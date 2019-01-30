13 ошибок хранения косметики, которые убивают ее и портят ваше здоровье

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В нашей косметичке обычно столько предметов, что нужный можно искать часами — да так и опоздать на работу. Оказывается, с большинством из этих продуктов пора расстаться, потому что они больше не приносят пользу. Проверьте, не наносите ли вы крем пальцами и не храните ли помаду в машине?

AdMe.ru узнал о промахах, которые допускает большинство девушек при хранении средств для ухода и макияжа, и спешит рассказать об этом вам.

1. Пользоваться косметикой до конца срока годности

Даже если на блеске написано, что срок годности выйдет лишь через 1,5 года, это не значит, что продукт должен лежать в косметичке ровно до этой даты. И даже если этикетка сообщает, что хранить средство можно 6 месяцев с момента вскрытия, это тоже вовсе не гарантия. В следующих случаях с косметикой придется расстаться гораздо раньше, чтобы не навредить своей коже. Пудра . Если поверхность пудры залоснилась, треснула упаковка или в центре образовалась огромная прогалина, такое средство необходимо отправить в урну.

. Если поверхность пудры залоснилась, треснула упаковка или в центре образовалась огромная прогалина, такое средство необходимо отправить в урну. Тушь . Если на кончике щеточки больше нет комочка из туши, это может означать, что продукт утратил свою кремовую текстуру. Осыпание, размазывание — это также звоночки, которые говорят о том, что тушь пришла в негодность. Еще один характерный признак испорченной туши — кисловатый запах.

. Если на кончике щеточки больше нет комочка из туши, это может означать, что продукт утратил свою кремовую текстуру. Осыпание, размазывание — это также звоночки, которые говорят о том, что тушь пришла в негодность. Еще один характерный признак испорченной туши — кисловатый запах. Тональный крем. С этим продуктом нужно прощаться, как только вы заметили изменения цвета, текстуры, запаха.

2. Работать кисточкой туши как поршнем

Когда вы работаете кисточкой словно поршнем, вы нагнетаете воздух внутрь флакона. А это способствует тому, что тушь гораздо быстрее высыхает.

3. Наносить крем пальцем

Запуская в баночку с кремом пальцы (пусть даже и чистые), мы заносим туда микробы, которые быстро начинают размножаться. Они приближают окончание срока годности продукта и, что самое неприятное, перебираются на нашу кожу. Так что лучше пользоваться специальным шпателем.

4. Хранить духи на солнце

Тепло ухудшает аромат духов и туалетной воды: усиливается испарение и могут улетучиться верхние нотки. Солнечный свет пагубно влияет на парфюмерию и разрушает формулу аромата. Такие продукты лучше хранить в темном прохладном месте при комнатной температуре.

5. Не точить карандаши

Всегда стоит закрывать карандаш колпачком. Не нужно заменять его подручными средствами (например обматывать салфеткой), если колпачок потерялся. Если вы долгое время не пользовались карандашом, обязательно сперва заточите его, чтобы обновить срез.

6. Оставлять помаду в машине

Многие дамы любят оставлять помаду в машине, чтобы всегда была возможность подкрасить губы в пробке или при выходе из авто. Но делать этого не стоит. Дело в том, что помаду губят и холод, и тепло. А в машине зимой слишком холодно, а летом — слишком жарко.

7. Не закрывать косметику

В плохо закрытый тюбик или баночку попадают кислород, частицы пыли, бактерии. Микробы в такой среде начинают активно плодиться. В результате крем из средства ухода превращается в потенциально опасный продукт.

8. Выбрасывать прозрачный вкладыш в пудре и румянах

Лучше оставить это приспособление на месте. Так вы сохраните зеркало чистым, а продукт — мягким.

9. Неправильно закручивать лак для ногтей

Когда закрываете лак, следите, чтобы на горлышке не оставалось капелек средства: они могут мешать герметичному закрытию флакона. Очистить горлышко от налипшего лака можно с помощью ватного диска, смоченного в жидкости для снятия лака или ацетоне.

10. Разбавлять старую косметику

Вода, тоник, духи, спирт и другие вещества, которыми советуют восстанавливать тушь в интернете, могут испортить продукт, нарушив формулу средства. А еще вода создаст в ней питательную среду для микробов, а парфюм может вызвать раздражение и аллергию. Лак для ногтей, который вы разбавили жидкостью для его снятия, оживет только на один раз, а потом все равно засохнет.

11. Использовать солнцезащитный крем, который остался с прошлого отпуска

Максимальный срок хранения солнцезащитного крема — 12 месяцев. Часто и вовсе этот период не превышает полугода. Так что если вы ездите на море раз в год, вряд ли ваше средство дотянет до следующего раза. К тому же большинство туристов целыми днями таскают крем в рюкзаке в знойный день, бросают его на пляже под палящим солнцем. Это значительно сокращает срок службы солнцезащитного средства.

12. Хранить косметические средства в ванной

В ванной комнате высокая влажность, а это идеальная среда для размножения бактерий. К тому же в этом месте часто случаются перепады температур и бывает слишком жарко. Эти факторы вредят косметике.

13. Держать декоративную косметику в холодильнике

Кремы и сыворотки органической косметики или предназначенные для ухода за кожей вокруг глаз можно хранить в холодильнике. Остальным косметическим продуктам лучше отвести темное прохладное место в комнате. По словам врача-дерматолога, жиры, которые содержатся в бьюти-продуктах, при низких температурах меняют консистенцию и застывают. Поэтому, прежде чем использовать охлажденное средство, его придется согреть. Но тогда возникает перепад температуры, который разрушает активные вещества.

А вы придерживаетесь этих правил при хранении косметики?