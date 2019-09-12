13 вещей, на которых нельзя экономить, даже если очень хочется
Умеренная бережливость похвальна, но она не всегда дает ожидаемые плоды. Прежде чем сокращать бюджет, надо подумать, не чревато ли это расходами в будущем. Ведь никому не хочется стать героем поговорки «скупой платит дважды».
Мы в AdMe.ru за разумные траты, поэтому составили список вещей, на которые не грех спустить свои честно заработанные.
1. Колготки
Дешевые колготки видно издалека: они невероятно блестят, грешат появлением стрелок при первой же попытке надеть, их швы выпирают из-под одежды и моментально разрушают образ прекрасной леди.
Производители дорогих колготок позволяют женщинам забыть обо всех этих проблемах и насладиться еще одним бонусом: за счет плотности качественные колготки держат форму, делая ноги визуально стройнее.
2. Спортивный топ
Спортивным бюстгальтером очень часто любят называть то, что на самом деле им не является. Мягкие тряпочки с тонкими лямками просто не могут выполнять необходимые функции. Спортивный топ должен сильно фиксировать грудь, ограничивая ее движение и предохраняя от растяжения. Для этого нужно максимально закрыть молочные железы, и чем интенсивнее физическая активность, тем более закрытый бюстгальтер необходим.
Вот «рецепт» хорошего спортивного бра:
- Изготовлен из плотной многослойной ткани, которая плохо растягивается.
- Впитывает пот и быстро сохнет.
- Обладает широкими неэластичными лямками.
- Обеспечивает максимальную поддержку с помощью полосы под грудью.
- Не должен быть дешевым.
3. Шины
Качественные шины должны быть изготовлены из каучука. Этот материал повышает сцепление с дорогой, помогает сократить тормозной путь в экстренных ситуациях, улучшает управляемость и уменьшает дорожный шум. Для производства бюджетной резины используются синтетические смеси, которые не обладают вышеперечисленными свойствами. Кроме того, такая резина быстро стирается и рвется.
В зависимости от стоимости и качества покрышек их срок службы варьируется от 40 тыс. до 128 тыс. км. При покупке колес «с рук» стоит учитывать, что ими можно пользоваться всего 6 лет с даты изготовления.
4. Кухонные ножи
Хорошие ножи лежат в руке как влитые, ими приятно резать, мыть и даже просто любоваться ими. Добротные ножи реже нуждаются в заточке, и можно забыть о ситуации, когда нож не режет, а рвет. И так как они изготовлены из более прочных материалов, то вы не столкнетесь с проблемой отломанного кончика или выпадающего из ручки лезвия. Для повседневного использования достаточно купить набор из 4 основных кухонных ножей: поварской, для чистки овощей, зубчатый и универсальный.
5. Средства для мытья посуды
Как бы тщательно вы ни споласкивали посуду, немного моющего средства остается на поверхности и попадает в пищу. Поэтому нужно очень тщательно изучать его состав. Важно, чтобы среди компонентов не было искусственных ароматизаторов, этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), за счет которой образуется обильная пена.
Кроме того, в состав дешевых средств для мытья посуды входит мало моющей основы и много воды. И чтобы получить хороший результат, нужно лить на губку очень много средства, что, сами понимаете, совсем не экономно.
6. Отпуск
Чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. Многие не уходят в отпуск годами, потому что это лишние траты и неделя, а то и две (!) без дохода. Лучше прекратить эту порочную практику, пока не поздно, собраться с силами и каждый месяц откладывать небольшую сумму. За год как раз скопится достаточно денег, чтобы провести отпуск достойно.
В любом случае не стоит уделять работе все то время, что не занято сном. Отдыхайте, чтобы повысить продуктивность. Устроив себе перерыв на пару дней, вы сможете «перезагрузиться» и будете работать более эффективно.
7. Парфюм
Многие женщины экономят на туалетной воде и покупают подделки под известные бренды. Сберечь деньги тут не получится по одной причине: стойкость дешевой парфюмерии оставляет желать лучшего и ее приходится наносить снова и снова. А флакон духов объемом 100 мл рассчитан в среднем на 800 нажатий, следовательно, качественные духи, которые держатся на коже, прослужат дольше.
8. Подушки
Доказано, что подушки с перьями и пухом могут стать причиной развития аллергии. Поэтому пора оставить их в прошлом и обратить внимание на современные наполнители: бамбуковое волокно, холлофайбер, искусственный лебяжий пух, гречневая лузга, а также варианты с латексом и пеной с эффектом памяти.
Выбирать подушку стоит исходя из того, в какой позе вы предпочитаете спать:
- На спине — нужна подушка высотой 8–10 см, средней жесткости.
- На боку — понадобится высокая и жесткая подушка, которая заполняет пространство между плечом и ухом и хорошо поддерживает шею.
- На животе — подходит мягкая, почти плоская подушка высотой 6–8 см.
- Постоянно переворачиваетесь — выбирайте универсальную, средней высоты (8–10 см), но достаточно мягкую, чтобы она легко принимала нужную форму.
9. Компьютерное кресло
Неправильная поза при сидении увеличивает нагрузку на спину примерно на 40 %. Чтобы снизить риск неприятных последствий, необходимо подобрать качественное компьютерное кресло, которое учитывает индивидуальные особенности человека. Хорошие кресла обычно регулируются по высоте, а их колеса без труда вращаются в любом направлении, сохраняя устойчивость. Для удобства и продуктивной работы желательно наличие подголовника и подлокотников.
10. Кошелек
Этот аксессуар может многое рассказать о женщине. Потертое, грязное, с облупившейся кожей — такое портмоне никогда не создаст хорошего впечатления о хозяйке, как бы стильно она ни была одета. Не стоит жалеть денег, потому что высококачественный кошелек от известного бренда из натуральной кожи прослужит долго и продемонстрирует окружающим ваш статус.
11. Наушники
Наушники низкого качества не способны блокировать окружающий шум и плохо передают басы. Два этих фактора заставляют производителей выпускать изделие с завышенным уровнем звука, что может негативно сказаться на слухе человека. Наушники, которые можно надеть на голову, более безопасны, чем те, которые вставляются в ухо, так как у первых есть небольшое пространство для буферизации между музыкой и ушным каналом — это помогает не травмировать слуховой канал.
12. Солнечные очки
Некачественные солнцезащитные очки могут навредить глазам: прикрытые темной линзой, зрачки расширяются, и ультрафиолет попадает на большую площадь сетчатки, разрушая ее. Поэтому на стеклах обязательно должно быть написано UV400 — это значит, что они защищают от ультрафиолета со средней длиной световых волн.
Верить этой маркировке можно только в том случае, если вы отовариваетесь в оптике или брендовом магазине — на рынке немало умелых подделок. Кстати, чем больше стекла, тем меньше вреда от солнца. Подумайте о покупке очков, закругленных по краям, которые помогут уменьшить попаданием ультрафиолета в глаза сбоку.
13. Зонт
Лучше всего от дождя защищает купольный зонт — его не нужно держать под разными углами, чтобы остаться сухим, и при сильном ветре его спицы точно не повернутся вверх. Среди обычных зонтов тоже есть усиленные варианты с двухслойной тканью, которая удерживает зонт от выворачивания наизнанку. Однако за это удобство придется доплатить.
Нервы дороже денег — приобретайте вещи, с которыми не надо мучиться. А на чем вы не готовы экономить?