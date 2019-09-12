13 вещей, на которых нельзя экономить, даже если очень хочется

21
15
38
19k

Умеренная бережливость похвальна, но она не всегда дает ожидаемые плоды. Прежде чем сокращать бюджет, надо подумать, не чревато ли это расходами в будущем. Ведь никому не хочется стать героем поговорки «скупой платит дважды».

Мы в AdMe.ru за разумные траты, поэтому составили список вещей, на которые не грех спустить свои честно заработанные.

1. Колготки

Дешевые колготки видно издалека: они невероятно блестят, грешат появлением стрелок при первой же попытке надеть, их швы выпирают из-под одежды и моментально разрушают образ прекрасной леди.

Производители дорогих колготок позволяют женщинам забыть обо всех этих проблемах и насладиться еще одним бонусом: за счет плотности качественные колготки держат форму, делая ноги визуально стройнее.

2. Спортивный топ

Спортивным бюстгальтером очень часто любят называть то, что на самом деле им не является. Мягкие тряпочки с тонкими лямками просто не могут выполнять необходимые функции. Спортивный топ должен сильно фиксировать грудь, ограничивая ее движение и предохраняя от растяжения. Для этого нужно максимально закрыть молочные железы, и чем интенсивнее физическая активность, тем более закрытый бюстгальтер необходим.

Вот «рецепт» хорошего спортивного бра:

  • Изготовлен из плотной многослойной ткани, которая плохо растягивается.
  • Впитывает пот и быстро сохнет.
  • Обладает широкими неэластичными лямками.
  • Обеспечивает максимальную поддержку с помощью полосы под грудью.
  • Не должен быть дешевым.

3. Шины

Качественные шины должны быть изготовлены из каучука. Этот материал повышает сцепление с дорогой, помогает сократить тормозной путь в экстренных ситуациях, улучшает управляемость и уменьшает дорожный шум. Для производства бюджетной резины используются синтетические смеси, которые не обладают вышеперечисленными свойствами. Кроме того, такая резина быстро стирается и рвется.

В зависимости от стоимости и качества покрышек их срок службы варьируется от 40 тыс. до 128 тыс. км. При покупке колес «с рук» стоит учитывать, что ими можно пользоваться всего 6 лет с даты изготовления.

4. Кухонные ножи

Хорошие ножи лежат в руке как влитые, ими приятно резать, мыть и даже просто любоваться ими. Добротные ножи реже нуждаются в заточке, и можно забыть о ситуации, когда нож не режет, а рвет. И так как они изготовлены из более прочных материалов, то вы не столкнетесь с проблемой отломанного кончика или выпадающего из ручки лезвия. Для повседневного использования достаточно купить набор из 4 основных кухонных ножей: поварской, для чистки овощей, зубчатый и универсальный.

5. Средства для мытья посуды

Как бы тщательно вы ни споласкивали посуду, немного моющего средства остается на поверхности и попадает в пищу. Поэтому нужно очень тщательно изучать его состав. Важно, чтобы среди компонентов не было искусственных ароматизаторов, этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), за счет которой образуется обильная пена.

Кроме того, в состав дешевых средств для мытья посуды входит мало моющей основы и много воды. И чтобы получить хороший результат, нужно лить на губку очень много средства, что, сами понимаете, совсем не экономно.

6. Отпуск

Чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. Многие не уходят в отпуск годами, потому что это лишние траты и неделя, а то и две (!) без дохода. Лучше прекратить эту порочную практику, пока не поздно, собраться с силами и каждый месяц откладывать небольшую сумму. За год как раз скопится достаточно денег, чтобы провести отпуск достойно.

В любом случае не стоит уделять работе все то время, что не занято сном. Отдыхайте, чтобы повысить продуктивность. Устроив себе перерыв на пару дней, вы сможете «перезагрузиться» и будете работать более эффективно.

7. Парфюм

Многие женщины экономят на туалетной воде и покупают подделки под известные бренды. Сберечь деньги тут не получится по одной причине: стойкость дешевой парфюмерии оставляет желать лучшего и ее приходится наносить снова и снова. А флакон духов объемом 100 мл рассчитан в среднем на 800 нажатий, следовательно, качественные духи, которые держатся на коже, прослужат дольше.

8. Подушки

Доказано, что подушки с перьями и пухом могут стать причиной развития аллергии. Поэтому пора оставить их в прошлом и обратить внимание на современные наполнители: бамбуковое волокно, холлофайбер, искусственный лебяжий пух, гречневая лузга, а также варианты с латексом и пеной с эффектом памяти.

Выбирать подушку стоит исходя из того, в какой позе вы предпочитаете спать:

  • На спине — нужна подушка высотой 8–10 см, средней жесткости.
  • На боку — понадобится высокая и жесткая подушка, которая заполняет пространство между плечом и ухом и хорошо поддерживает шею.
  • На животе — подходит мягкая, почти плоская подушка высотой 6–8 см.
  • Постоянно переворачиваетесь — выбирайте универсальную, средней высоты (8–10 см), но достаточно мягкую, чтобы она легко принимала нужную форму.

9. Компьютерное кресло

Неправильная поза при сидении увеличивает нагрузку на спину примерно на 40 %. Чтобы снизить риск неприятных последствий, необходимо подобрать качественное компьютерное кресло, которое учитывает индивидуальные особенности человека. Хорошие кресла обычно регулируются по высоте, а их колеса без труда вращаются в любом направлении, сохраняя устойчивость. Для удобства и продуктивной работы желательно наличие подголовника и подлокотников.

10. Кошелек

Этот аксессуар может многое рассказать о женщине. Потертое, грязное, с облупившейся кожей — такое портмоне никогда не создаст хорошего впечатления о хозяйке, как бы стильно она ни была одета. Не стоит жалеть денег, потому что высококачественный кошелек от известного бренда из натуральной кожи прослужит долго и продемонстрирует окружающим ваш статус.

11. Наушники

Наушники низкого качества не способны блокировать окружающий шум и плохо передают басы. Два этих фактора заставляют производителей выпускать изделие с завышенным уровнем звука, что может негативно сказаться на слухе человека. Наушники, которые можно надеть на голову, более безопасны, чем те, которые вставляются в ухо, так как у первых есть небольшое пространство для буферизации между музыкой и ушным каналом — это помогает не травмировать слуховой канал.

12. Солнечные очки

Некачественные солнцезащитные очки могут навредить глазам: прикрытые темной линзой, зрачки расширяются, и ультрафиолет попадает на большую площадь сетчатки, разрушая ее. Поэтому на стеклах обязательно должно быть написано UV400 — это значит, что они защищают от ультрафиолета со средней длиной световых волн.

Верить этой маркировке можно только в том случае, если вы отовариваетесь в оптике или брендовом магазине — на рынке немало умелых подделок. Кстати, чем больше стекла, тем меньше вреда от солнца. Подумайте о покупке очков, закругленных по краям, которые помогут уменьшить попаданием ультрафиолета в глаза сбоку.

13. Зонт

Лучше всего от дождя защищает купольный зонт — его не нужно держать под разными углами, чтобы остаться сухим, и при сильном ветре его спицы точно не повернутся вверх. Среди обычных зонтов тоже есть усиленные варианты с двухслойной тканью, которая удерживает зонт от выворачивания наизнанку. Однако за это удобство придется доплатить.

Нервы дороже денег — приобретайте вещи, с которыми не надо мучиться. А на чем вы не готовы экономить?

21
15
38
19k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться