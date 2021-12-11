13 настолько неудачных новогодних подарков, что их остается только сопроводить открыткой «Мне было все равно»

Выбор идеального подарка может оказаться непростой задачей, особенно если вы понятия не имеете, чего хочет одариваемый. Тем не менее есть некоторые вещи, перед покупкой которых стоит подумать дважды. Если, конечно, к ним не будет прилагаться открытка с надписью «При выборе этого презента мне было все равно».

Мы в AdMe.ru тоже не раз сталкивались с трудностями при выборе подарков и надеемся, что наш антитоп поможет вам избежать разочарованных взглядов тех, кого вы собираетесь поздравить с Новым годом.

1. Новогодние игрушки

Легко поддаться праздничному настроению и увлечься темой, но все, что остается в коробке 11 месяцев в году, не может быть хорошим вариантом подарка. Да и дарить новогодние игрушки, когда человек уже украсил елку, как-то неуместно. Лучше выбрать презент, который будет напоминать о дарителе в течение всего года.

2. Термокружка

Если набрать в поисковой строке мирового маркетплейса Amazon «худшие подарки», термокружка будет в топе. Часто их дарят коллегам, но родственникам тоже достается. Такой презент может смутить получателя или оказаться на дне дальнего ящика, а может, его вообще кому-то передарят. Проработала в одной компании 5 лет. У всех сотрудников были термокружки, потому что перед работой и в перерывах мы бегали в киоск за кофе. Но под каждый Новый год начальница торжественно вручала нам... термокружки. Они всегда были красные и не очень хорошего качества. Казалось, будто начальница скупила оптом партию ширпотреба, чтобы на много лет вперед подарки для сотрудников были.

3. Тематические наборы сладостей

Дети получают более чем достаточно сладостей во время праздников. Их угощают просто так, когда они ходят с родителями по разным делам, например в банк или на почту. Да и с наполнением коробки угадать порой сложно. В ней могут оказаться конфеты, которые ребенок просто не захочет есть, потому что они для него невкусные. К тому же многие родители контролируют, сколько сладкого едят их дети, и сами покупают сладости, которые считают нужными. Не стоит вставлять палки им в колеса.

4. Кошелек

Новый год — пора чудес, а подарок, который имеет отношение к деньгам, можно назвать приземленным. В целом кошелек может быть отличным презентом на праздник вроде дня рождения или годовщины. И только в том случае, если он персонализированный — желаемого бренда, подходящего размера и цвета, с нужным количеством кармашков внутри. В противном случае он будет передарен или его отнесут в магазин для возврата. Бабушка и дедушка моей жены не любили меня. Однажды на новогодние праздники они подарили мне коробку с надписью «Эдику». У меня, кстати, другое имя. Внутри лежал старомодный бумажник размером с портфель. Кожаный, с большим тиснением в виде зубра. © KenPopehat / Reddit

5. Еда собственного приготовления

Представьте: вы открываете красивый мешочек, а там имбирное печенье домашнего приготовления. А вы терпеть не можете имбирь. В другом мешочке — баночка с малиновым вареньем. Варенье вы вроде как любите, но кулинар из дарителя так себе. Прогадать с таким подарком проще простого. Да и дарить еду, где много сахара, в сезон, когда у всех столы ломятся от сладких лакомств, — не лучшая идея. Не знаю, как это правильно называется, но в моей семье мы говорили «печенье-пицца». Это была несъедобная масса, в основном из кешью, запеченная на сковороде. Мы получали этот ужас от моей тети каждый год, вежливо благодарили ее и выбрасывали печенье, когда приходили из гостей домой. © wetwater / Reddit

Мой парень подарил мне консервированные груши на прошлый Новый год. © Clementinecutie13 / Reddit

6. Кухонная утварь

Новый набор столовых приборов или кулинарный гаджет может стать полезным подарком для заядлого повара или для того, у кого недавно было новоселье. Но вот для тех, кто не особо любит проводить время на кухне, это бесполезный презент. Того, кто покупает кухонные приборы в качестве новогодних подарков, можно назвать практичным дарителем, а в праздники все же хочется волшебства. В тот год я подарила бывшему мужу дорогущие часы, а он подарил мне блендер за $ 19,99. У нас уже было 3 блендера. © tealgrayone / Reddit

7. Мыло ручной работы

Не имеет значения, какой оно формы, как пахнет и сделано ли из каких-то специальных ингредиентов. Мыло — это необходимость, а не роскошь, даже в отелях его дают бесплатно. Это точно не тот подарок, который можно с удовольствием разворачивать.

8. Ароматизатор для дома

Если ароматизированные свечи еще могут стать хорошим сезонным презентом, то подарить освежитель воздуха в виде благовоний или спрея — это все равно что сказать «У тебя дома плохо пахнет». Если ароматизатор еще и с тематическим запахом вроде ели или пихты, то использовать его получится лишь в короткий рождественский период. В теплое время года такой аромат будет неуместным.

9. Синтетический плед

Плед или пушистое одеяло — казалось бы, подходящий новогодний подарок. Ведь зимой хочется тепла и уюта. Но одно дело, если речь идет о мягком однотонном покрывале из натуральной ткани, которое подходит к остальному домашнему декору. И совсем другое, если это синтетический плед с леопардовым узором или в крупный цветок. Такие изделия ведь не в каждый интерьер впишутся.

10. Пижама в виде животного

Слишком пикантная пижама может вогнать получателя в краску, а дарить взрослому человеку кигуруми (пижаму в виде животного) — это просто странно. У таких пижам есть застежка-молния спереди, пушистый капюшон с ушками и даже пышный хвост сзади. К категории нежелательных подарков относятся любые пижамы. Большая вероятность, что их вернут в магазин при первой же возможности.

11. Безделушки с новогодней символикой

Домам многих людей не помешало бы хорошее расхламление, а не новые бесполезные мелочи для его загромождения. Лучше подавить желание купить нефункциональные вещи, какими бы милыми они ни казались на момент выбора подарка близким. Особенно если речь о вещах с символикой наступающего года, которая будет актуальна только этот год, а потом аж через целых 11 лет. Вряд ли кто-то будет хранить все эти мелочи так долго.

12. Тематические носки

Это не подарок, а полезный предмет гардероба. Купленными в магазине носками, с новогодним узором или нет, трудно кого-то привести в восторг. Свекровь дарит всем подарки под Новый год. Мужу и сыновьям — теплую одежду и гаджеты, мне — новогодние носки. Хватает их на 5–6 раз максимум, потом появляются дырки. Справедливости ради, все тематические носки с оленями, елочками и снежинками, которые я покупала или которые мне дарили, оказывались по качеству хуже остальных.

13. Деньги

Некоторые люди настолько боятся не угадать с подарком или просто не хотят заморачиваться, что дарят конверт с деньгами. Мало кто задумывается, что деньги в качестве подарка могут восприняться как сообщение о неравном финансовом статусе дарителя и одариваемого, а это бестактно. Да и в канун праздника все-таки хочется чуда. Я тогда еще жила с бывшим. К праздникам он хотел модную в то время и очень специфическую рубашку на пуговицах. Я потратила целый месяц, чтобы сшить ему эту рубашку. Еще и крутой ужин приготовила. Наступает утро, я дарю ему рубашку, он примеряет — все хорошо. Ура! Затем на его лице появляется паника, он лезет в карман, достает из кошелька $ 100 и выдает: «Эм... вот, держи. Мои друзья придут сегодня, так что... Тебе ведь нужно где-то быть, верно?» По сути, он платил мне за то, чтобы я ушла. Единственная радость — мы вскоре расстались. © MissAnthropy612 / Reddit