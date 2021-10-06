13 популярных вещей, которые мы покупаем, а потом не знаем, кому бы их втюхать

На полках магазинов можно найти разные товары, которые призваны сделать нашу жизнь комфортнее и проще. Но некоторые из них оказываются далеко не такими уж практичными и в итоге пылятся в углу или доживают свой век на антресолях.

Мы в AdMe.ru прошерстили свои закрома и обнаружили крайне неудачные покупки, которые нам довелось совершить. Надеемся, наш опыт убережет вас от лишних трат.

Умная техника

Умные часы выглядят здорово, но некоторыми функциями пользоваться неудобно. Если человек не занимается спортом профессионально и не страдает серьезными заболеваниями, то «шагомер» и «мониторинг сердечного ритма» ему не очень-то и нужны. Последняя функция даже представляет некоторую опасность. Постоянное наблюдение за пульсом может вызвать повышенную тревожность и привести к ненужным обследованиям. Брат купил себе дорогущие часы с набором многочисленных функций. Помимо прочего, там был пульсометр, который изредка посылал владельцу всевозможные тревожные сигналы. То сердце билось слишком часто, то, наоборот, редко. В итоге брат растревожился не на шутку, стал постоянно проверять пульс, заработал бессонницу и записался на прием к врачу. Прошел кучу обследований, которые ничего не выявили. Обрадовался, а от умных часов избавился.

Громоздкие бытовые приборы

Большие кухонные приборы имеет смысл покупать только в том случае, если вы планируете ими постоянно пользоваться. В противном случае они будут просто зря занимать место на полке. Порой проще и дешевле заказать свежевыжатый сок на дом из ближайшей кафешки или выпить стаканчик по дороге на работу, чем тратить каждый день по полчаса на приготовление напитка. Подарили нам дорогущую соковыжималку. Этот монстр занимал половину кухонной столешницы и немым укором взывал ко мне. Так как соки я люблю, я решила каждый день готовить яблочные и морковные напитки. Но это оказалось той еще морокой. Перед процессом фрукты и овощи надо было почистить. Для того чтобы выжать 3–4 стакана сока, сам агрегат приходилось пару раз помыть. А затем еще раз после использования. В итоге на приготовление литра сока уходил час. Промучилась я около месяца, да и убрала соковыжималку с глаз долой.

Хлопковые скатерти с водоотталкивающей пропиткой

Парадные светлые скатерти жалко стелить на стол каждый день, а клеенка не всем нравится. Есть альтернатива — хлопковые скатерти с водоотталкивающей пропиткой. Одна наша сотрудница купила такую вместо надоевшей клеенки. Скатерть оказалась жутко непрактичной: на ней почти сразу появились катышки, пятна плохо оттирались. После первой же ручной стирки вода уже не задерживалась в виде капелек на поверхности — ткань начала промокать, как обычный хлопок. При этом продавец говорил, что стирать изделие можно, главное — не в машинке. Стоило это удовольствие недешево, но в итоге пришлось постелить на стол старую добрую клеенку: с ней мороки меньше.

Гидромассажные душевые панели

Красивая, но практически бесполезная вещь. Подобные панели увеличивают расход воды и требуют постоянного обслуживания. Если водопроводная вода содержит много солей и минералов, систему придется постоянно чистить. Люди довольно быстро перестают пользоваться этой штукой, что делает установку бессмысленной тратой денег. Решили облагородить свой душ такой панелью. В результате, использовав пару раз, благополучно про нее забыли, а чисткой самой системы не занимались. Через некоторое время панель начала протекать. Обнаружили мы этот факт, только когда к нам с гневной отповедью пришли соседи снизу: у них на потолке появилось здоровенное пятно. Пришлось срочно от панели избавляться.

Бытовые приборы узкого назначения

Всевозможные приборы для приготовления экзотических блюд — затея интересная, только вот выгода от них сомнительная. Если подобные устройства нельзя приспособить для каждодневного применения, то судьба их незавидна. Например, йогуртница — прибор, несомненно, полезный, но вряд ли необходимый. А набор для приготовления фондю даже полезным не назовешь. Знакомая пара купила йогуртницу, но в итоге через пару месяцев просто передарила прибор. Во-первых, само приготовление продукта было делом непростым. То ли молоко они покупали плохое, то ли закваску делали неправильно, но йогурты получались через раз. И все приходилось отправлять на помойку. Во-вторых, машина готовила 7 йогуртов за один прием, и такое количество мои знакомые физически не могли осилить.

Лет 10 назад купили популярную тогда фондюшницу. Развлекались с этой штукой пару месяцев, готовили сырное, мясное и шоколадное фондю. Но это удовольствие быстро приелось, да и заменить полноценный ужин фондю не могло. Трапеза растягивалась на час, а из-за стола все вставали голодные и несколько раздраженные.

