равнодушен к беспорядку. Нам нравится, когда дома чисто, уютно и каждую вещь легко найти. Только, как правило, такая идиллия бывает лишь после генеральной уборки. Руки опускаются, и порой кажется, что попал в самый настоящий заколдованный круг беспорядка. Но у нас есть маленькие секреты, благодаря которым вещи будут всегда на своих местах. Это вполне реально.

Мы в AdMe.ru очень ценим уют и чистоту и всегда находимся в поиске решений, которые способны сделать жизнь еще комфортнее и проще. Уверены, эти 13 советов не оставят у вас вопросов о том, как навести идеальный порядок в доме.

1. Возвращайте все вещи на свое место

Определите каждому предмету конкретное место в доме. Это избавит вас от постоянных поисков и от потери драгоценного времени, а также поможет легко поддерживать порядок. Ведь он в большей степени зависит от того, насколько пространство в квартире захламлено всякими вещами, разбросанными по разным углам.

2. Застелите верхнюю поверхность кухонных шкафов пленкой

В кухне на всех поверхностях постоянно скапливается жир. Особенно страдают шкафы, полки и кухонные фартуки. Если вы застелите верхнюю поверхность полок и шкафов пищевой пленкой, то во время уборки достаточно будет протереть их сверху влажной тряпкой — и никакого скопления жира и грязи на поверхности мебели. Просто время от времени меняйте пленку.

3. Возьмите все необходимое для уборки с собой

Небольшой пластиковый ящик или тазик — прекрасный помощник во время уборки. Он избавит вас от необходимости ходить из комнаты в комнату за оставленными там моющими средствами. Положите их в ящик и носите его вместе с собой.

4. Наводите порядок во время небольших пауз

Многие домашние дела можно выполнять во время коротких пауз, которые возникают между прочими делами, которыми вы занимаетесь. К примеру, если вы зашли на кухню, чтобы вскипятить чайник, за эти 3–5 минут ожидания вполне можно успеть вымыть несколько тарелок или протереть пол в одной комнате.

5. Используйте антистатик против пыли

Если побрызгать антистатиком на экраны и задние поверхности бытовой техники, телевизоров и компьютеров и затем протереть их бумажным полотенцем, то пыль на них будет оседать в 2 раза меньше.

6. После нанесения моющего средства на поверхность подождите 15 минут

Это правило действует при чистке таких поверхностей, как кафель, керамика и даже пластик. Не стоит наносить чистящее средство и сразу же начинать отмывать, например, унитаз или плитку в ванной. Лучше подождать 10–15 минут и лишь потом приступать к отмыванию: так вы потратите гораздо меньше времени и сил. А в промежутке можно опять же заняться другими мелкими делами.

7. Распределите все крупные задачи по дням недели

Все крупные домашние дела можно распределить по дням недели. Например, так: в понедельник — постирать белье, во вторник — выполнить уборку санузлов, в среду — купить продукты, в четверг — помыть полы, в пятницу — протереть пыль и пропылесосить. Это поможет избежать аврала и освободить субботу и воскресенье для отдыха.

8. Найдите свою «точку беспорядка»

«Точка беспорядка» определяет количество вещей, которое человек или семья в состоянии содержать в порядке. Этот предел у каждого свой. К примеру, вы можете держать под контролем лишь небольшое количество вещей, и стоит чуть превысить это количество — как дома неумолимо образуется беспорядок. Если у вас низкая «точка беспорядка», то для начала сократите количество вещей в доме, а затем уже определите для каждой вещи свое место.

9. Избавляйтесь как минимум от 20–30 вещей ежемесячно

Ежемесячно у каждой семьи в доме накапливается большое количество ненужных вещей. Это может быть упаковка, рекламные листовки, газеты и журналы, мелкие сувениры и т. д. А потому стоит хотя бы раз в месяц брать в руки коробку, обходить с ней всю квартиру и складывать в нее минимум 20–30 вещей, которые вы не используете и от которых вам уже не жалко избавиться.

10. Выделите каждому члену семьи свой контейнер для вещей

Выделите каждому члену семьи удобный контейнер, куда он мог бы складывать те вещи, которыми регулярно пользуется, например ключи, телефон, карточки и др. Так ему легче будет поддерживать порядок и не тратить время на поиски потерявшейся в доме вещи.

11. Занимайтесь «расхламлением» вещей отдельно по их категориям

Время от времени необходимо также проводить «расхламление» личных вещей и предметов. Только делать это лучше по категориям, определив для каждой свой день: тогда это не займет много времени, а кроме того, выше вероятность, что вы не бросите дело на полпути. Начать лучше с собственной одежды. Разделите ее на маленькие подгруппы: нижнее белье, штаны, платья, верхняя одежда и т. д. Если свободного времени у вас не так много, можно тратить по полчаса в день на каждую подгруппу. Обязательно доводите дело до конца, и тогда ваш дом порадует вас большим количеством свободного пространства и теми вещами, которые вам действительно нужны.

12. Используйте «коробку переселения»

Чтобы меньше времени и сил тратить на раскладывание предметов из других комнат по своим местам, возьмите коробку/ контейнер и складывайте все эти вещи туда. Когда закончите с наведением порядка, возьмите эту коробку и разнесите вещи по своим местам.

13. Избавьтесь от стихийных островков хранения вещей

Иногда за некоторыми вещами довольно стихийно закрепляются места их хранения. Например, это могут быть лекарства, которые мы используем в данный момент, книги, которые сейчас читаем, или же детские поделки за последние пару недель. Чтобы такие стихийные островки хранения не нарушали наш порядок, важно их ликвидировать и определить для каждой вещи в доме свое место. Для лекарств можно завести небольшую коробочку, книги переместить на полку, а из рисунков устроить выставку на стене или сложить в мультифору и убрать в шкаф.