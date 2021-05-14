13 вещей, которые продуманные люди давно купили и больше не парятся

Специалист по мотивации Джеймс Клир говорит, что качество нашей жизни часто зависит от качества наших привычек. Увы, многие люди привыкли загружать себя бытовой рутиной и на всем экономить, даже если потом это выходит боком. А ведь сейчас на каждом углу продаются вещи, которые здорово облегчают жизнь.

AdMe.ru отправился в экспедицию по интернет-магазинам и вернулся с 13 товарами, которые помогают экономить время и деньги или хотя бы берегут нервные клетки.

1. Скребок для удаления ворса и катышков

Еще в 1956 году Николас Маккей придумал липкий валик, чтобы чистить одежду от ворса. 65 лет назад его изобретение было настоящим прорывом, но мы-то уже знаем все его минусы. Липкая лента быстро расходуется, а запаска стоит почти как новый валик. Если на одежде много шерсти, убрать всю вряд ли получится. Скребок же легко снимает шерсть и катышки, с его помощью можно почистить ворсистый ковер, пушистый плед или драповое пальто. Расходники покупать не нужно, потому что их вообще нет.

2. Моющий пылесос для окон

Противники такого пылесоса считают его глупым приобретением, ведь часть работы все равно придется делать самому. В частности, наносить на стекло моющее средство и мыть рамы. Те, кто купил девайс, говорят, что на мытье окон уходит в 2–3 раза меньше времени. За счет того, что прибор сам убирает воду, на подоконниках не остается грязных подтеков и луж. Кто-то из покупателей даже сказал, что из горящего дома первым делом спасал бы ребенка и оконный пылесос.

3. Ортопедическая подушка на стул

Люди, которые проводят много времени за компьютером, часто мучаются от дискомфорта в спине. Чтобы хоть как-то держать осанку, многие подкладывают под спину обычные подушки или другие подручные средства. Врачи же говорят, что нужно не просто сделать спинку более мягкой, а создать опору для позвоночника и снять с него часть нагрузки. С этой задачей справляются ортопедические подушки.

4. Ультразвуковая зубная щетка

С обычной зубной щеткой человек делает до 300 чистящих движений в минуту и не может добраться до труднодоступных мест. Головка электрической зубной щетки крутится сама, и количество движений вырастает до 4 000 в минуту. Но опять же, почистить получится только те места, до которых достают щетинки. Ультразвук воздействует даже на поверхности, которых не касается щетка. В зависимости от модели прибор делает до 40 000 колебаний в минуту. Часто на ультразвуковых щетках установлен таймер на 2 минуты, а именно такую продолжительность чистки зубов рекомендуют стоматологи. Большинство людей сдаются через 45 секунд, так что таймер может стать реальным решением проблемы.

5. Спонж конняку

Эта натуральная растительная губка деликатно очищает и отшелушивает кожу, не вызывая раздражений. Стоит такой спонж дороже обычного, зато сфера применения у него шире: очищение, пилинг, демакияж. Для этих процедур даже косметику использовать необязательно, ведь конняку достаточно намочить водой. Некоторые пользователи советуют по утрам массировать лицо спонжем. Конняку здорово выравнивает тон кожи, и косметические средства ложатся гораздо лучше.

6. Охлаждающая подставка на ножках для ноутбука

Если у вас мощный ноутбук или вы часто загружаете процессор кучей разных задач, оборудование может перегреваться. Вполне вероятно, что это аукнется ошибками в работе техники и огромными тратами на ремонт. Проще и дешевле сразу купить охлаждающую подставку. Но, если вы привыкли брать ноутбук в кровать или работать, сидя в кресле, от обычной подставки толку будет мало, лучше присмотреться к моделям на ножках. Идеально, если расположение кулера на подставке совпадает с расположением вентиляционных отверстий ноутбука.

7. Безопасная бритва с одним лезвием

Специалисты говорят, что для чистого бритья нужна безопасная бритва всего с 1 лезвием. Она не только практичная, но и экономически выгодная, ведь сменные лезвия обходятся дешевле, чем картриджи к брендовым станкам с большим количеством лезвий. Даже те, кто считает бритвы с одним лезвием слишком олдскульными, смогут найти товар по душе. В магазинах есть много стильных современных моделей.

8. Длинный зарядный кабель

Признайтесь, вы тоже сидите на полу возле розетки, когда телефон вот-вот разрядится, а хочется еще полистать ленту фейсбука? Для тех, кому всегда не хватает длины шнура, придумали кабель длиной в 3 и больше метров. Стоит он меньше хорошего удлинителя, а выглядит эстетичнее и легко помещается в сумку. Как сказал один владелец такого кабеля, если вы его купите, пути назад уже не будет.

9. Электрическая мельница для специй

Во многих магазинах сейчас продаются специи в банках с одноразовыми мельницами. Они удобные, но, если покупать их постоянно, сильно бьют по карману: перец, например, стоит больше ₽ 200. При этом менее чем за ₽ 700 можно взять электрическую мельницу, которая без лишних усилий перемелет не только перец, но и травы, крупы, соль, различные специи.

10. Твердый шампунь

В среднем твердые шампуни стоят дороже обычных, но в долгосрочной перспективе экономят деньги. Если говорить о продукции известных брендов, то 1 твердый шампунь заменяет 3 стандартных флакона жидкого средства. В зависимости от длины волос его хватит на 80–100 использований. Такой шампунь занимает мало места в ванной, а еще его удобно брать с собой в путешествия.

11. Автомобильный пылесос

Владельцы авто знают, в какую копеечку влетает уборка салона. Навести идеальный порядок при помощи одной лишь тряпки нереально, а бросать удлинитель и чистить салон домашним пылесосом даже звучит утомительно. Благо сейчас повсюду продаются портативные автомобильные пылесосы. Бюджетная модель с разными насадками стоит около $ 20. С таким прибором легче поддерживать чистоту в салоне, а значит, на платную мойку можно ездить реже.

12. Автоматический дозатор зубной пасты

Чем больше зубной пасты мы выдавливаем на щетку, тем хуже можем почистить зубы. Из-за обилия пены нам кажется, что ротовая полость уже чистая, и мы пропускаем грязные участки. У детей из-за использования слишком большого количества пасты с содержанием фтора вообще может испортиться эмаль. Взрослому человеку для полноценной чистки зубов нужно количество пасты, сопоставимое с горошиной. Правильно настроенный дозатор примерно столько и выдает.

13. Термокружка

Во многих городах разворачиваются движения вроде My cup, please, направленные против чрезмерного потребления. Кофейни делают скидку на напиток клиентам, которые пришли с собственной кружкой. Некоторые киоски, где делают кофе, тоже предлагают подобные акции. Не переплачивая за одноразовую тару, мы бережем природу и экономим деньги. Если человек каждый день перед работой берет кофе навынос, термокружка быстро окупится. Да и нести в ней кофе гораздо удобнее, чем в обычном стаканчике.