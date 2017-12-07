13 натуральных способов сделать волосы идеально прямыми
Пока обладательницы прямых волос думают, как же их накрутить, девушки с непослушными волосами мечтают сделать их идеально ровными. Но фены и утюжки травмируют структуру наших волос, а химическим процедурам не так просто довериться. Поэтому мы всегда находимся в поиске чего-то более натурального.
AdMe.ru собрал в этой статье секреты выпрямления волос естественным образом и спешит поделиться ими с кудряшками всего мира.
Правильную укладку стоит начинать уже в душе
- И это не шутка. Хорошая укладка невозможна без правильного подбора шампуня и кондиционера. В данном случае нужно выбирать средства с кератином, который славится своими выпрямляющими качествами.
- После мытья используйте полотенце из хорошо впитывающего материала. Например, бамбуковое, обладающее также антибактериальным свойством.
- Не вытирайте волосы слишком сильно, так как это может привести к их завиванию и поломке. Просто повсеместно сжимайте волосы, чтобы удалить лишнюю воду.
К выбору расчески также нужно подходить с умом
- Избегайте круглых расчесок: вместо того чтобы выпрямить ваши волосы, они закручивают концы.
- Для расчесывания используйте гребень, так как у него более широкие зубчики, которые хорошо распутывают волосы, не разрывая их.
Выпрямить волосы можно, даже просто расчесывая
- После мытья волос дайте им высохнуть, но продолжайте расчесывать каждые пять минут. Разделите волосы на несколько частей, вытягивайте и удерживайте каждую прядь в течение нескольких секунд, чтобы она запомнила эту прямую форму. Можно воспользоваться феном, но только в режиме холодного воздуха.
В борьбе с капризными волосами вам поможет конский хвост
- После правильного мытья головы подождите, пока волосы останутся чуть влажными, и завяжите их в тугой низкий хвост. Если у вас есть челка или короткие пряди, выпадающие из хвоста, — закрепите их невидимками. Расчешите хвостик, чтобы не осталось узелков.
- Вооружитесь резинками и наматывайте их на хвост каждые 5—7см до самого основания (количество заколок зависит от длины волос). Оберните голову шелковым платком, подождите, пока волосы высохнут, снимите резинки, расчешите, держите открытыми и распущенными. Готово.
А можно воспользоваться секретом латиноамериканок
- В странах Латинской Америки свой секрет выпрямления волос — техника под названием «Тога». Для того чтобы совладать с непослушными волосами, жительницы жарких стран моют голову, сушат феном с помощью функции холодного воздуха и, слегка не досушив, обматывают вокруг головы, закрепляя шпильками. Наутро они просыпаются с прямыми и блестящими волосами.
Немного о косметических средствах для выпрямления
- Кремы и выпрямляющие сыворотки
Наносят на чистые и влажные волосы, распределяя по всей длине, и дают высохнуть. Эти средства хорошо защищают от ультрафиолета и перегрева. Единственный недостаток — несовместимость с химической краской, так как она перекрывает им путь внутрь волоса, а значит, ожидаемого эффекта не будет.
- Спрей для выравнивания и скрепляющие масла
Можно наносить на мокрые и сухие волосы. Несмотря на то что спреи удобно использовать, они имеют весомый минус — большинство содержат силикон и различные добавки, которые накапливаются в волосах и разрушают их. Масла же полезны во всех отношениях, используются для выравнивания волос и для их термозащиты.
Необходимо почаще баловать волосы кремами и масками, чтобы они выглядели гладкими. А все дело в том, что маслянистая структура не только утяжеляет волосы, но и способствует разглаживанию чешуек, делая прядки прямыми и блестящими.
- Масляная маска
В одинаковой пропорции смешиваются оливковое, касторовое и репейное масла. Количество масла зависит от густоты и длины волос. Полученную смесь подогревают на водяной бане, распределяют по всей длине волос и держат минимум 40 минут, обернув волосы теплым колпаком.
- Оливковая маска
Если под рукой нет всех трех масел, можно обойтись одним. Подогрейте в эмалированной посуде примерно три столовых ложки оливкового масла. Оберните голову пленкой и полотенцем для создания «парникового эффекта». Рекомендуется делать маску вечером и выдерживать всю ночь.
Но вот смыть эти маски достаточно трудно. Возможно, понадобится неоднократное нанесение шампуня и промывание волос. Хорошо в этом случае поможет литр негорячей воды, подкисленной лимонным соком.
Еще один верный помощник — бесцветная хна
- Является еще одним популярным средством, которым пользуются многие обладательницы кудрявых волос. Все дело в том, что хна утолщает волосок, в результате он становится тяжелее и теряет свою кудрявость. К тому же хна способствует избавлению от посеченных концов и перхоти.
Возможно, существуют еще натуральные способы для выпрямления волос, которые вы испробовали на себе. Делитесь ими в комментариях.
Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru