13 полезных хитростей для одежды и обуви, с которыми жить станет немного проще

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждого есть любимая одежда и обувь, и когда с ними случается маленькая катастрофа, настроение оказывается изрядно подпорченным. Поэтому стоит иметь в виду несколько хитростей, кототорые помогут вам надолго сохранить свои вещи и даже преобразить их.

AdMe.ru собрал лайфхаки, которые пригодятся тем, кто бережет свой гардероб.

1. Избавиться от пятен на туфлях

Если после бурной вечеринки любимые замшевые туфли все покрыты грязными пятнами, попробуйте использовать для их выведения мицеллярную воду.

2. Избежать растягивания одежды на плечиках

Свитер лучше повесить в шкаф таким образом, как показано на картинке. Так он не помнется и в то же время не растянется.

3. Сохранить форму сапог

Чтобы высокие сапоги не деформировались, поместите внутрь голенища аквапалки, которые используют для занятий аквааэробикой в бассейне.

4. Предупредить неприятный запах нестираных вещей в путешествии

Когда вы долго путешествуете, вполне естественно, что в вашем чемодане скапливается ношеная и нестираная одежда. Чтобы избежать появления неприятного запаха, положите в пакет с такими вещами кусок мыла, который найдете в номере отеля.

<h3 style="text-align: center;">5. Сделать так, чтобы туфли не скользили</h3>

Вам понадобится клеевой пистолет, чтобы любимые босоножки больше не скользили и у вас не было опасности споткнуться и подвернуть ногу.

<h3 style="text-align: center;">6. Заставить юбку «противостоять» ветру</h3>

Если вы устали от того, что при любом ветерке юбка или платье постоянно задираются и вам приходится их одергивать, можно прибегнуть к маленькой хитрости — пришить к подолу изделия с изнаночной стороны несколько монеток. Как это сделать, описано в данном блоге.

<h3 style="text-align: center;">7. Избавиться от неприятного запаха</h3>

Еще один способ убрать неприятный запах из обуви — положить в нее чайные пакетики. Можно попробовать сначала поместить сухие, а при более стойком запахе подойдут свежезаваренные. Черный чай отлично борется с нежелательными запахами.

<h3 style="text-align: center;">8. Сделать подгиб на шортах</h3>

Чтобы после стирки быстро сделать подгиб на шортах, необязательно прибегать к помощи утюга. Воспользуйтесь утюжком для волос.

<h3 style="text-align: center;">9. Избавиться от запаха пота на одежде</h3>

Перед стиркой распылите воду с лимонным соком на одежду с запахом пота, чтобы решить эту проблему.

<h3 style="text-align: center;">10. Предотвратить соскальзывание одежды с вешалки</h3>

Повесить на вешалку-плечики тонкую блузку — тот еще квест. Чтобы с ним справиться, попробуйте закрепить на краях вешалки резинки, как показано на фото.

<h3>11. Быстро превратить простенькую майку в стильную вещицу</h3>

С этой задачей можно справиться за пару секунд, всего лишь перекинув бретельки майки крест-накрест, — и вот у вас уже новый вариант привычной вещи.

<h3 style="text-align: center;">12. Справиться с потертостями на кедах</h3>

Если ваши кеды уже не новые и их резиновые носики все в потертостях и царапинах, попробуйте использовать жидкость для снятия лака. Нанесите немного средства на ватный тампон и протрите носики на кедах.

<h3 style="text-align: center;">13. Спрятать бюстгальтер под открытым платьем</h3>

Платья с открытой спиной обычно ставят их обладательниц перед выбором: либо выглядеть на все 100 % в этом наряде, либо позаботиться о комфорте объемной груди. Здесь показано, как найти компромисс в подобной ситуации и сделать своими руками удобную и незаметную конструкцию.

А какие у вас есть полезные трюки для одежды и обуви? Поделитесь с нами в комментариях.