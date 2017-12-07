13 натуральных способов сделать волосы идеально прямыми

Пока обладательницы прямых волос думают, как же их накрутить, девушки с непослушными волосами мечтают сделать их идеально ровными. Но фены и утюжки травмируют структуру наших волос, а химическим процедурам не так просто довериться. Поэтому мы всегда находимся в поиске чего-то более натурального.

AdMe.ru собрал в этой статье секреты выпрямления волос естественным образом и спешит поделиться ими с кудряшками всего мира.

Правильную укладку стоит начинать уже в душе

  • И это не шутка. Хорошая укладка невозможна без правильного подбора шампуня и кондиционера. В данном случае нужно выбирать средства с кератином, который славится своими выпрямляющими качествами.
  • После мытья используйте полотенце из хорошо впитывающего материала. Например, бамбуковое, обладающее также антибактериальным свойством.
  • Не вытирайте волосы слишком сильно, так как это может привести к их завиванию и поломке. Просто повсеместно сжимайте волосы, чтобы удалить лишнюю воду.

К выбору расчески также нужно подходить с умом

  • Избегайте круглых расчесок: вместо того чтобы выпрямить ваши волосы, они закручивают концы.
  • Для расчесывания используйте гребень, так как у него более широкие зубчики, которые хорошо распутывают волосы, не разрывая их.

Выпрямить волосы можно, даже просто расчесывая

  • После мытья волос дайте им высохнуть, но продолжайте расчесывать каждые пять минут. Разделите волосы на несколько частей, вытягивайте и удерживайте каждую прядь в течение нескольких секунд, чтобы она запомнила эту прямую форму. Можно воспользоваться феном, но только в режиме холодного воздуха.

В борьбе с капризными волосами вам поможет конский хвост

  • После правильного мытья головы подождите, пока волосы останутся чуть влажными, и завяжите их в тугой низкий хвост. Если у вас есть челка или короткие пряди, выпадающие из хвоста, — закрепите их невидимками. Расчешите хвостик, чтобы не осталось узелков.
  • Вооружитесь резинками и наматывайте их на хвост каждые 5—7см до самого основания (количество заколок зависит от длины волос). Оберните голову шелковым платком, подождите, пока волосы высохнут, снимите резинки, расчешите, держите открытыми и распущенными. Готово.

А можно воспользоваться секретом латиноамериканок

  • В странах Латинской Америки свой секрет выпрямления волос — техника под названием «Тога». Для того чтобы совладать с непослушными волосами, жительницы жарких стран моют голову, сушат феном с помощью функции холодного воздуха и, слегка не досушив, обматывают вокруг головы, закрепляя шпильками. Наутро они просыпаются с прямыми и блестящими волосами.

Немного о косметических средствах для выпрямления

  • Кремы и выпрямляющие сыворотки

Наносят на чистые и влажные волосы, распределяя по всей длине, и дают высохнуть. Эти средства хорошо защищают от ультрафиолета и перегрева. Единственный недостаток — несовместимость с химической краской, так как она перекрывает им путь внутрь волоса, а значит, ожидаемого эффекта не будет.

  • Спрей для выравнивания и скрепляющие масла

Можно наносить на мокрые и сухие волосы. Несмотря на то что спреи удобно использовать, они имеют весомый минус — большинство содержат силикон и различные добавки, которые накапливаются в волосах и разрушают их. Масла же полезны во всех отношениях, используются для выравнивания волос и для их термозащиты.

Необходимо почаще баловать волосы кремами и масками, чтобы они выглядели гладкими. А все дело в том, что маслянистая структура не только утяжеляет волосы, но и способствует разглаживанию чешуек, делая прядки прямыми и блестящими.

  • Масляная маска

В одинаковой пропорции смешиваются оливковое, касторовое и репейное масла. Количество масла зависит от густоты и длины волос. Полученную смесь подогревают на водяной бане, распределяют по всей длине волос и держат минимум 40 минут, обернув волосы теплым колпаком.

  • Оливковая маска

Если под рукой нет всех трех масел, можно обойтись одним. Подогрейте в эмалированной посуде примерно три столовых ложки оливкового масла. Оберните голову пленкой и полотенцем для создания «парникового эффекта». Рекомендуется делать маску вечером и выдерживать всю ночь.

Но вот смыть эти маски достаточно трудно. Возможно, понадобится неоднократное нанесение шампуня и промывание волос. Хорошо в этом случае поможет литр негорячей воды, подкисленной лимонным соком.

Еще один верный помощник — бесцветная хна

  • Является еще одним популярным средством, которым пользуются многие обладательницы кудрявых волос. Все дело в том, что хна утолщает волосок, в результате он становится тяжелее и теряет свою кудрявость. К тому же хна способствует избавлению от посеченных концов и перхоти.

Возможно, существуют еще натуральные способы для выпрямления волос, которые вы испробовали на себе. Делитесь ими в комментариях.

Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru

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1 Комментарии
  • 7 декабря 2017
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