Спортивный инвентарь

Некоторые люди предпочитают заниматься спортом дома, а не посещать фитнес-центры. Конечно, собрать все необходимое оборудование на территории квартиры — это непосильная задача. Профессиональные тренажеры не только стоят приличных денег, но и занимают много места. Но даже инвентарь попроще порой оказывается бессмысленной тратой денег. За несколько лет мы скупили целую груду ненужных спортивных товаров. Сначала я увидела интересные упражнения с пупырчатым мячом, и мне показалось, что это необходимая вещь. Потом мне приглянулся мягкий хулахуп, который должен был подарить моей талии изысканные изгибы. Но мяч постоянно путался под ногами, а хулахуп оставлял внушительные синяки. Мы сломали всю голову, куда эту громоздкую красоту сплавить.

Всевозможные товары для домашних животных

Конечно, каждый владелец домашнего животного хочет сделать жизнь своего любимца приятной и комфортной. Заполняет дом всевозможными игрушками и покупает дорогие лежанки. К сожалению, не все питомцы ценят подобные усилия. В результате игрушки пылятся по углам, а лежанка стоит нетронутой. Некоторые вещи вообще могут представлять опасность для четвероногих. Например, определенные виды лежанок с подогревом. Электрические варианты стоит выбирать с осторожностью и не оставлять их включенными, когда вы уходите из дома. Мало того, что животное может зажевать провод, еще и сбой настроек порой приводит к перегреву прибора. Купил своему кошаку дорогущую кроватку. В результате этот маленький поганец только понюхал эту штуку, посидел на ней пару секунд и больше к своей лежанке ни разу не приближался. Предпочитает дрыхнуть на жестком деревянном полу. © gokuzzz / Reddit

Редко используемые строительные инструменты для дома

Строительные инструменты, если только это не шуруповерт или молоток, как правило, используются довольно редко. И действительно нужны в доме лишь тогда, когда человек постоянно что-то ремонтирует. Обладателя такой роскоши нежно любят друзья и приятели, потому что у него всегда можно взять на время какую-нибудь необходимую штуку. А так инструменты просто лежат в кладовке или в гараже, обрастая паутиной. Их всегда проще взять в аренду, чем покупать. Виброболгарка. За лет 10 использовал 1 раз. В день покупки. © MrGerasim / Pikabu

Лишняя кухонная мебель

Если человек является счастливым обладателем гигантской кухни и обожает готовить, то кухонный остров станет приятным добавлением к интерьеру и дополнительной рабочей поверхностью. Но в небольших помещениях он выглядит громоздким. Кроме того, столешница в рамках кухонного островка — это настоящий магнит для всякой ерунды. Здесь постоянно образуются залежи хлама, которые нужно то и дело разгребать.

Сборные этажерки для обуви

На фото выше — этажерка в разобранном виде. В собранном толку от нее тоже мало: достаточно поставить 3 пары обуви, и конструкция разваливается. Выдерживает она только домашние тапочки, да и в этом случае, если не доставать их с предельной осторожностью, перекладины вылетают. Хранится это чудо техники в коробке на чердаке — вдруг на запчасти сгодится.

Специфические садовые инструменты

Без некоторых садовых инструментов действительно сложно обойтись. Хотя встречаются и уникальные образчики, которые сначала радостно покупаешь, а потом долго ломаешь голову, куда бы их пристроить. Вроде бы и выкинуть жалко, и подарить некому. А как этим пользоваться — совершенно непонятно. У нас на даче спасу нет от одуванчиков и лопухов, а избавиться от этих сорняков — дело непростое. Мы очень обрадовались, когда увидели в магазине загадочный инструмент, который, судя по описанию, должен был легко и быстро выдирать сорняки с большими корнями. Увы, как его правильно использовать, мы так и не поняли. Тыкали им в клумбы и так и этак, но подлая штука выдирала только часть корня, да и то не всегда.

Капсульные кофемашины

Такие приборы готовят действительно вкусный кофе, да и особой мороки в обслуживании нет. Их не надо постоянно чистить, места машинка занимает немного. Но и у этих агрегатов есть свои минусы. Основной заключается в том, что капсулы делают из неперерабатываемого пластика, а значит, они загрязняют окружающую среду. Кроме того, капсулы продаются не во всех магазинах, так что надо либо искать специализированную торговую точку, либо заказывать товар через интернет. От знакомых, которые уезжали в другую страну, нам досталась капсульная кофемашина. Вещь действительно удобная. Только ближайший магазин, в котором продавались специальные капсулы, находился в другом районе. Сначала мы их еще закупали, а потом нам надоело тратить пару часов в неделю на покупку кофе, так что мы вернулись к турке.

Деревянные салфетки

Вещь красивая, но не очень удобная. Особенно если изделие сплетено так, что в нем есть широкие щели. Именно туда забиваются всевозможные крошки и кусочки еды. После любой трапезы салфетки приходится отмывать в раковине, потому что тряпка тут не поможет. В противном случае эти элементы декора выглядят грязными и неряшливыми.