13 полезных фотографий, которые стоит хранить в телефоне вместо еще одной сотни селфи

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Часто нам мешают жить самые элементарные вещи — на приеме у врача мы не можем вспомнить, какие лекарства у нас уже есть, и покупаем лишнее, на парковке долго ищем свою машину, а придя в магазин за постельным бельем, обнаруживаем, что не помним размеров подушек и одеял. И если уж наш смартфон с нами 100 % нашего времени, то почему бы не использовать 100 % его возможностей и не облегчить себе жизнь. Тем более если для этого нужно просто сделать пару фото.

AdMe.ru собрал лайфхаки, которые помогут вам подстелить соломки там, где нас могут ждать неприятности. Вот какие вещи нужно сфотографировать и держать под рукой на всякий случай.

1. Домашняя аптечка

Мы вряд ли можем точно перечислить весь список лекарств, которые хранятся в нашей домашней аптечке. Но если сфотографировать их на телефон, то снимок удобно будет показать врачу на приеме или самому взглянуть на него в аптеке при необходимости. Перед тем как сделать фото, уберите из аптечки лекарства с истекшим сроком годности и положите так, чтобы названия были хорошо видны.

2. Фото ребенка

Перед входом на любое массовое мероприятие (концерт, праздник в парке и т. д.) сфотографируйте своего ребенка в полный рост. Если он вдруг потеряется, у вас будет его фото, которое вы сможете разослать всем, кто будет помогать в поисках, и вам не нужно будет на словах описывать, как он выглядит и во что одет. Если вы едете в лес, не лишним будет сфотографировать и подошвы обуви ребенка — потерявшихся детей часто находят по отпечаткам подошв.

3. Бытовая техника и электроника

Сфотографируйте наклейки с наименованиями моделей ваших девайсов и бытовой техники, а также все гнезда и разъемы — может пригодиться при покупке дополнительных деталей и аксессуаров к ним.

4. Автомобиль

Если вы паркуетесь на большой стоянке или в плохо знакомом районе, например в путешествии, не забудьте сфотографировать место, где оставили машину, захватив в кадр окружающую обстановку, цветную разметку на земле и номера парковочного сектора и места.

5. Документы

Сохраняйте фото ваших основных документов: паспорта, загранпаспорта, медицинского полиса, ИНН и т. д. — они часто нужны для заполнения документов и квитанций. Если вы хотите защитить их от злоумышленников, воспользуйтесь специальным приложением (например, «Вкармане»). Там можно хранить и другие документы — данные своей банковской карты или копии документов на авто.

6. График работы учреждений

Храните в телефоне фото с графиком работы учреждений: вашей поликлиники, ЖЭКа, аварийных служб, паспортного стола или налоговой. Никогда не знаешь заранее, когда они могут срочно пригодиться: когда застрянешь в лифте, а кнопка вызова не работает, или когда ребенку срочно понадобится справка от врача.

7. Вещи, которые вы берете или даете напрокат

Если вы снимаете новое жилье, сфотографируйте состояние квартиры, мебели и бытовой техники, уделяя особое внимание трещинам, царапинам и потертостям. Когда арендуете машину, сделайте ее фото со всех сторон сразу после получения. Часто делитесь с друзьями своими вещами? Предварительно фотографируйте вещь с запиской с именем друга. Если прошло много времени, не всегда можно вспомнить, кому и что вы отдавали. Все это поможет избежать конфликтов и штрафов при возврате вещей.

8. Холодильник

Перед походом в магазин сфотографируйте свой холодильник, чтобы знать, чего не хватает. Как вариант: прикрепите к дверце маркер на водной основе, и когда какой-то продукт заканчивается, пишите его название на дверце холодильника. Потом вам просто нужно будет сфотографировать список.

9. Стрижка

Если вам понравилась стрижка, попросите мастера сфотографировать ее со всех сторон, и в следующий раз он легко повторит ее по фото.

10. Чеки

Хранить кучу бумажных чеков необязательно — чтобы доказать факт покупки и вернуть или обменять товар, достаточно фотографии. Если на чеке есть штрихкод, обязательно сфотографируйте и его тоже.

11. Одежда и обувь

Свою одежду и обувь можно сфотографировать по отдельности или заранее подобранными образами — так можно значительно облегчить шопинг и лучше представить, впишется ли новая вещь в ваш гардероб. Снимать одежду лучше на одном и том же нейтральном фоне, например разложив на простыне.

12. Этикетки товаров

Сфотографируйте этикетку вина, которое вам понравилось в гостях или в ресторане, или упаковку конфет, которыми вас угостили, чтобы знать, что купить в следующий раз.

13. Меню в ресторане

Этот совет касается в основном путешествий. В туристических местах недобросовестные рестораны нередко используют два разных меню: первое, с низкими ценами, предлагают вначале, а счет приносят по ценам из второго. Чтобы этого не случилось, сфотографируйте страницу со стоимостью заказанных вами блюд.

Бонус: снимайте вскрытие посылки с товаром на видео

Если вы часто делаете покупки через интернет, возьмите за правило снимать процесс получения и распаковки посылки на видео, это поможет вам выиграть спор с продавцом, если товар подменят или повредят. Снимайте одним дублем, не ставьте на паузу и не монтируйте видео, чтобы не возникло подозрений, что вы что-то сделали с товаром сами. Сохраняйте видео в течение 15 дней, на случай если проблемы обнаружатся позже, в процессе использования.

Кто-то фотографирует также этикетки с размерами своих подушек и одеял, визитки, гардеробные номерки и устройства, перед тем как разобрать их. А какие полезные фотографии хранятся в вашем телефоне?