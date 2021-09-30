13 мелочей, из-за которых даже в ухоженной квартире стены нещадно давят

Зрительный шум окружает нас везде: на улицах, в магазинах, даже в нашем смартфоне. Но человеку важно оказываться в визуально спокойной обстановке, чтобы восстанавливать жизненные силы. По идее, таким местом должен быть дом, но многие люди сами мешают своему жилью стать уютным.

Мы в AdMe.ru разобрались в том, какие мелкие привычки пора искоренить в себе, чтобы избавиться от ощущения вечного бардака в квартире.

Ошибка № 1: Покупать спонтанно

Шопинг — это весело. Но, покупая все подряд, всегда стоит задумываться о том, куда вы пристроите новую вещь. Попробуйте покупать все точно по списку, составленному заранее. Особенно это важно в интерьере, ведь обилие вещей гарантирует визуальный шум. Кроме того, ваш кошелек будет вам только благодарен.

Ошибка № 2: Хранить то, что не используется

Порядок в квартире достигается за счет продуманной и вместительной системы хранения. Но если хранить внутри то, что никогда не используется, не хватит места для нужных вещей, и они вновь выплывут наружу, и тогда бардак гарантирован. Время от времени старайтесь перебирать вещи и отказываться от того, что лежит «на всякий случай» — одежды, кухонной техники и так далее. Автор уникальной методики организации пространства Мари Кондо предлагает сделать вопрос «Меня это радует?» главным критерием при решении судьбы очередной вещи. Многие даже не представляют себе, сколько всего можно обрести взамен выброшенных предметов: например, время, пространство и энергию.

«Я вынула из ящиков в ванных комнатах все, что там хранилось. Оказалось, что у меня есть 7 одинаковых лосьонов для лица, которые я даже не использую. Просто они шли бесплатно вместе с косметичками, которые, кстати, тоже лежат без дела».

Ошибка № 3: Оставлять все покупки в заводской упаковке

«Я так горжусь этим маленьким уголком на своей кухне».

Яркие баночки, пакеты, бутылки создают дома визуально-информационный шум, делая интерьер неряшливым и раздражающим. Для всех средств гигиены рекомендуется иметь баночки в едином стиле. Заменив пластиковую упаковку на стеклянную тару, вы создадите расслабляющую и элитную атмосферу, похожую на спа-центр.

«Убрала „визуальный шум“ в шкафчике для специй».

Ошибка № 4: Держать нужные вещи в зоне видимости

Многие считают, что экономят время, когда нужные вещи под рукой. Таких предметов в квартире обычно очень много: вещи на комоде, кухонная техника, одежда на стуле. Хотя после носки стоит сразу определиться, что отправляется в шкаф, а что — в корзину для белья. Все эти мелочи несовместимы с порядком. Для борьбы с этим необходимо продумать удобное хранение.

«Я построил небольшой шкаф для хранения вещей, чтобы освободить место на комоде».

Кстати, если вам все же необходимо держать мелкие вещи на столешнице — сгруппируйте их на подносе. Они сразу превратятся в гармоничную композицию.

Ошибка № 5: Убираться раз в неделю или реже

Многие устраивают генеральную уборку на выходных, но с таким подходом порядок в доме держится лишь несколько дней. Лучше взять за правило каждый день совершать одно дело: в один день почистить сантехнику, в другой — все зеркала в доме, а в третий — пропылесосить. Со временем посвящать уборке 30 минут в день станет привычкой, и дом будет сохранять нужный облик постоянно.

«Потратил 15 минут на уборку».

Ошибка № 6: Игнорировать инструкции по применению чистящих средств

«В ванной все почистила одним средством. Кран в порядке, а лейка такого воздействия не выдержала».

Чистящие средства могут идеально подходить для одних поверхностей и напрочь испортить другие из-за сильного воздействия веществ в составе. А может быть наоборот: вы покупаете очередную бутылку со средством, а толку нет. Большинство чистящих растворов нужно оставить на поверхности на определенный промежуток времени. Но у всех это время разное. Одним словом, лучше уделить минуту на чтение инструкций.

Ошибка № 7: Не следить за состоянием окон и подоконников

Чистые стекла окон и белые пустые подоконники создают ощущение простора и чистоты. Поэтому стоит найти случайным вещам и горшкам с цветами другое место в доме. Тем более что сквозняки из окна могут быть губительны для растений. Помните, свободные подоконники — львиная доля успеха при борьбе с визуальным шумом, а для растений можно организовать специальную стойку.

Ошибка № 8: Складировать дома бумаги и макулатуру

Бумаги имеют свойство накапливаться и занимать свободные поверхности. Лучше ознакомиться с содержанием послания сразу и тут же определить для него место — в мусорном ведре или в папке с важными документами. Кроме того, чеки и гарантийные талоны стоит складывать в одно место и периодически пересматривать, чтобы выкинуть то, что уже стало неактуальным.

«Журналы мужа vs то, ради чего он их хранил».

Ошибка № 9: Не возвращать вещи на свое место

«Всегда думала: „Я просто закину это на комод на минутку“. Наконец-то тут свободно».

Возьмите за правило возвращать вещь на свое место сразу после использования. Это занимает совсем немного времени, и вы всегда будете знать, где найти необходимый предмет, когда он вам понадобится в следующий раз.

Ошибка № 10: Складывать вещи стопками

«Сестра попросила помочь с ее шкафом для белья. Мы проделали большую работу, несмотря на то, что она оставила много лишнего».

Вещи, сложенные стопками, занимают много полезного пространства. Альтернативный вариант — скручивать их в валики и укладывать друг на друга и рядом. Кроме того, можно провернуть такой трюк: традиционно складывать одежду или другие вещи, но ставить на ребро. Кроме экономии места этот метод помогает быстро находить нужные вещи, легко доставать их и возвращать на место.

«Как же меня это радует! Когда полотенца были сложены стопкой, было очень сложно вытащить только одно».

Очень многие расставляют вещи на полках и не используют их высоту. Чтобы сэкономить место, можно попробовать использовать вертикальные контейнеры на кухне, многоуровневые вешалки и крючки.

«Сколько радости, когда открываю шкаф».

Ошибка № 11: Позволять питомцам залезать на мебель

Позволяя своей собаке уютно располагаться на вашей мебели, вы неизбежно приводите к тому, что на мебели останется шерсть и на обвивку может попасть грязь. Чтобы не добавлять себе уборки, стоит организовать животному собственное место для сна и отдыха или положить покрывало на мебель, на которой питомец любит сидеть.

Шерсть моих собак застревает между волокнами мягкой мебели. Приходится убирать каждый волосок руками. © Mlcoulthard / Reddit

Ошибка № 12: Использовать пылесос только для пола

Если активно начать использовать возможности пылесоса, то в большинстве случаев вытирать пыль уже не придется. С помощью пылесоса можно чистить все, а не только полы. Тумбы, шторы, светильники, журнальные столики, зеркала, подоконники, телевизоры — ведь пыль оседает везде, и недаром у прибора так много разных насадок.

Ошибка № 13: Держать в туалете журналы и книги

Многим людям нравится что-то почитать, уединившись в санузле. Однако хранить журналы в туалете — негигиенично и визуально добавляет беспорядка. Лучше определить место журналам и книгам в доме, брать оттуда чтиво и после возвращать на место.