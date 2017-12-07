13 натуральных способов сделать волосы идеально прямыми

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Пока обладательницы прямых волос думают, как же их накрутить, девушки с непослушными волосами мечтают сделать их идеально ровными. Но фены и утюжки травмируют структуру наших волос, а химическим процедурам не так просто довериться. Поэтому мы всегда находимся в поиске чего-то более натурального. AdMe.ru собрал в этой статье секреты выпрямления волос естественным образом и спешит поделиться ими с кудряшками всего мира.

Правильную укладку стоит начинать уже в душе

И это не шутка. Хорошая укладка невозможна без правильного подбора шампуня и кондиционера. В данном случае нужно выбирать средства с кератином, который славится своими выпрямляющими качествами.

После мытья используйте полотенце из хорошо впитывающего материала. Например, бамбуковое, обладающее также антибактериальным свойством.

Не вытирайте волосы слишком сильно, так как это может привести к их завиванию и поломке. Просто повсеместно сжимайте волосы, чтобы удалить лишнюю воду.

К выбору расчески также нужно подходить с умом

Избегайте круглых расчесок: вместо того чтобы выпрямить ваши волосы, они закручивают концы.

Для расчесывания используйте гребень, так как у него более широкие зубчики, которые хорошо распутывают волосы, не разрывая их.

Выпрямить волосы можно, даже просто расчесывая

После мытья волос дайте им высохнуть, но продолжайте расчесывать каждые пять минут. Разделите волосы на несколько частей, вытягивайте и удерживайте каждую прядь в течение нескольких секунд, чтобы она запомнила эту прямую форму. Можно воспользоваться феном, но только в режиме холодного воздуха.

В борьбе с капризными волосами вам поможет конский хвост

После правильного мытья головы подождите, пока волосы останутся чуть влажными, и завяжите их в тугой низкий хвост. Если у вас есть челка или короткие пряди, выпадающие из хвоста, — закрепите их невидимками. Расчешите хвостик, чтобы не осталось узелков.

Вооружитесь резинками и наматывайте их на хвост каждые 5—7см до самого основания (количество заколок зависит от длины волос). Оберните голову шелковым платком, подождите, пока волосы высохнут, снимите резинки, расчешите, держите открытыми и распущенными. Готово.

А можно воспользоваться секретом латиноамериканок

В странах Латинской Америки свой секрет выпрямления волос — техника под названием «Тога». Для того чтобы совладать с непослушными волосами, жительницы жарких стран моют голову, сушат феном с помощью функции холодного воздуха и, слегка не досушив, обматывают вокруг головы, закрепляя шпильками. Наутро они просыпаются с прямыми и блестящими волосами.

Немного о косметических средствах для выпрямления

Кремы и выпрямляющие сыворотки Наносят на чистые и влажные волосы, распределяя по всей длине, и дают высохнуть. Эти средства хорошо защищают от ультрафиолета и перегрева. Единственный недостаток — несовместимость с химической краской, так как она перекрывает им путь внутрь волоса, а значит, ожидаемого эффекта не будет. Спрей для выравнивания и скрепляющие масла Можно наносить на мокрые и сухие волосы. Несмотря на то что спреи удобно использовать, они имеют весомый минус — большинство содержат силикон и различные добавки, которые накапливаются в волосах и разрушают их. Масла же полезны во всех отношениях, используются для выравнивания волос и для их термозащиты. Необходимо почаще баловать волосы кремами и масками, чтобы они выглядели гладкими. А все дело в том, что маслянистая структура не только утяжеляет волосы, но и способствует разглаживанию чешуек, делая прядки прямыми и блестящими.

Масляная маска В одинаковой пропорции смешиваются оливковое, касторовое и репейное масла. Количество масла зависит от густоты и длины волос. Полученную смесь подогревают на водяной бане, распределяют по всей длине волос и держат минимум 40 минут, обернув волосы теплым колпаком. Оливковая маска Если под рукой нет всех трех масел, можно обойтись одним. Подогрейте в эмалированной посуде примерно три столовых ложки оливкового масла. Оберните голову пленкой и полотенцем для создания «парникового эффекта». Рекомендуется делать маску вечером и выдерживать всю ночь. Но вот смыть эти маски достаточно трудно. Возможно, понадобится неоднократное нанесение шампуня и промывание волос. Хорошо в этом случае поможет литр негорячей воды, подкисленной лимонным соком.

Еще один верный помощник — бесцветная хна

Является еще одним популярным средством, которым пользуются многие обладательницы кудрявых волос. Все дело в том, что хна утолщает волосок, в результате он становится тяжелее и теряет свою кудрявость. К тому же хна способствует избавлению от посеченных концов и перхоти.

Возможно, существуют еще натуральные способы для выпрямления волос, которые вы испробовали на себе. Делитесь ими в комментариях.